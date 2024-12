Madre deberá pagar 445 dólares por prueba de covid y gripe tras breve visita a emergencias con su hija de 3 años

El deducible anual de Cigna no se había alcanzado todavía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ryan Wettstein Nauman estaba llorando una noche de diciembre pasado. Después de haber sido acostada, la niña de 3 años, de Peoria, Illinois, no dejaba de llorar, y nada lograba calmarla.

Su madre, Maggi Wettstein, temía que pudiera ser una infección por hongos o una infección urinaria, algo que habían estado enfrentando durante el entrenamiento para ir al baño. Las clínicas de atención urgente cercanas estaban cerradas esa noche, así que alrededor de las 10:30 p.m., llevó a Ryan a la sala de emergencias de Carle Health.

El procedimiento médico

La sala de emergencias no estaba ocupada cuando llegaron a las 10:48 p.m., recordó Wettstein. Los registros médicos indican que se registraron y que ella explicó los síntomas de Ryan, incluida una fiebre intermitente. La niña fue evaluada y le realizaron un hisopado nasal para detectar covid-19 e influenza A y B.

Wettstein dijo que se sentaron a esperar que las llamaran. Y esperaron.

Mientras observaba a Ryan en el área de juegos de la sala de espera, notó que su hija había dejado de llorar.

De hecho, parecía estar bien.

Entonces, Wettstein decidió llevarla a casa. Ryan tenía preescolar al día siguiente, y pensó que no tenía sentido mantenerla despierta y arriesgarse a recibir una gran factura de la sala de emergencias.

No había nadie en el mostrador de registro para informar que se iban, dijo Wettstein, así que simplemente se dirigieron a casa para acostarse.

Ryan asistió a su preescolar al día siguiente, y Wettstein dijo que no pensaron más en la visita a la sala de emergencias durante ocho meses.

Entonces llegó la factura.

La factura final

445 dólares por la prueba combinada de covid y gripe, de una visita a emergencias en la que la paciente nunca salió de la sala de espera.

El problema de facturación

Aunque Ryan y su madre se fueron sin ver a un médico, la familia terminó debiendo 298.15 dólares después de un descuento del seguro.

Al principio, Wettstein dijo que no recordaba que a Ryan le hubieran hecho una prueba. No fue hasta que recibió la factura y solicitó los registros médicos de su hija que se enteró de los resultados. (Ryan dio negativo para covid y ambas cepas de gripe).

La factura le pareció alta considerando que Walgreens vende una prueba combinada de covid y gripe para el hogar por 30 dóalres y que ofrece pruebas PCR de mayor calidad por 145 dólares.

Bajo la emergencia de salud pública declarada en 2020, las compañías de seguros estaban obligadas a cubrir las pruebas de coronavirus sin copagos ni costos compartidos para los pacientes.

Eso terminó cuando la declaración de emergencia expiró en mayo de 2023. Ahora, a menudo son los pacientes quienes asumen el costo, y las facturas de emergencia son notoriamente altas.

“Es un margen de beneficio bastante considerable el que el hospital está obteniendo”, dijo Loren Adler, subdirector del Centro de Política de Salud de Brookings Institution, cuando fue contactado sobre el caso de Ryan.

Las tarifas que las compañías de seguros negocian con los hospitales para procedimientos a menudo se basan en multiplicadores de lo que paga Medicare, explicó Adler.

Medicare paga 142.63 dólares por la prueba conjunta que recibió Ryan, pero la familia tiene que pagar más del doble de esa cantidad, y el cargo inicial del hospital era más de tres veces mayor.

El hospital está “utilizando su poder de mercado para ganar tanto dinero como sea posible, y las compañías de seguros no son tan buenas para hacerles frente”, añadió Adler.

Brittany Simon, gerente de relaciones públicas de Carle Health, no respondió preguntas específicas, pero dijo en un comunicado: “Seguimos políticas que respaldan la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes, lo que incluye la evaluación inicial de los pacientes sintomáticos en el Departamento de Emergencias”.

El asegurador de la familia, Cigna, no tuvo que pagar las pruebas porque la familia aún no había cumplido con su deducible anual de 3 mil dólares.

Un representante de Cigna no respondió a las solicitudes de comentarios.

La resolución

Wettstein dijo que sabía que podría simplemente pagar la factura y terminar con el problema, “pero el hecho de que nunca vi a un médico, y el hecho de que fue solo por una prueba de covid, me sorprende”.

Se comunicó con el departamento de facturación del hospital para preguntar si la factura era correcta. Explicó lo sucedido y dijo que el representante del hospital también se sorprendió por el monto de la factura y la envió a revisión adicional.

“‘No pague esto hasta que reciba noticias mías’”, recordó que le dijeron.

Pronto, sin embargo, recibió una carta del hospital explicando que el cargo era correcto y estaba respaldado por la documentación.

Wettstein pensó que estaba evitando cualquier cargo al llevar a Ryan a casa sin ser atendida. En cambio, recibió una factura “que han verificado que tengo que pagar”.

La lección

Las salas de emergencias son una de las opciones de atención más caras en el sistema de salud del país, y los cargos pueden empezar a acumularse tan pronto como se registre, incluso si se va antes de recibir atención.

Si su problema no pone en riesgo la vida, considere acudir a un centro de atención urgente, que a menudo es más barato (y busque avisos para confirmar si realmente es una clínica de atención urgente). Los centros de atención urgente cerca de la casa de Ryan estaban cerrados esa noche, pero algunas instalaciones están abiertas hasta tarde o las 24 horas.

Tomar la decisión sobre dónde acudir es difícil, especialmente en una situación estresante, como cuando el paciente es demasiado joven para comunicar qué le pasa.

Si decide salir de una sala de emergencias sin tratamiento, no simplemente se marche. Informe a la enfermera de triaje que se va. Podría tener suerte y evitar algunos cargos.

Wettstein dijo que pagó la mitad de su factura de emergencia mientras esperaba poder convencer al hospital de resolver el resto.

Ahora está resignada a que eso no va a suceder. “Supongo que tengo que pagar esto”, dijo.

Bill of the Month es una investigación colectiva de KFF Health News y Well+Being de The Washington Post que desglosa y explica facturas médicas. Desde 2018, esta serie ha ayudado a muchos pacientes y lectores a reducir sus facturas médicas, y ha sido citada en asambleas estatales, en el Capitolio de EE.UU. y en la Casa Blanca.

Special to The Washington Post