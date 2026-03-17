Sociedad

Abrieron nuevamente la convocatoria para las Becas Manuel Belgrano: hasta cuándo estará abierta la inscripción

La Secretaría de Educación actualizó el listado de carreras y universidades que forman parte del programa

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La inscripción para quienes deseen
La inscripción para quienes deseen renovar la beca Manuel Belgrano estará disponible hasta el 20 de marzo, mientras que las nuevas postulaciones podrán realizarse hasta el 3 de abril

El Ministerio de Capital Humano oficializó la Convocatoria 2026 del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, una iniciativa destinada a facilitar el acceso y permanencia de jóvenes en carreras universitarias y tecnicaturas consideradas clave para el desarrollo nacional.

La Resolución 159/2026, publicada hoy martes en el Boletín Oficial, establece un cupo máximo de 36.000 becas y fija los nuevos lineamientos normativos y operativos que regirán el proceso de selección y adjudicación.

La medida, que responde a la necesidad de actualizar el marco regulatorio y la oferta académica contemplada, apunta a ampliar oportunidades para estudiantes provenientes de hogares de bajos ingresos.

El programa busca incentivar la formación en disciplinas estratégicas, con el objetivo de fortalecer el capital humano que demanda la economía nacional y los sectores productivos. La convocatoria fue habilitada tras la intervención de diversos organismos del ministerio, asegurando un proceso transparente y conforme a las regulaciones vigentes.

Este año, la inscripción para quienes deseen renovar su beca estará disponible hasta el 20 de marzo, mientras que las nuevas postulaciones podrán realizarse hasta el 3 de abril. El reglamento general y las bases específicas, publicados como anexos de la resolución, detallan los procedimientos y requisitos para acceder al beneficio, así como la lista de carreras y universidades incluidas.

El proceso de evaluación y adjudicación de las becas se regirá por las Bases y Condiciones incluidas en el Anexo I de la resolución, que complementan el Reglamento General vigente aprobado el 27 de febrero de 2026 por la Secretaría de Educación. Esta normativa establece los criterios socioeconómicos y académicos que definirán la asignación de los beneficios.

Estas becas buscan proporcionar un
Estas becas buscan proporcionar un estímulo económico a jóvenes de bajos ingresos para acceder a una carrera universitaria o tecnicaturas

Monto y requisitos

La convocatoria 2026 introduce la actualización de la lista de carreras y universidades participantes, lo que permite adecuar la propuesta a las necesidades actuales del sistema productivo y a la evolución de la oferta educativa. Toda la información respecto a las carreras y las insituciones se encuentra disponible en la pagina oficial del programa.

El monto mensual que percibirán los beneficiarios del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano en 2026 será de $81.685, al igual que el año pasado. De acuerdo con lo dispuesto, este valor corresponde a cada beca asignada y se pagará durante los doce meses del año, siempre que se cumplan los requisitos académicos y administrativos establecidos.

Los postulantes deben ser argentinos nativos o naturalizados, tener hasta 30 años (ingresantes) o hasta 35 años (avanzados), salvo en situaciones específicas como discapacidad o crianza monoparental. También deberán cursar una carrera de manera presencial en una universidad pública, aunque quienes acrediten discapacidad quedan exceptuados de este requisito​.

Otros requisitos incluyen: no adeudar materias del nivel medio al momento de la inscripción, que el ingreso familiar mensual no supere tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), presentar la postulación en el período habilitado y no estar recibiendo beneficios de otras becas estatales similares (Progresar, Fundación YPF, entre otras).

El otorgamiento de las becas estará sujeto a la disponibilidad de recursos asignados en la Ley N° 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, que garantiza los fondos necesarios para la ejecución del programa. El proceso cuenta con la intervención del servicio jurídico permanente, que dictaminó dentro de sus competencias sobre la legalidad y pertinencia de la medida.

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