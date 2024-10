Imágenes satelitales muestran una importante expansión en un sitio ruso con armas biológicas secretas

Imágenes satelitales tomadas en abril y mayo de 2023 revelan la construcción de un túnel subterráneo de 36 pies de ancho que une los laboratorios y la planta de energía, Imágenes de Maxar, Planet Lab

Unos meses después de que Rusia iniciara su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, imágenes satelitales captaron una actividad inusual en una instalación de investigación militar restringida ubicada entre los bosques de abedules al noreste de Moscú.

El sitio ruso, llamado Sergiev Posad-6, había estado tranquilo durante décadas, pero tenía un notorio pasado de Guerra Fría: alguna vez había sido un importante centro de investigación de armas biológicas, con un historial de experimentos con los virus que causan la viruela, el ébola y las fiebres hemorrágicas.

Las imágenes satelitales de los siguientes dos años, recopiladas por Google Earth y las empresas de imágenes comerciales MAXAR y Planet Labs, muestran vehículos de construcción renovando el antiguo laboratorio de la era soviética y comenzando la construcción de 10 nuevos edificios, con un total de más de 250,000 pies cuadrados, y varios de ellos con el sello de laboratorios biológicos diseñados para manejar patógenos extremadamente peligrosos.

No ha habido señales de que se hayan utilizado tales armas en el conflicto de Ucrania, pero las agencias de inteligencia estadounidenses y los expertos en armas biológicas están siguiendo de cerca la construcción de nuevos laboratorios en Sergiev Posad-6, en medio de preocupaciones sobre las intenciones de Moscú mientras el conflicto avanza lentamente hacia su tercer año.

Las imágenes mostraron múltiples señales que, cuando se combinan, indican una instalación biológica de alta contención: docenas de unidades de tratamiento de aire en la azotea, diseños consistentes con laboratorios divididos, infraestructura subterránea, medidas de seguridad reforzadas y lo que parece ser una planta de energía.

Tuberías para transportar vapor que puede usarse para calefacción y para esterilizar equipos de laboratorio contaminados. Imágenes de Maxar, Planet Lab

En las últimas semanas, los funcionarios rusos han confirmado públicamente que los científicos utilizarán los laboratorios para estudiar microbios mortales como los virus del ébola, en un esfuerzo por fortalecer las defensas del país contra el bioterrorismo y futuras pandemias. Según las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la investigación estadounidense sobre el ébola está restringida a laboratorios clasificados como de “nivel de seguridad biológica 4″ (BSL-4), equipados para manejar los tipos de virus y bacterias más letales e incurables.

El Ministerio de Defensa ruso no respondió a una solicitud de comentarios.

A continuación, se presentan los hallazgos clave, basados en un análisis de imágenes satelitales y entrevistas con funcionarios de inteligencia estadounidenses actuales y anteriores, así como con expertos militares, de biodefensa y de imágenes satelitales:

Cuatro edificios tienen una cantidad inusualmente grande de equipos de manejo de aire, a una escala típicamente asociada con laboratorios de alta contención.

Los laboratorios BSL-4 requieren un control preciso de la presión del aire, una filtración robusta, equipos de aire de respaldo y sistemas separados para los espacios de laboratorio y fuera de laboratorio para proteger a los científicos de los microbios contagiosos.

El aire en un laboratorio BSL-4 debe reemplazarse de 12 a 15 veces por hora para mantener la presión negativa, dijo Andrew C. Weber, un ex alto funcionario del Pentágono para la no proliferación que pasó años investigando las instalaciones de armas biológicas soviéticas en la década de 1990.

Los laboratorios de la era soviética en la instalación Sergiev Posad-6 que trabajaron en la militarización de virus similares al ébola tenían un “sistema de manejo de aire muy seguro” para evitar que los patógenos escaparan, dijo Michael Duitsman, un experto en tecnología de misiles rusos y soviéticos y no proliferación nuclear en el Centro James Martin para Estudios de No Proliferación.

El sitio también incluye un edificio con altos conductos de escape que varios expertos creen que es una pequeña planta de energía.

El perímetro de seguridad fue despejado de árboles para mantener líneas de visión despejadas, de manera consistente con las defensas en otros sitios militares rusos de máxima seguridad, dijo Duitsman. Imágenes de Maxar, Planet Lab

Una planta de energía independiente de la infraestructura energética local es fundamental para mantener la temperatura y la circulación del aire que requiere un BSL-4, dijo Weber.

Las imágenes tomadas antes de la construcción del techo también revelan un diseño complejo con grupos de habitaciones compartimentadas que, según los expertos, probablemente eran antecámaras de laboratorio para la descontaminación. Un experto dijo que la disposición era “consistente con el diseño de laboratorio” y muy probablemente indicaba laboratorios de “máxima contención”.

Los funcionarios estadounidenses y los expertos en control de armas, que destacan el secretismo que rodea a las instalaciones militares, dicen que les preocupa cómo Rusia pretende utilizar los nuevos laboratorios. “Aquí es donde utilizaron la viruela como arma”, dijo Duitsman. “Las nuevas tecnologías podrían potenciar las capacidades de un programa revivido”.

Los funcionarios de inteligencia y los expertos en biodefensa dicen que es imposible saber a partir de fotos satelitales si Rusia planea llevar a cabo investigaciones ofensivas sobre armas biológicas. Un laboratorio equipado para estudiar el mortal virus del Ébola para el desarrollo de vacunas puede parecer idéntico en apariencia a uno que realiza investigaciones sobre la utilización de la cepa como arma.

Weber dijo que le preocupaba la decisión de Moscú de incorporar las nuevas capacidades de investigación dentro del ejército ruso en un lugar altamente secreto, conocido por su papel pasado en la investigación de armas biológicas.

“Las mejoras son coherentes con el papel histórico de esta instalación biológica militar segura y de alto secreto en el desarrollo de armas biológicas virales”, dijo Weber, miembro senior del Consejo de Riesgos Estratégicos, un grupo de expertos de Washington.

“Sus sitios de almacenamiento de armas nucleares están en bosques, pero hay perímetros despejados a su alrededor para que puedan ver a cualquiera que intente acercarse”, dijo Duitsman. Imágenes de Maxar, Planet Lab

El nuevo campus tiene varias características de un sitio ruso de alta seguridad que son consistentes con las precauciones tomadas en una instalación BSL-4, dijeron cinco expertos a The Post. Los puestos de control, el diseño de las carreteras, la tala de árboles y las cercas anidadas controlan estrictamente el movimiento y permiten el monitoreo y la vigilancia, según los expertos. “Se llama una capa de defensa de cebolla”, dijo William Goodhind, un analista de imágenes militares en Contested Ground. “Cuantas más capas haya, menos probabilidades hay de que lo derroten”.

Weber vinculó la expansión de la bioinvestigación militar con las amenazas indirectas del presidente ruso, Vladimir Putin, de utilizar armas nucleares en caso de una escalada en el conflicto de Ucrania. Las armas biológicas y químicas están prohibidas por los tratados internacionales, pero Moscú parece estar advirtiendo a sus adversarios de que podría utilizar armas no convencionales si se le presiona, dijo Weber.

“Putin ha estado blandiendo armas nucleares abiertamente y en la prensa”, dijo Weber. “Pero como nunca admitirán tener armas biológicas, la forma de dar señales es hablar de estas instalaciones. La sutil insinuación es: ‘Oye, tenemos esta capacidad. Y no pienses que no la usaremos’”.

En una entrevista de abril con el periódico militar ruso Red Star, el comandante militar de los laboratorios, Sergey Borisevich, describió la instalación como la “columna vertebral del sistema de defensa biológica del país”. Borisevich dijo que la instalación fue diseñada para crear los “medios médicos para proteger a las tropas y a la población de las armas biológicas”.

En las fotos satelitales, la limpieza del terreno se hace visible en mayo de 2022, unos meses después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, y en la época de una campaña de desinformación liderada por el Kremlin que acusó a Estados Unidos de ayudar a Kiev a crear un programa secreto de armas biológicas. Los funcionarios rusos presentaron una denuncia formal ante las Naciones Unidas en junio de 2022 y sugirieron, sin pruebas, que Ucrania se estaba preparando para usar armas biológicas contra las fuerzas rusas.

Una carretera principal restringe el movimiento a un camino establecido. Una carretera separada alrededor del perímetro del sitio podría permitir patrullas de seguridad. Imágenes de Maxar, Planet Lab

La Unión Soviética utilizó un manual similar para justificar un programa masivo de armas biológicas en las décadas de 1970 y 1980. Poco después de que Estados Unidos prohibiera las armas biológicas y destruyera su arsenal de la Guerra Fría a fines de la década de 1960, los líderes soviéticos comenzaron a poner a decenas de miles de científicos militares y civiles a trabajar en un programa ampliado para convertir en armas enfermedades como el ántrax, la viruela y la peste bubónica. Los desertores rusos, incluidos varios de los principales científicos del programa, revelaron la existencia del proyecto de armamento ilegal a fines de la década de 1980. Muchos dijeron que el trabajo estaba impulsado por una convicción, promovida por funcionarios del Kremlin, de que los países occidentales estaban fabricando las mismas armas en secreto.

Los funcionarios de inteligencia ven una estrategia similar en el uso reciente de armas químicas por parte de Rusia, que también están prohibidas por el derecho internacional. Estados Unidos y otros países han acusado a Moscú de fabricar agentes nerviosos ilegales y utilizarlos en intentos de asesinato contra líderes de la oposición y desertores, incluido Sergei Skripal, un oficial de inteligencia militar ruso exiliado que fue envenenado por agentes rusos en 2018 en su casa de Salisbury, Inglaterra. El Departamento de Estado acusó a Rusia en un informe de abril de utilizar repetidamente sustancias químicas prohibidas como armas en Ucrania, citando videos publicados por soldados rusos que muestran granadas químicas lanzadas sobre posiciones de tropas ucranianas.

Las nuevas vallas de seguridad se conectan a las barreras de seguridad existentes, que compartimentan los nuevos edificios dentro de la zona de laboratorios de Sergiev Posad-6. Imágenes de Maxar, Planet Lab

Oficialmente, el Kremlin niega que tales armas existan en Rusia.

El expresidente ruso Boris Yeltsin reconoció en 1992 que la Unión Soviética había construido un arsenal de armas biológicas, pero el Kremlin luego revocó la declaración, insistiendo en que nunca se habían fabricado tales armas. Bajo Putin, Moscú ha acusado con frecuencia a Estados Unidos y sus aliados de conspirar para usar armas biológicas contra los rusos, sin pruebas. Estados Unidos puso fin a la producción de armas biológicas y químicas en 1969 y completó la destrucción de sus reservas de armas biológicas de la Guerra Fría bajo supervisión civil en 1972.

“Los rusos nunca han sido transparentes en lo que respecta a las instalaciones del Ministerio de Defensa”, dijo Mallory Stewart, subsecretaria de la Oficina de Control de Armas, Disuasión y Estabilidad del Departamento de Estado. “Eso plantea interrogantes sobre lo que están ocultando”.

Monasterios y secretos militares

La oleada de construcción de laboratorios ha inyectado nueva vida a un complejo militar que durante mucho tiempo había sido considerado como una reliquia soñolienta del pasado soviético de Rusia. El centro de investigación a unos 96 kilómetros al noreste del centro de Moscú fue creado por el Ejército Rojo en la década de 1950 como una de las ciudades militares “cerradas” de la Unión Soviética, agrupadas alrededor de fábricas secretas de armas nucleares, químicas y biológicas e instalaciones de investigación, cada una con acceso muy restringido, incluida la prohibición de visitantes extranjeros.

El recinto amurallado, conocido originalmente como Zagorsk-6, se construyó en las afueras de Sergiev Posad, una ciudad de 110.000 habitantes famosa por su monasterio del siglo XIV y sus iglesias con cúpulas en forma de cebolla. Hasta 6.000 científicos y sus familiares vivían dentro de los muros, en complejos de apartamentos construidos por el gobierno con áreas de juegos y al menos una escuela.

“El programa soviético de armas biológicas”, un libro de 2012 de Milton Leitenberg y Raymond Zilinskas que ofrece el estudio público más completo de las instalaciones soviéticas de armas biológicas, identifica a Zagorsk-6 como el centro de investigación militar sobre virus patógenos, en particular el virus variólico, que causa la viruela. Uno de los logros de la instalación fue el desarrollo de un método más eficiente para reproducir el virus variólico utilizando cultivos celulares, escribieron Leitenberg y Zilinskas.

Una de las unidades militares rusas que opera en Sergiev Posad, el 48.º Instituto Central de Investigación Científica, está bajo sanciones estadounidenses por su presunta participación en actividades ilegales relacionadas con armas, incluida la asistencia al desarrollo de armas químicas utilizadas en el intento de asesinato de Skripal.

Las imágenes satelitales revelan mejoras en la zona civil del complejo donde se alojan los científicos, incluida una nueva estructura que se erigirá a partir de agosto de 2022 y renovaciones en un edificio existente en el verano de 2024.

Una valla adicional bifurca esta zona del área que contiene viviendas y administración. Imágenes de Maxar, Planet Lab

El trabajo en Sergiev Posad-6 parece continuar. Los informes de noticias rusos y los estudios científicos publicados han descrito la investigación sobre enfermedades infecciosas desde el final de la Guerra Fría. En 2020, los científicos de allí ayudaron a desarrollar Sputnik-V, la primera vacuna rusa para combatir la pandemia de covid-19.

Pero la mayor parte de lo que sucede en el interior ha quedado oculto a la vista. Es una de las tres únicas instalaciones de armas rusas que nunca permitieron el acceso a expertos internacionales durante la década de 1990, cuando Moscú buscó activamente la ayuda occidental para evitar el robo de armas y componentes de fabricación soviética. En la década de 1990, un equipo dirigido por Estados Unidos instaló un taller fuera de los muros de Sergiev Posad-6 para capacitar a los rusos en la instalación de sistemas de seguridad mejorados, pero nunca se les permitió entrar por las puertas.

Los analistas de inteligencia estadounidenses han llegado a la conclusión de que la instalación probablemente aún posee colecciones congeladas de virus que se estudiaron y probaron durante la era soviética. “El programa soviético fue absorbido, no desmantelado, por la Federación Rusa”, dijo el Departamento de Estado en una declaración de 2022 a las Naciones Unidas, “y ese programa ha continuado y evolucionado”.

Borisevich, el comandante militar del instituto, dijo que el Kremlin necesitaba urgentemente mejorar su capacidad de biodefensa para preparar al país para los ataques de los adversarios de Rusia, incluidos gobiernos extranjeros y grupos terroristas. Se refirió especialmente al conflicto de Ucrania -lo que Moscú llama una “operación militar especial”- y a las acusaciones de un programa de armas biológicas entre Estados Unidos y Ucrania al describir la motivación de Rusia para profundizar su investigación sobre amenazas biológicas.

“Los hechos de los experimentos biológicos realizados en el territorio de Ucrania, que fueron revelados durante la operación militar especial, son una clara evidencia de la urgencia de las tareas que, como hace 70 años, enfrentan hoy los científicos del Instituto”, dijo en la entrevista de abril con Red Star.

El comentario sugirió a algunos expertos estadounidenses que los administradores de la instalación podrían al menos estar contemplando la posibilidad de realizar experimentos con cepas modificadas genéticamente. En los últimos años de la Unión Soviética, los científicos intentaron cultivar nuevas cepas de bacterias de la peste que fueron modificadas genéticamente para aumentar la resistencia a los antibióticos, según científicos rusos que trabajaron en esos programas y luego desertaron a Occidente.

Los funcionarios del Departamento de Estado han ridiculizado las acusaciones rusas de que Estados Unidos está trabajando en armas biológicas, solo o con socios. Pero los funcionarios y expertos estadounidenses dicen que los científicos rusos pueden creer legítimamente que la amenaza existe y, por lo tanto, se sienten justificados para crear y probar nuevas armas.

“No me sorprendería que algún segmento influyente de la comunidad de seguridad nacional rusa haya bebido el Kool-Aid y realmente crea que Estados Unidos está desarrollando armas biológicas”, dijo Gregory Koblentz, director de programas de biodefensa en la Escuela de Política y Gobierno Schar de la Universidad George Mason.

© 2024, The Washington Post.