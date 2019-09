Pero también lo que entendemos como un coeficiente intelectual alto es algo más complejo de lo que se cree. Los tests habituales se centran en razonamiento y resolución de problemas, pero no consideran las habilidades de pensamiento crítico, que son el corazón de la toma de decisiones. Cuestiones como la importancia del resultado, la probabilidad de un evento y la capacidad de combinar esa información para hacer una elección no importan para el test de IQ. En consecuencia, un coeficiente alto no garantiza una decisión competente. De hecho, IQs elevadísimos han estado detrás de cracks financieros globales, puso Robson como ejemplo.