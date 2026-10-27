Salud

Revisión vincula el TDAH con un aumento de la mortalidad por diversas causas

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LUNES, 26 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- El trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) está asociado con un aumento de la mortalidad por múltiples causas, según una revisión publicada en línea el 19 de octubre en JAMA Network Open.

Lucy Corrigan, de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido, y sus colegas realizaron una revisión sistemática y un metanálisis para examinar la asociación entre el TDAH y la mortalidad por todas las causas y por causas específicas. Se incluyeron datos de 19 estudios con 15,920,970 participantes.

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Los investigadores observaron una asociación significativa entre el TDAH y un aumento de la mortalidad por todas las causas (razón de riesgo, 1.71). También se encontraron asociaciones significativas con el suicidio, lesiones no intencionales o intencionales, y mortalidad por causas naturales (razones de riesgo, 1.89, 1.55 y 1.27, respectivamente). En personas con TDAH, se observó una reducción de la mortalidad por todas las causas en asociación con el uso de medicamentos para el TDAH (razón de riesgo, 0.75). A lo largo de los estudios, se observó una heterogeneidad sustancial.

"Nuestros hallazgos proporcionan evidencia inicial que sugiere que la medicación puede desempeñar un papel importante en el apoyo a la salud de las personas con TDAH, pero esto se basa en un número reducido de estudios y se necesita más investigación para aclarar este vínculo", dijo Corrigan en un comunicado. "Y la medicación es solo una parte de la historia; muchas personas con TDAH se benefician de un tratamiento y apoyo integral a largo plazo".

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