“Mañana te entrego a mi madre mi DIOS para que me la regreses sana, te amo madre mía y a cada instante que entro a verte te lo digo, yo sé que me escuchas y me sientes madre️, te amo y aquí estaré esperándote para que me sigas dando tu amor y tus bendiciones... te amo mucho, madre mía” comentó el cantante.