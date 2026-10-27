Drenaje linfático con gua sha y rodillos, qué dice la ciencia sobre la tendencia viral de bienestar?

Las herramientas de drenaje linfático como el gua sha y los rodillos faciales ganaron visibilidad en las rutinas de bienestar de redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las herramientas de drenaje linfático —rodillos faciales, piedras de gua sha, cepillos en seco, pistolas de masaje y plataformas vibratorias— se convirtieron en protagonistas de las rutinas de bienestar que circulan en redes sociales. Se presentan como recursos para desinflamar el rostro, remodelar el cuerpo y hasta eliminar toxinas. Sin embargo, la evidencia científica disponible no respalda la mayoría de esas promesas cuando se trata de personas sanas.

El sistema linfático es una red de vasos y ganglios que transporta un líquido llamado linfa desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo. Participa en el equilibrio de líquidos corporales y en la respuesta inmunitaria. En una persona sin patologías, ese sistema funciona de manera continua y autónoma: no necesita ser “activado” periódicamente con herramientas externas. La eliminación de desechos metabólicos depende, en lo fundamental, del hígado y los riñones, según explicó The Washington Post en una revisión del tema.

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La presión de un gua sha puede desplazar líquido, pero el efecto dura minutos u horas

Cuando se desliza un gua sha o un rodillo sobre la piel, la presión mecánica puede mover líquido de una zona a otra y aumentar de forma transitoria el flujo sanguíneo local. Eso puede traducirse en una apariencia menos hinchada o un contorno facial más definido durante un lapso breve, que según el diario estadounidense oscila entre algunos minutos y unas pocas horas.

Ese cambio temporal no equivale a una reducción de grasa, una remodelación corporal permanente ni una depuración del organismo. Ninguno de estos accesorios ha demostrado, en estudios controlados, que produzca una mejora duradera de la función linfática en personas sanas. Las afirmaciones sobre “desintoxicación” o “activación del sistema linfático” que acompañan su comercialización carecen de sustento en la literatura médica revisada por pares.

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El linfedema es una condición médica con un abordaje clínico específico

El vendaje de compresión forma parte de la terapia descongestiva completa, el tratamiento estándar indicado por especialistas para el linfedema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El linfedema es una hinchazón persistente que se produce cuando la linfa se acumula en los tejidos por un daño o una obstrucción en el sistema linfático. Puede aparecer, por ejemplo, después de cirugías oncológicas o tratamientos de radioterapia que afectan los ganglios. A diferencia de la hinchazón facial transitoria que buscan resolver los accesorios de bienestar, el linfedema es una condición crónica que requiere diagnóstico y seguimiento profesional.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), el tratamiento estándar es la llamada terapia descongestiva completa, un abordaje que combina varias intervenciones simultáneas: drenaje linfático manual realizado por terapeutas certificados, vendajes o prendas de compresión, ejercicios específicos y cuidado de la piel. El drenaje manual, en ese marco, no se aplica como una técnica aislada ni como una cura, sino como un componente de un plan integral.

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La Mayo Clinic describe un esquema similar y advierte que la compresión es un pilar central del tratamiento. Los profesionales de esa institución señalan que la terapia descongestiva, cuando la administran terapeutas capacitados, puede lograr reducciones de volumen del miembro afectado de entre el 50 y el 70 por ciento.

La evidencia científica sobre el drenaje manual clínico presenta resultados contradictorios

La disminución de la hinchazón facial mediante masajes con gua sha dura entre unos minutos y varias horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática —un tipo de investigación que reúne y evalúa de forma rigurosa todos los estudios disponibles sobre un tema— publicada en el Journal of Cancer Survivorship analizó 17 trabajos con 867 mujeres y dos hombres que padecían linfedema asociado al cáncer de mama. Los resultados fueron dispares: algunos estudios detectaron efectos favorables del drenaje manual sobre el volumen del miembro afectado, los síntomas o la calidad de vida, mientras que otros no encontraron un beneficio adicional cuando el drenaje se sumaba a la terapia descongestiva completa.

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Los autores de la revisión —Belinda Thompson, Katrina Gaitatzis y sus colegas de la Universidad de Newcastle, en Australia— concluyeron que los hallazgos contradictorios obedecen, en parte, a limitaciones en el diseño de los estudios: muestras pequeñas, falta de estandarización en las técnicas de drenaje aplicadas y diferencias en los grupos de comparación. La investigación subrayó que se necesitan ensayos experimentales más sólidos para definir con precisión la efectividad del drenaje linfático manual en el tratamiento del linfedema.

Lo que funciona en un contexto clínico no se traslada automáticamente al uso doméstico

La distinción entre el drenaje linfático manual clínico y los accesorios de venta libre es central para interpretar la información disponible. El primero es una técnica realizada por profesionales formados, dentro de un plan terapéutico supervisado, en pacientes con una patología diagnosticada. Los segundos son productos comercializados para el público general, sin supervisión ni indicación médica, y orientados a efectos estéticos transitorios.

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Aun en el ámbito clínico, donde el drenaje se aplica con técnica estandarizada y acompañamiento profesional, la evidencia sobre su efectividad es parcial y está en discusión. Esa limitación refuerza la cautela ante las promesas que rodean a los accesorios destinados al bienestar cotidiano, cuyos efectos no han sido evaluados con el mismo rigor ni en las mismas condiciones.