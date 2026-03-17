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El líder supremo de Irán nombró a Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como su nuevo asesor militar

El funcionario iraní cuenta con una extensa trayectoria política y militar dentro del régimen y tiene un pedido de captura internacional, con alerta roja de Interpol, por su participación en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994 en Buenos Aires

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El nuevo líder supremo de
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei (REUTERS)

El líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, nombró a Mohsen Rezai como nuevo asesor militar en medio de la escalada del conflicto regional, según informó la agencia iraní Mehr, que señaló que la designación responde a una “orden” del jefe de las Fuerzas Armadas.

Rezai, de 71 años, ocupó diversos cargos en la estructura política y militar del régimen iraní. Se desempeñó como vicepresidente de Asuntos Económicos durante el mandato del ex presidente Ebrahim Raisi entre 2021 y 2024, y lideró el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán durante más de una década, entre 1981 y 1997. También fue secretario del Consejo de Discernimiento de los Altos Intereses del Régimen desde 1997.

Su figura genera controversia internacional por su implicación en atentados ocurridos en Argentina en la década de 1990. El funcionario del régimen iraní tiene una orden de captura internacional vinculada al ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

El líder supremo del régimen
El líder supremo del régimen de Irán nombró a Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como su nuevo asesor militar (Crédito: Times of Israel)

En la base de datos de Interpol, la alerta roja en su contra consigna cargos de “homicidio calificado, doblemente agravado (por haber sido cometido por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y lesiones graves calificadas, en forma reiterada y daños múltiples agravados por haber sido cometidos por odio racial o religioso”.

Rezai también fue vinculado al atentado contra la embajada de Israel en Argentina en 1992, que causó 22 muertos y 242 heridos. Su propio hijo, Ahmad, lo implicó en ese ataque tras desertar a Estados Unidos en 1998 y solicitar asilo político.

Nacido en 1954 en la provincia de Juzestán, Rezai inició su militancia política en su juventud. A los 17 años fue detenido, interrogado y torturado por la policía secreta SAVAK durante la monarquía Pahlavi, y permaneció encarcelado durante varios meses. Posteriormente se trasladó a Teherán, donde estudió Ingeniería mecánica en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán mientras participaba en actividades clandestinas.

Rezai tiene una orden de
Rezai tiene una orden de captura internacional por su presunta vinculación con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos

Tras la Revolución Islámica de 1979, su grupo Mansurún se integró junto a otras organizaciones en la estructura de los Muyahidines de la Revolución Islámica, donde pasó a formar parte del comité central. Durante los años siguientes consolidó su carrera dentro del aparato militar, hasta convertirse en uno de los principales jefes de la Guardia Revolucionaria del régimen ayatollah.

Durante la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), desempeñó funciones dentro del aparato militar iraní. Posteriormente orientó su formación hacia la economía, área en la que obtuvo un doctorado en la Universidad de Teherán y desarrolló actividad académica como profesor en la Universidad Militar Imam Husein. También participó en la fundación de esta institución.

En el ámbito político, Rezai fue candidato en varias elecciones presidenciales, en 2005, 2009, 2013 y 2021, siempre dentro del sector conservador. Su trayectoria combina roles militares, académicos y gubernamentales, en una carrera marcada por su cercanía al núcleo de poder de la República Islámica.

(Con información de Europa Press)

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