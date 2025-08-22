Cayó por una montaña, quedó aislado y bebió su orina para sobrevivir: la historia del periodista Alec Luhn en un glaciar de Noruega

El periodista Alec Luhn fue encontrado con vida tras varios días desaparecido en la montaña. (Facebook: Veronika Silchenko)

La caída se produjo en un instante, pero el descenso parecía que nunca se detendría.

Mientras Alec Luhn se desplomaba por la empinada ladera de una montaña en el Parque Nacional Folgefonna, en Noruega, rebotando contra las rocas y agarrándose a cualquier cosa para detener su caída, tuvo tiempo suficiente para pensar: “Esto es todo. Este es el gran accidente. Este es el momento aterrador y realmente terrible en el que ocurre el accidente", recordó Luhn en una entrevista con The Washington Post.

Fue el tipo de situación que Luhn, periodista climático estadounidense y experimentado aventurero, había leído en libros y artículos de prensa. Una gran roca frenó su caída libre, provocándole una hemorragia en la cabeza y arañándole la piel de las manos. Como descubriría más tarde, también se rompió el fémur en dos y se fracturó la pelvis en tres partes, además de alrededor de media docena de vértebras.

Pero para Luhn, de 38 años, lo peor estaba por venir: estaba solo y había perdido su celular, su botella de agua y casi toda su comida en pleno verano. Ahora debía sobrevivir sin líquidos, con muy poca comida y aún menos movilidad hasta que los rescatistas finalmente lo encontraron seis días después.

Hablando desde un hospital en Bergen, Noruega, donde se recupera, Luhn dijo que salió adelante bebiendo su orina, comiendo pasto, concentrándose en sus necesidades inmediatas y pensando en sus seres queridos.

“Por un lado, era abrumador”, dijo Luhn. “Por otro lado, mi decisión ya estaba tomada. No podía escaparme. No podía salir. No podía subir a la montaña, ni siquiera para buscar mi teléfono. Así que simplemente tenía que quedarme allí”.

El accidente ocurrió el 31 de julio, el primer día del viaje de cuatro días que Luhn tenía previsto. Durante unas vacaciones familiares en Bergen, había decidido extender su estancia en Noruega para hacer senderismo y visitar Breidablikkbrea, uno de los glaciares más grandes del país, situado a miles de metros sobre el nivel del mar.

El periodista había decidido extender su estancia en Noruega para hacer senderismo y visitar Breidablikkbrea, uno de los glaciares más grandes del país, situado a miles de metros sobre el nivel del mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su esposa voló de regreso a Inglaterra con la expectativa de que Luhn probablemente no tendría buena señal de teléfono celular durante el viaje y que no sabría nada de él hasta alrededor del 4 de agosto, día de su vuelo de regreso planeado.

El viaje comenzó sin incidentes. Luhn tomó un taxi hasta el parque y se dirigió por un sendero popular para ver la lengua del glaciar. Pero cerca del final del sendero, Luhn dijo que notó que la suela de su bota izquierda comenzaba a desprenderse.

Mirando hacia atrás, dijo que debería haber regresado entonces. Pero continuó por otro sendero, aventurándose más arriba para admirar mejor el azul cristalino del lago de agua de deshielo y la forma del hielo. Eran alrededor de las 10 de la noche, pero el sol aún brillaba. Solo llevaba unas seis horas caminando y no estaba cansado, así que decidió seguir hacia el siguiente valle.

Luego dijo: “Simplemente, di un paso en falso. No recuerdo exactamente cómo sucedió, pero di un paso, resbalé y empecé a resbalar”.

Luhn dijo que cree que se desmayó poco después de chocar contra la roca que detuvo su caída. Al día siguiente volvió en sí, con un dolor tremendo. Cuando intentaba mover la pierna rota, esta se balanceaba, dijo.

Se dio cuenta de que pasarían tres o cuatro días antes de que su esposa pudiera determinar que algo había salido mal y dar la alarma.

“Mi primer pensamiento fue: ‘Esto es muy, muy malo’”, dijo. “Luego pensé: ‘Estoy aquí para ganar. Tengo que quedarme aquí y sobrevivir hasta que alguien se dé cuenta de que he desaparecido’”.

El viaje comenzó sin incidentes. Luhn tomó un taxi hasta el parque y se dirigió por un sendero popular para ver la lengua del glaciar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Había perdido su teléfono y casi toda su comida, pero tenía su mochila con su equipo para dormir y algunos bocadillos. Cerca, también había musgo y hierba, que comía para mantenerse, dijo.

El tiempo fue agradable los primeros días. Luhn usó el poste de su tienda y su impermeable para crear un refugio improvisado y se acurrucó en su saco de dormir para entrar en calor.

La falta de agua lo afectó después de dos días. Tenía tanta sed que, al intentar comer las barras de granola y los cacahuetes de su mochila, los sentía como una pasta de cemento en la boca que no podía tragar. Estaba tan desesperado por cualquier líquido que se reventó una ampolla en la mano para beber la sangre, dijo.

Recordó que de niño había aprendido que pasar tres días sin agua podía ser fatal; por eso, de mala gana, orinó en una bolsa de agua vacía y bebió pequeñas cantidades para sobrevivir.

Al día siguiente, llovió. Recogió todo lo que pudo, absorbiendo las gotas que se acumulaban en los pliegues de su saco de dormir. “Fue lo mejor que he probado en mi vida”, rió. Pero la lluvia no paró. Se mojó y luego sintió frío.

El 4 de agosto, su esposa denunció su desaparición. Un equipo de búsqueda y rescate partió a buscarlo, pero la lluvia y el viento constantes dificultaron la labor, y Luhn, en la naturaleza noruega, no vio nada.

Al día siguiente, las nubes estaban tan bajas que Luhn dijo que no podía distinguir dónde terminaban las nubes y dónde empezaban las montañas. Dijo que no podía evitar preguntarse: “Esto podría ser el fin. Puede que no lo supere”.

Breidablikkbrea, uno de los glaciares más grandes de Noruega (Crédito: Glacier Change)

Desde su casa en Brighton, en el sur de Inglaterra, su esposa, Veronika Silchenko, no podía comer ni dormir por la preocupación. Silchenko, también periodista, dijo que, si bien siempre se preocupa cuando Luhn viaja solo, “sabía que haría todo lo posible para esperar a que lo rescatáramos”. Luhn, ex corresponsal extranjero que ha reportado desde Siberia, el océano Ártico, Canadá y Alaska, haría lo que fuera necesario para sobrevivir, dijo Silchenko.

“No lo dudé ni un minuto porque es muy fuerte, mental y físicamente”, añadió en una entrevista telefónica.

Luhn fue rescatado el 6 de agosto y trasladado al hospital, donde los médicos detectaron que, además de fracturas, también sufrió congelación severa en los pies. Aunque aún le queda un largo camino por recorrer, los médicos creen que se recuperará por completo, afirmó Silchenko.

Al reunirse con su esposa, Luhn, siempre periodista, le pidió un bolígrafo y papel para tomar notas, dijo Silchenko.

“Pasé mucho tiempo pensando en mi esposa y mi familia, y en lo absurdo que era que pudiera morir aquí solo por querer hacer una caminata genial alrededor de este glaciar”, dijo Luhn. “Estar atrapado en esa montaña me dio la oportunidad de ver de qué me arrepentiría si muriera”.

Después de todo, Silchenko está segura de que volverá a hacer senderismo. “No me imagino a Alec Luhn sin poder hacer senderismo, pero”, dijo riendo, “definitivamente no va solo. Tiene prohibido hacer senderismo en solitario”.

© 2025, The Washington Post.