Por su parte y tras los discursos de los candidatos al conocerse los resultados, Federico Irazabal, consultor en comunicación política dijo en Canal 4 que “el tono del discurso de Martínez marca los resultados. Un discurso bastante apagado, intentando convencer a un público que no le demostró demasiado calor y no había otra figura en el escenario que lo acompañara en el entusiasmo”. Este detalle no pasó desapercibido anoche. Martínez estaba solo en el escenario junto a su candidata a vice, Graciela Villar, y dirigentes históricos como José Mujica, y otros candidatos cabeza de lista como ser el ministro de Economía, Danilo Astori, no se hicieron presentes.