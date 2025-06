Sin IA, no hay trabajo: estas empresas exigen a sus empleados que utilicen la tecnología

Las empresas tecnológicas exigen a sus empleados dominar la inteligencia artificial para mantener la competitividad laboral. (Imagen ilustrativa Infobae)

SAN FRANCISCO — Luis von Ahn quería enviar un mensaje claro a los 900 empleados de Duolingo: la inteligencia artificial es ahora una prioridad en la aplicación para aprender idiomas. La empresa dejaría de utilizar contratistas para el trabajo que pudiera realizar la IA. Buscaría habilidades en IA a la hora de contratar personal. La IA formaría parte de las evaluaciones de rendimiento y solo se contrataría a personas cuando no fuera posible automatizar las tareas. Los detalles, esbozados en un memorándum en abril y publicados en la red social profesional LinkedIn, provocaron indignación. Algunos se estremecieron ante las traducciones de IA, que sugerían que el aprendizaje de idiomas necesita un contexto humano. Muchos usuarios amenazaron con abandonar Duolingo.

Otros criticaron a la empresa por elegir la IA en lugar de sus trabajadores. La reacción fue tan fuerte que, tres semanas después, von Ahn publicó una actualización. «Para que quede claro: no creo que la IA vaya a sustituir el trabajo de nuestros empleados (de hecho, seguimos contratando al mismo ritmo que antes)», escribió von Ahn en la actualización de LinkedIn. «La veo como una herramienta para acelerar lo que hacemos, con el mismo o mejor nivel de calidad. Y cuanto antes aprendamos a utilizarla y a hacerlo de forma responsable, mejor nos irá a largo plazo».

Desde Duolingo hasta Meta, pasando por la empresa de comercio electrónico Shopify y la empresa de almacenamiento en la nube Box, cada vez son más las empresas que obligan a sus ejecutivos y equipos a implementar estrategias basadas en la IA en áreas como la evaluación de riesgos, la contratación y las evaluaciones de rendimiento. Algunas de las directrices se detallan en memorandos públicos de los máximos dirigentes, lo que en algunos casos ha provocado indignación.

Otras se están llevando a cabo a puerta cerrada, según personas del sector tecnológico. La implicación: la IA se está convirtiendo cada vez más en un requisito en el lugar de trabajo y ya no es solo una opción. «A medida que la IA se populariza y las empresas invierten más en ella, las herramientas empezarán a integrarse en el trabajo que ya realizan las personas», afirma Emily Rose McRae, analista de la empresa de investigación y asesoramiento de mercado Gartner. «El trabajo que realizan cambiará».

Meta planea sustituir a los humanos por IA para evaluar los riesgos relacionados con las revisiones de privacidad de sus productos, según NPR. La empresa dijo a The Post que está implantando la automatización para «decisiones de bajo riesgo», como la eliminación y conservación de datos, para que los equipos puedan centrarse en decisiones más complicadas.

En Shopify, se espera que todo el mundo aprenda a aplicar la IA a su trabajo, según escribió el director ejecutivo Tobi Lütke en un memorándum dirigido al personal el 7 de abril. La tecnología también formaría parte de los cuestionarios de prototipos, rendimiento y revisión por pares, y los equipos tendrían que demostrar por qué la IA no podía hacer el trabajo antes de solicitar nuevas contrataciones. «La IA cambiará por completo Shopify, nuestro trabajo y el resto de nuestras vidas», decía el memorándum de Lütke, que se hizo viral en las redes sociales. «¡Estamos todos comprometidos con esto!».

En respuesta, algunas personas se mostraron en contra. «No puedo recomendar en conciencia a ninguna empresa que esté arrojando al viento a sus buenos empleados de forma tan imprudente y poniendo toda su fe en un código informático que no funciona la mayor parte del tiempo», respondió Kristine Schachinger, consultora de marketing digital, a Lütke en X.

Tras el memorándum de von Ahn, la directora de ingeniería de Duolingo, Natalie Glance, compartió detalles sobre lo que la estrategia significaba para su equipo. La IA debería ser la opción predeterminada para resolver problemas y las expectativas de productividad aumentarían a medida que la IA se encargara de más trabajo, escribió. También aconsejó a su equipo que dedicara el 10 % de su tiempo a experimentar y aprender más sobre las herramientas de IA, que intentara utilizar la IA primero para todas las tareas y que compartiera lo aprendido. «Aún no tenemos todas las respuestas, y eso está bien», escribió en un mensaje interno de Slack que luego publicó en LinkedIn. «Duolingo no ha sido la primera empresa en hacerlo y dudo que sea la última», afirmó Sam Dalsimer, portavoz de Duolingo.

Muchos trabajadores de oficina de todos los sectores ya utilizan la IA en su trabajo, desde resumir documentos hasta redactar correos electrónicos e informes, pasando por la investigación y el análisis de datos. Además, Microsoft, Zoom y Google están incorporando cada vez más la IA en muchos de sus productos de trabajo.

En Box, el director ejecutivo y cofundador Aaron Levie espera que la empresa utilice la IA para eliminar tareas que obstaculizan el flujo de trabajo de los empleados y automatizar más procesos, de modo que la empresa pueda reinvertir el ahorro para lograr más y fomentar la experimentación. También quiere formar a los empleados para que dominen la IA. «En ingeniería, probablemente nos encontramos en la última generación en la que se puede entrar en una empresa sin tener conocimientos de programación de IA», afirmó Levie en una entrevista con The Post. «Lo que hemos descubierto internamente y con cada vez más clientes es que la IA realmente ayuda a acelerar el trabajo, a hacerlo mejor y a resolver los problemas más rápidamente».

La IA ya se está convirtiendo en un factor importante en algunas entrevistas de trabajo. Los candidatos a ingenieros de software de Google tienen acceso a herramientas de IA para resolver problemas, según Ryan J. Salva, director sénior de producto de Google. Aunque Google no impone el uso de la IA, espera que sus empleados hagan su trabajo de la forma más eficiente posible, incluyendo el uso de la IA. «Me sorprendería que no utilizaran la IA la mayor parte del tiempo», afirmó en referencia a las entrevistas con desarrolladores. Algunas directrices no se centran tanto en las normas como en animar a los empleados a «despertar» y utilizar la IA. «Esta es la cruda realidad», escribió Micha Kaufman, fundador y director ejecutivo de Fiverr, en un memorándum. «La IA va a acabar con vuestros puestos de trabajo. Y también con el mío».

En su memorándum, aconsejaba a los empleados que se convirtieran en ingenieros rápidos y dominaran las últimas soluciones de IA en sus campos. A continuación, pasó tres horas reunido en una sala con 250 trabajadores discutiendo sus expectativas, entre las que se incluía que los nuevos empleados dominaran la IA, que los empleados duplicaran o triplicaran su rendimiento y que se esforzaran por automatizar sus trabajos. El objetivo es redirigir a las personas hacia tareas que solo ellas pueden realizar, como generar ideas innovadoras o utilizar el criterio humano, afirmó Kaufman en una entrevista. «Si no lo hacéis ahora, vuestro valor en el sector disminuirá y estaréis condenados», afirmó.

Del mismo modo, Wade Foster, cofundador y director ejecutivo de la plataforma de automatización de flujos de trabajo Zapier, publicó en X que ahora espera que los aspirantes a empleados estén equipados con habilidades en IA. «Estamos estableciendo un nuevo estándar en Zapier. El 100 % de los nuevos empleados deben dominar la IA».

Esta exigencia de «la IA primero» no está siendo bien recibida por todos. A la gente le preocupa que la IA les sustituya en el trabajo, que reduzca la calidad de los productos y servicios y que genere problemas como la desinformación y los errores. «La IA primero = los empleados después», afirmó Chris Craig, fundador y director ejecutivo de West Hollywood. «Esto es un mal liderazgo».

Se espera que algunas empresas, atraídas por la promesa de la eficiencia, adopten la IA sin realizar los cambios necesarios en los flujos de trabajo y la estructura, según McRae, de Gartner. Como resultado, probablemente no obtendrán el retorno de la inversión y, mientras tanto, frustrarán a los trabajadores, añadió.

Avanzar demasiado rápido podría ser contraproducente. Después de promocionar intensamente su enfoque en la IA, Klarna, una empresa fintech sueca, ha dado marcha atrás recientemente. La IA ayudó a la empresa a reducir los gastos de proveedores, aumentar la productividad interna y gestionar mejor las operaciones con menos empleados, según un documento presentado por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores en marzo. Entre 2022 y 2024, Klarna redujo su plantilla en un 38 % (Klarna afirmó que su asistente de IA realiza tareas equivalentes a más de 800 puestos a tiempo completo).

Pero la empresa finalmente fue demasiado lejos en sus intentos de reducir costes, según declaró el director ejecutivo de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, a Bloomberg en mayo. La empresa declaró a The Washington Post que reconoce las limitaciones de la IA, especialmente en interacciones matizadas, y que tiene previsto contratar a más trabajadores temporales mientras sigue invirtiendo en tecnología. «Hemos aprendido que el éxito de la implementación depende de una ejecución cuidadosa», afirmó Clare Nordstrom, portavoz de Klarna. «Una experiencia de calidad para el cliente requiere equilibrio, por lo que estamos invirtiendo en tecnología avanzada con un toque humano».

En muchas empresas emergentes, las estrategias basadas en la IA no son nada nuevo, según Roy Bahat, director de la empresa de capital riesgo Bloomberg Beta, que invierte en el futuro del trabajo y en empresas emergentes de IA. «La mayoría de las empresas emergentes ni siquiera necesitan pensar en tener una política sobre [la IA], porque si no se han creado desde cero utilizando la IA, les falta algo». La IA se irá introduciendo progresivamente en algunos lugares de trabajo, independientemente de las obligaciones legales, afirma McRae.

Esto se debe a que, cada vez más, la IA generativa se integrará de forma fluida en las herramientas de los trabajadores. Es posible que utilicen la IA sin siquiera darse cuenta, afirma. Pero, hasta entonces, espera que más empresas se sumen a la tendencia de dar prioridad a la IA. «Todo el mundo debe comprender que las herramientas que utilizamos son nuevas y que nuestra comprensión de ellas cambiará».