Respecto a los rumores de que la famosa producción podría ser responsable de la intoxicación de Sebastián Ferrat al haberle dado a ingerir carne podrida al actor por error, Gala Montes, respondió: “Eso no me lo tienes que preguntar a mí, sino a su familia, yo no tengo idea, yo soy su amiga y no tengo nada que hablar acerca de eso y ni me pienso meter, y yo con gusto te contesto de Sebastián, pero de El señor de los cielos y de todo eso, pues la neta, no me meto en esas cosas, no me interesa porque es tema de la producción”.