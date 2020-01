“No. Kimberly me lo presentó hace dos años, yo ni sabía quién era, hasta que me dijo que era un cantante y que lo conoció mientras estaba de edecán”. La madre de Kimberly, entre otras cosas dejó entrever que su hija había tenido algunas relaciones con hombres por interés, que, en el caso del cantante, ni siquiera le gustaba a su hijo físicamente y que probablemente era el dinero del líder de La Trakalosa de Monterrey lo que había conquistado a su hija y no un amor sincero lo que les unió para casarse.