Cinco conclusiones de la victoria demócrata: de Mamdani en Nueva York a las elecciones de Nueva Jersey y Virginia

Los demócratas logran victorias contundentes en Nueva Jersey y Virginia, enviando un mensaje de rechazo al segundo mandato de Donald Trump (REUTERS/Jeenah Moon)

Los demócratas arrasaron en elecciones clave en todo el país la noche del martes, enviando un mensaje de rechazo al segundo mandato del presidente Donald Trump hasta ahora y reforzando las esperanzas del partido de cara a las elecciones de medio término. En Virginia —tradicionalmente un termómetro político en el año posterior a una elección presidencial— los demócratas ganaron todos los cargos estatales, y Abigail Spanberger lideraba la contienda por la gobernación por dos dígitos con más del 90 por ciento de los votos contabilizados. En Nueva Jersey, la candidata demócrata a la gobernación, Mikie Sherrill, derrotó fácilmente a un fuerte candidato republicano al que atacó por apoyar a Trump.

En California, los demócratas ganaron una medida en la boleta para redibujar sus distritos congresionales, que presentaron como un freno a Trump, en respuesta al intento del presidente de obtener más escaños republicanos en la Cámara de Representantes a partir de estados conservadores. “Esta noche fuimos el barómetro de lo que siente el público estadounidense un año después del inicio del segundo mandato de Trump”, dijo el senador Tim Kaine (demócrata por Virginia) en una entrevista. “Básicamente enviamos el mensaje de que podemos hacerlo muchísimo mejor de lo que estamos haciendo”.

Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, el socialista democrático Zohran Mamdani fue elegido alcalde tras una contienda llena de sorpresas que lo colocó en el centro de los debates demócratas sobre el rumbo de su partido. Obtuvo la nominación demócrata tras una sorpresiva victoria sobre el exgobernador Andrew M. Cuomo, quien luego se postuló como independiente y recibió el apoyo de último minuto de Trump. Mamdani impresionó a los demócratas con su campaña enérgica y hábil en redes sociales, pero preocupó a otros que temen alejar a los votantes moderados. Los republicanos esperaban un entorno político difícil en todo el país este año, ya que las encuestas mostraban que los votantes se estaban desencantando de Trump, aunque algunos mantenían la esperanza de dar alguna sorpresa. Los demócratas centraron gran parte de sus campañas principales en el presidente, gastando aproximadamente 18 millones de dólares en anuncios de la elección general que mencionaban a Trump en Virginia y Nueva Jersey, mientras que solo 1,3 millones de dólares de los anuncios republicanos mencionaban al presidente, según AdImpact.

Estas son algunas de las principales conclusiones:

1. Los demócratas ganaron con holgura en Nueva Jersey.

Las encuestas previas al martes mostraban una contienda más reñida de lo que los demócratas hubieran deseado. Pero Sherrill terminó ganando con holgura, al igual que Spanberger. Ya entrada la noche, Sherrill lideraba por dos dígitos con más de tres cuartas partes de los votos contabilizados. Los republicanos tenían algunos motivos para el optimismo antes. Su candidato, el empresario Jack Ciattarelli, de 63 años, estuvo a tres puntos de derrotar al gobernador Phil Murphy (demócrata) en 2021. Nueva Jersey se inclinó hacia la derecha más que cualquier otro estado, excepto Nueva York, el otoño pasado. Los demócratas han controlado el gobierno estatal durante casi ocho años, y Ciattarelli los culpó por el alto costo de vida, argumentando que su oponente traería más de lo mismo.

Trump respaldó a Ciattarelli y realizó un mitin telefónico para él la noche antes de la elección. “Su estado ha sido destruido por los demócratas de la izquierda radical... ahora es momento de un cambio”, dijo en la llamada. Pero la incapacidad de Ciattarelli para distanciarse de Trump se convirtió en una desventaja. Sherrill, congresista de 53 años y ex piloto de helicóptero de la Marina, dijo que enfrentaría a la Casa Blanca y atacó a Ciattarelli por decir en un debate que Trump “tiene razón en todo lo que hace”.

El candidato republicano a gobernador de Nueva Jersey, Jack Ciattarelli (REUTERS/Rachel Wisniewski)

Un momento especialmente incómodo para Ciattarelli ocurrió cuando Trump dijo que su administración “canceló” un proyecto ferroviario de varios miles de millones de dólares que conectaría la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey. Los demócratas lo criticaron como un ejemplo del daño de Trump al estado. La asequibilidad fue el tema central de la contienda. Sherrill dijo que congelaría las tarifas de servicios públicos en su primer día en el cargo, mientras que Ciattarelli prometió bajar los impuestos y también trabajar para reducir los costos de energía.

2. Los demócratas arrasaron en Virginia, a pesar de un escándalo de mensajes de texto

Los demócratas esperaban una buena noche en Virginia, pero no estaba claro si eso incluiría a su candidato a fiscal general, Jay Jones, quien finalmente ganó, ya que muchos votantes descontentos con Trump dejaron de lado sus preocupaciones. La campaña de Jones se vio sacudida por revelaciones de que en 2022 fantaseó en mensajes de texto con matar a un líder legislativo republicano y excolega. Imaginó un escenario en el que tenía dos balas para disparar a Adolf Hitler, al dictador camboyano Pol Pot o al entonces presidente de la Cámara estatal, Todd Gilbert.

“Gilbert, hitler y pol pot”, escribió Jones en los mensajes. “A Gilbert le tocan dos balas en la cabeza”. Los demócratas condenaron los mensajes, pero en su mayoría respaldaron a Jones, con la esperanza de que la reacción contra Trump lo llevara a la victoria. La mayoría de los votantes de Virginia desaprobaban a Trump, y el 85 por ciento de esos votantes apoyaron a Jones, según las primeras encuestas a boca de urna. El 43 por ciento de los votantes consideró descalificantes los mensajes de Jones en las primeras encuestas a boca de urna, pero algunos dijeron que aun así votaron por él.

En la contienda por la gobernación, Spanberger —una moderada de 46 años que ganó un escaño competitivo en la Cámara de Representantes en 2018— será la primera mujer gobernadora de Virginia. “Enviamos un mensaje... Elegimos nuestro estado por encima del caos”, dijo Spanberger en su discurso de victoria.

En la contienda por la vicegobernación, la demócrata Ghazala Hashmi se convirtió en la primera candidata musulmana elegida a nivel estatal en cualquier parte del país. Lideraba al candidato republicano John Reid por unos 10 puntos al final del martes. Trump ignoró repetidamente a la candidata republicana a la gobernación, Winsome Earle-Sears, de 61 años, quien habría sido la primera mujer negra elegida gobernadora en cualquier estado. El presidente se negó a respaldarla formalmente y evitó mencionar su nombre en su mitin telefónico previo a la elección para los candidatos de Virginia, enfocándose en cambio en el fiscal general republicano Jason Miyares, quien buscaba la reelección.

“Salgan a votar mañana por Jason Miyares, es muy importante, y por los republicanos en toda la boleta”, dijo Trump.

3. California responde a Trump

La Proposición 50 de California fue la oportunidad más clara para que los votantes respondieran a la administración Trump, y fue aprobada de manera contundente. Los demócratas la incluyeron en la boleta como contrapeso al inusual esfuerzo de Trump por obtener más escaños republicanos en la Cámara antes de las elecciones de medio término de 2026, adelantándose al calendario normal de redistribución de distritos vinculado al censo. La Propuesta 50 pedía a los californianos anular temporalmente su comisión independiente de redistribución de distritos y trazar un mapa de la Cámara con cinco escaños más inclinados hacia los demócratas. Es el mismo número de escaños inclinados hacia los republicanos que los republicanos sumaron en Texas este año.

Los demócratas, liderados por el gobernador de California Gavin Newsom, centraron la lucha por la medida en la boleta completamente en Trump. Sumar cinco escaños demócratas podría marcar la diferencia en su intento de recuperar el control de la Cámara el próximo otoño, aunque los republicanos aún tienen más oportunidades en todo el país para redibujar los mapas a su favor. Los republicanos tuvieron dificultades para responder en un estado tan opuesto a Trump y terminaron ampliamente superados en recaudación de fondos. Shawn Steel, miembro del Comité Nacional Republicano que participó en el esfuerzo contra la Propuesta 50, dijo que la diferencia en el gasto se volvió “abrumadora”.

“Es como el terremoto de San Andrés”, dijo. “La falla finalmente se abre, y ves este vasto abismo justo bajo tus pies, y se está ensanchando”.

4. Los votantes jóvenes impulsaron a Mamdani

Mamdani, legislador estatal de 34 años, era ampliamente considerado favorito para ganar la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Pero los resultados ofrecen más información sobre cómo se sienten los demócratas respecto a él. Mamdani obtuvo dos tercios de los votos de menores de 45 años en las primeras encuestas a boca de urna, mientras que Cuomo lo superó por 10 puntos entre los votantes de 45 años o más. Las encuestas también mostraron una brecha educativa: los graduados universitarios apoyaron a Mamdani en un 55 por ciento, mientras que los votantes sin título universitario favorecieron por poco a Cuomo.

Los demócratas obtienen resultados superiores entre votantes afroamericanos y latinos en Virginia y Nueva Jersey, según encuestas a boca de urna (REUTERS/Brendan McDermid)

Se emitieron dos millones de votos en la elección para alcalde de Nueva York con 15 minutos restantes para el cierre de las urnas, según la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York, que indicó que era la primera vez que 2 millones de neoyorquinos votaban en elecciones locales desde 1969. La candidatura de Mamdani ha sido divisiva dentro del Partido Demócrata. Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes por Brooklyn, esperó hasta las últimas semanas de la contienda para respaldar a Mamdani, mientras que el líder demócrata del Senado, Charles E. Schumer —otro neoyorquino— nunca lo apoyó. Laura Gillen, demócrata de un distrito disputado de la Cámara en el estado, lo calificó de “no apto” después de que se negara a decir que Hamas, el grupo militante con base en Gaza, debería desarmarse.

Otros demócratas han respaldado a Mamdani como una nueva voz convincente en un partido que lucha por entusiasmar a sus votantes. Elogiaron su enfoque en las dificultades económicas de los votantes —aunque algunos no estén de acuerdo con sus soluciones, como los supermercados administrados por el gobierno— y su uso creativo de las redes sociales. Los republicanos ven el socialismo democrático de Mamdani como un valioso antagonista y están ansiosos por convertirlo en el rostro de la marca demócrata. Trump ha llamado a Mamdani “una de las mejores cosas que le han pasado a nuestro gran Partido Republicano” y lo ha amenazado con “problemas con Washington como ningún alcalde en la historia de nuestra otrora gran ciudad”.

Zohran Mamdani, socialista democrático, gana la alcaldía de Nueva York con fuerte apoyo de los votantes jóvenes y universitarios (REUTERS)

La victoria de Mamdani prepara un probable enfrentamiento con Trump. La noche antes de la elección, el presidente animó a los neoyorquinos a votar por Cuomo y dijo que si Mamdani ganaba, “es muy poco probable que contribuya con fondos federales, salvo el mínimo requerido, a mi querida primera casa”.

5. Señales amplias de problemas para Trump y los republicanos

Los demócratas intentaron convertir la elección en un referéndum sobre Trump y esperan que esa estrategia también les sirva en las elecciones de medio término. La mayoría de los votantes de Virginia y Nueva Jersey desaprobaban a Trump, y al menos 9 de cada 10 de esas personas apoyaron a los candidatos demócratas a la gobernación, según las encuestas a boca de urna. En la contienda por la gobernación de Virginia, aproximadamente el doble de votantes dijo que su elección era para oponerse a Trump en comparación con quienes dijeron que era para apoyarlo.

Una señal alentadora para los demócratas: parecían obtener resultados mucho mejores con los votantes de color que en la elección presidencial del año pasado, cuando Trump ganó cerca de la mitad de los votantes latinos y aproximadamente duplicó su apoyo entre los votantes negros hasta el 15 por ciento. Sherrill el martes obtuvo más del 90 por ciento de los votos de los afroamericanos y lideró por más de 30 puntos entre los votantes latinos en las primeras encuestas a boca de urna de CNN. Spanberger registró cifras similares.

Los estrategas estaban atentos al condado de Passaic, en Nueva Jersey, una zona antes demócrata con una gran población latina que se inclinó por Trump el año pasado. Sherrill lideraba cómodamente al final del martes con la mayoría de los votos contabilizados.

