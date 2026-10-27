Salud

Cuáles son los riesgos de la exfoliación y qué medidas ayudan a reducirlos

El uso excesivo de ácidos, cepillos o esponjas puede causar enrojecimiento, sensibilidad, grietas, brotes y cambios de pigmentación. La presión intensa aumenta la posibilidad de irritación, especialmente en personas con tonos cutáneos oscuros

Ilustración de una persona frente a un espejo que apoya su mano en la mejilla, rodeada por aros luminosos sobre un fondo azul oscuro.
La exfoliación retira las células muertas de la superficie cutánea para mejorar la textura y la luminosidad de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La piel elimina células de manera continua, pero esa renovación puede dejar acumulaciones que dan una textura áspera o un aspecto apagado. La exfoliación busca retirar esas células muertas de la capa más superficial de la piel mediante recursos físicos o compuestos químicos, con el objetivo de favorecer una apariencia más lisa y uniforme.

La práctica suele incorporarse a las rutinas de cuidado facial y corporal por su potencial para limpiar poros, suavizar zonas secas y mejorar la luminosidad. Sin embargo, no constituye una necesidad para todas las personas ni reemplaza otros cuidados básicos de la barrera cutánea. De acuerdo con Ashlyn Yanke, esteticista de la Cleveland Clinic, el procedimiento puede realizarse con una presión leve y de forma ocasional, sin combinarlo necesariamente con una limpieza intensa.

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El punto central es la moderación. La exfoliación puede contribuir a retirar la capa de células que vuelve opaca la superficie cutánea, pero el exceso, la fricción o una concentración inadecuada de activos pueden provocar irritación. Harvard advierte que sus resultados tienen un alcance principalmente estético y que no debe plantearse como una solución para las arrugas.

Cómo exfoliar la piel de forma segura

Existen dos formas principales de exfoliación. La mecánica, también llamada física, utiliza una herramienta o un producto con textura para desprender las células muertas. Según Cleveland Clinic, entre las opciones de este tipo figuran las toallitas, esponjas, cepillos en seco, exfoliantes corporales y algunos limpiadores faciales. En ámbitos profesionales, también pueden realizarse procedimientos como la microdermoabrasión, las microagujas y el dermaplaning.

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La American Academy of Dermatology sugiere utilizar recursos químicos suaves en pieles secas, sensibles o con tendencia al acné (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exfoliación química actúa de otro modo. Emplea sustancias que ayudan a disolver las células muertas, como el ácido láctico, el ácido salicílico y los alfa y beta hidroxiácidos. Estos compuestos se encuentran en peelings, polvos enzimáticos, geles de limpieza, cremas y sérums. Ashlyn Yanke explicó a la entidad sanitaria que este método suele abarcar una superficie mayor que los físicos y actúa durante horas o días, de acuerdo con la formulación y las indicaciones del producto.

La American Academy of Dermatology sostiene que la selección del método debe considerar el tipo de piel. La entidad indica que quienes tienen piel seca, sensible o con tendencia al acné pueden encontrar más tolerables una toallita y un exfoliante químico suave, dado que los recursos mecánicos pueden resultar irritantes. En cambio, la piel más gruesa o grasa puede admitir métodos mecánicos o tratamientos químicos de mayor intensidad, aunque la recomendación no es universal.

Para disminuir el riesgo de reacciones, la asociación estadounidense recomienda evitar la exfoliación sobre cortes, heridas abiertas o piel quemada por el sol. También sugiere aplicar los productos con movimientos breves y delicados, y enjuagar con agua tibia en lugar de caliente. Cuando se utiliza un cepillo o una esponja, el gesto debe ser ligero, sin frotar con fuerza.

El procedimiento puede comenzar con una limpieza suave del rostro o del cuerpo para identificar zonas que requieran precaución. Después, el producto debe aplicarse en capa fina si se trata de una alternativa química, o con presión limitada si es físico. Cleveland Clinic indica que algunos productos se enjuagan y otros se dejan actuar, por lo que es necesario respetar las instrucciones específicas de uso. Tras la exfoliación, la hidratación ayuda a compensar la sequedad que puede producir el proceso.

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Los especialistas desaconsejan aplicar cualquier exfoliante sobre cortes, heridas abiertas o zonas afectadas por quemaduras solares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia también requiere ajuste. Ashlyn Yanke recomienda en Cleveland Clinic exfoliar el rostro una o dos veces por semana y el cuerpo dos o tres veces por semana. Harvard recoge una recomendación similar de la doctora Rachel Reynolds, jefa interina de Dermatología del Centro Médico Beth Israel Deaconess: como máximo, dos o tres veces semanales para permitir que la piel se repare entre aplicaciones.

Los productos ya utilizados y las señales de la piel orientan la consulta profesional

La sobreexfoliación puede manifestarse con enrojecimiento, sensibilidad, inflamación o grietas. Rachel Reynolds advirtió en Harvard que una exfoliación física demasiado agresiva puede agravar el acné inflamatorio y que el uso excesivo de ácidos o la fricción intensa pueden desencadenar dermatitis de contacto irritativa. Esta reacción implica una inflamación de la piel frente a un agente que la altera.

La American Academy of Dermatology también recomienda revisar los productos que ya forman parte de la rutina. Las cremas con retinoides bajo receta, los productos con retinol y aquellos que contienen peróxido de benzoilo pueden aumentar la sensibilidad o la descamación. Según la entidad, exfoliar mientras se los utiliza puede empeorar la sequedad e incluso favorecer brotes de acné.

Otro criterio de cuidado es no superponer recursos exfoliantes. Cleveland Clinic aconseja usar un solo tipo por vez, ya que combinar un exfoliante físico con uno químico puede aumentar la sensibilidad y la irritación. La institución también distingue entre las áreas del cuerpo: los corporales pueden resultar demasiado abrasivos para el rostro, donde la piel es más fina y delicada.

Primer plano de un hombre con cabello oscuro, ojos cerrados y expresión serena, masajeando su rostro cubierto de espuma blanca con ambas manos.
La fricción excesiva y el uso desmedido de ácidos pueden desencadenar dermatitis de contacto irritativa o agravar el acné (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con tonos de piel oscuros o que desarrollan manchas después de quemaduras, picaduras o brotes de acné deben evitar alternativas químicas o mecánicas fuertes, según la American Academy of Dermatology. La entidad explica que los métodos más agresivos pueden aumentar la pigmentación en algunas personas, con mayor probabilidad en pieles oscuras.

Ante dudas sobre el tipo de piel, reacciones persistentes, acné o cambios de pigmentación, la consulta con un dermatólogo permite evaluar si la exfoliación resulta conveniente y qué método se adapta a cada caso. La asociación estadounidense señala que ese profesional puede valorar el estado de la piel y orientar la elección sin asumir que la práctica es necesaria para todas las personas.

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