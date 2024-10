La creación de un supuesto tirador escolar: advertencias ignoradas y años de negligencia

Colt Gray utilizó un rifle estilo AR que su padre le compró para empujar a su madre fuera de su dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres semanas antes de que Colt Gray se convirtiera en el presunto tirador masivo de una escuela más joven en un cuarto de siglo, su abuela le dijo que se escondiera en su habitación y cerrara la puerta. Había llamado a su abuela porque, según le dijo, su madre estaba enfadada y “actuaba de forma extraña otra vez”. Su madre le había pegado en el pasado, dijo la abuela, contando el episodio al Washington Post. Esta vez, dijo, el chico de 14 años decidió enfrentarse a su madre cuando ella entró por la puerta.

Él tomó el rifle estilo AR que su padre le había comprado para Navidad, dijeron miembros de la familia, y usó el arma para empujarla fuera del dormitorio y contra una pared del pasillo. Ese día le hizo una súplica a su abuela.

“Realmente necesito que saques a mi madre de esta casa”, dijo, según la abuela. Más tarde, ella identificaría ese momento como el momento en el que Colt dejó de creer que su vida mejoraría. Para entonces, según dijeron los miembros de la familia, Colt estaba a la deriva en una infancia devastada por la violencia y la adicción, y había sido ignorado por un sistema que no logró sacarlo de esa situación. Su abuela, Debbie Polhamus, había insistido durante años en que las escuelas, los consejeros y los trabajadores sociales lo ayudaran, pero nada de eso había sido suficiente.

El 4 de septiembre, según las autoridades, el adolescente utilizó su rifle para matar a dos estudiantes y dos profesores en la escuela secundaria Apalachee, en Winder, exponiendo a otra comunidad a la epidemia de violencia con armas de fuego en los campus universitarios de Estados Unidos. Al día siguiente, en esta pequeña ciudad situada justo fuera de los suburbios de Atlanta, su padre se convirtió en el primer padre de un presunto tirador escolar en ser acusado de asesinato.

El camino en espiral que llevó a Colt a la cárcel ofrece un estudio de caso extraordinario sobre la formación de otro joven acusado de matar a tiros a niños en sus aulas y pasillos: una historia, como tantas otras antes, de negligencia, disfunción y advertencias pasadas por alto o ignoradas. Este relato de las circunstancias que precedieron al derramamiento de sangre del mes pasado se basa en entrevistas con familiares y funcionarios, así como en una revisión de mensajes privados, documentos policiales y registros escolares.

Durante tres años, las instituciones encargadas de proteger a los niños y al público en general se encontraron con Colt en tiempos de crisis, pero no evitaron la violencia que seguiría , según el examen de The Post . En esos momentos, Colt y su familia interactuaron con trabajadores de bienestar infantil de Georgia, cuatro sistemas escolares, tres departamentos de sheriffs del condado y dos agencias de policía locales.

Aunque los trabajadores sociales estatales habían monitoreado a su familia durante mucho tiempo, Colt no asistió a ninguna escuela durante el año académico anterior al tiroteo, descubrió The Post. Los padres de Colt, ambos adictos a las drogas y al alcohol, eran siempre desatentos, a menudo crueles y a veces totalmente ausentes, según miembros de la familia, vecinos, investigadores, informes policiales y registros judiciales. En un episodio del otoño pasado, la madre de Colt, que estaba bajo los efectos de la metanfetamina, declaró que lo iba a matar, dijo Polhamus, añadiendo que el comentario persiguió al adolescente durante meses.

Según dijeron miembros de la familia, durante el verano pasado se volvió cada vez más paranoico y en las últimas semanas habló de hacerse daño a sí mismo o a los demás. En un momento de inacción potencialmente crítico días antes del tiroteo, según el examen, el padre de Colt no lo llevó a una clínica para pacientes internados que el adolescente describió como su última oportunidad de obtener ayuda.

En la mañana del tiroteo, Colt preguntó en su primera clase cómo respondería la preparatoria Apalachee a un tirador activo, según dos personas informadas sobre los hechos. Un profesor informó del comentario a los administradores de la escuela, lo que desencadenó una carrera para encontrarlo que, en cambio, llevó a la seguridad a detener al estudiante equivocado: un adolescente mayor con un nombre casi idéntico.

Colt Gray ha sido acusado como adulto de cuatro cargos de asesinato. Su abogado se negó a hacer comentarios. Los abogados de su padre, Colin Gray, de 54 años, también se negaron a hacer comentarios para esta historia y no respondieron a una lista de preguntas específicas.

Su madre, Marcee Gray, de 43 años, que cumplió condena el año pasado por un delito de violencia familiar, negó haber amenazado de muerte a su hijo y dijo al Post que tiene una buena relación con él. Sugirió que su madre, Polhamus, tenía un conocimiento limitado de la vida de Colt y que la discusión sobre el arma tuvo poco efecto en él.

En entrevistas que duraron varias horas, Marcee dijo que esperaba que la gente viera a su hijo como algo más que un monstruo. Reconoció que ha luchado durante mucho tiempo contra la adicción a las drogas, pero dijo que ha estado sobria durante casi un año. Rechazó la idea de que su comportamiento haya contribuido al deterioro de su salud mental o a la masacre de Apalachee. “Me siento muy culpable”, dijo Marcee a The Post, “pero no siento que tenga ninguna culpa por lo que pasó”.

Polhamus, de 74 años, y la tía de Colt, Annie Brown, de 37, también hablaron extensamente con The Post y dijeron que están consumidas por el arrepentimiento. Las mujeres proporcionaron documentos, correos electrónicos e intercambios de mensajes de texto para corroborar sus relatos. Polhamus y Brown dijeron que esperan que la historia de lo que llevó a este tiroteo, y todo lo que se perdió antes de él , pueda evitar el próximo.

“Le fallé a Colt. Seré la primera en admitirlo”, dijo Polhamus. Si hubiera hecho más en momentos clave, dijo, “esos otros chicos no estarían muertos. Y él no se enfrentaría a cadena perpetua”. Colt había hablado en casa sobre su fascinación por los tiroteos escolares durante más de un año, dijo su madre, antes del día del mes pasado cuando, en medio de los disparos, los niños y el personal se acurrucaron en aulas oscuras, llorando y enviándose mensajes de despedida. Ahora, cientos de ellos deben lidiar con los recuerdos del tiroteo escolar más mortífero en la historia de Georgia. Siete están marcados con heridas de bala.

Y cuatro están muertos: la profesora de matemáticas Cristina Irimie, de 53 años, el profesor y entrenador de fútbol Richard Aspinwall, de 39 años, y Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos estudiantes de primer año de 14 años.

Primeros roces con las autoridades

Un día de agosto de 2021, justo después de que Colt comenzara el sexto grado, dijeron los familiares, buscó en Internet ideas sobre cómo matar a su padre.

En ese momento, los Gray vivían cerca de los padres de Marcee en Fitzgerald, un pequeño pueblo en la zona rural del sur de Georgia. Colin, un trabajador de la construcción, se había vuelto adicto a los analgésicos años antes después de una cirugía de espalda, dijo Marcee a The Post, reconociendo que ella también había adquirido el hábito. Colin estaba desempleado, dijeron los miembros de la familia, mientras sufría los efectos de la abstinencia y a menudo le gritaba a su hijo mayor.

Las instituciones de protección infantil de Georgia monitorearon la situación de Colt durante tres años, sin evitar el trágico tiroteo en la escuela. (Imagen ilustrativa Infobae)

Colt, que entonces tenía 11 años, fue señalado por realizar la búsqueda en un dispositivo escolar, ya sea una computadora o una tableta. Marcee dijo que un consejero escolar llamó y dos oficiales de recursos escolares se presentaron para hablar con ella y Colt. Ella dijo que no sabe si hicieron una denuncia y nunca más supo de ellos. Marcee le dijo a The Post que lo trató como una broma, pero que no se lo contó a su esposo durante más de un año porque le preocupaba que se desquitara con Colt.

El distrito escolar del condado de Ben Hill se negó a hacer comentarios y la oficina del sheriff, que supervisa el programa de oficiales de recursos, dijo que no pudo encontrar un informe del incidente. Polhamus, que enseñó en escuelas públicas durante décadas, dijo que en ese momento habló con su nieto sobre su búsqueda en Internet, que él descartó como una tontería. Ella sabía desde hacía tiempo cuánto le afectaba el comportamiento de sus padres, dijo, pero la consulta en línea fue la primera vez que recuerda que las fuerzas del orden tomaron nota del enojo de su nieto.

Las siguientes autoridades que entraron en su vida vinieron de los servicios infantiles, que buscaban a Marcee después de la primera de al menos cinco llamadas de personas que dijeron a The Post que informaron sus sospechas de abuso y negligencia infantil por parte de ella o de su esposo.

En septiembre de 2021, casi tres años antes del tiroteo en Apalachee, Polhamus decidió denunciar a su hija ante la División de Servicios para Familias y Niños de Georgia. Marcee había explotado durante una discusión que comenzó por unas tiras de pollo de Dairy Queen, y había golpeado a Colt media docena de veces, según Polhamus, que estaba en la casa en ese momento. Ella y Brown, su otra hija, hablaron con la agencia estatal de bienestar infantil.

A petición de la agencia, dijo la familia, Colt se mudó temporalmente con Polhamus y Marcee comenzó a realizarse pruebas de drogas regularmente. Marcee le dijo a The Post que no recordaba los detalles del incidente, pero dijo que Colt se retractó de sus acusaciones unas semanas después. “Se sintió asustado y atacado”, le escribió a su madre en ese momento, “así que centró toda la culpa en su partidaria más fuerte (yo)”.

Preocupada porque la trabajadora social no tenía todos los hechos y no se tomaba el asunto en serio, Brown se ofreció en octubre de 2021 a proporcionar pruebas adicionales de abuso por parte de su hermana, según un correo electrónico revisado por The Post. En una breve respuesta, la trabajadora social no reconoció la oferta, pero dijo que la familia estaba recibiendo “servicios para los problemas identificados”.

Los expertos afirman que Georgia exige que las agencias de bienestar infantil del condado notifiquen a las fuerzas del orden sobre las denuncias de abuso o negligencia, aunque algunas jurisdicciones se apartan de esas normas porque reciben demasiados casos. El Departamento de Policía de Fitzgerald dijo a The Post que nunca se comunicó con ellos sobre las acusaciones contra Marcee en 2021.

La División de Servicios para Familias y Niños de Georgia se negó a responder preguntas sobre este caso, citando leyes de privacidad. Marcee dijo que Colin aceptó un nuevo trabajo a fines de 2021 y la pareja se mudó con sus hijos 320 kilómetros al norte, al condado de Jackson, cerca de Winder. Lejos de Fitzgerald, sus adicciones volvieron a florecer, dijo Marcee, lo que llevó a un desalojo tras otro.

En un período de cinco años, Colt asistió al menos a seis escuelas en cinco distritos, según muestran los registros educativos. Las escuelas son una de las instituciones donde los adultos tienen más probabilidades de notar a niños maltratados o abandonados si, según los investigadores, el personal tiene la oportunidad de conocerlos.

En casa, sus padres solían gritarse y abofetearse en público, dijo una vecina, Lauren Vickers. Dijo que una vez vio a Marcee desplomarse en el suelo en estado de estupor después de conducir con un niño pequeño en el coche. Un día, dijo Vickers, echó un vistazo al interior de su casa y vio basura, pero casi ningún mueble.

En la noche de Halloween de 2022, Marcee estalló, dijo Vickers, golpeó a Colt y a su hermana y los dejó afuera en el frío. Los niños lloraron. Golpearon la puerta. Alrededor de las 11 p. m., dijo Vickers, Marcee los dejó volver a entrar. Marcee negó rotundamente todas las afirmaciones de Vickers.

El día después de Halloween, Vickers llamó a la oficina del condado de la agencia estatal de bienestar infantil, una de las cuatro llamadas que dijo haber hecho. Cada vez, la persona que respondió al teléfono le prometió que la agencia “lo investigaría”, dijo. En dos ocasiones, un asistente social fue al vecindario y la entrevistó, dijo Vickers, antes de caminar hasta la casa de al lado y entrar en la casa de los Gray.

En noviembre de ese año, Marcee y Colin se separaron. Ella se mudó con sus dos hijos menores, dijeron miembros de la familia, y Colt decidió quedarse en el condado de Jackson con su padre. Vickers dijo que dos de sus llamadas a los trabajadores de bienestar infantil se produjeron en el invierno de 2023, después de que Marcee se mudara, una porque Colt parecía sucio y deambulaba por el vecindario durante el horario escolar y otra porque Marcee había regresado y a Vickers le preocupaba que pudiera hacerles daño a los niños.

Colt, que entonces cursaba séptimo grado, sufría acoso escolar incesante, según Vickers, cuya hija viajaba en autobús con él. La niña vio a otros niños burlarse de Colt por su olor corporal y arrojarle botellas de champú seco. El acoso se volvió tan severo en la primavera de 2023 que su abuela dijo que llamó a la escuela para pedirle que lo dejaran almorzar solo.

Marcee dijo que en esa época Colt se sumergió en un nuevo interés: los tiradores escolares. Aprendió sus nombres, cuántas personas mataban, cómo era su infancia. Marcee dijo que no le dio mucha importancia y comparó su interés por las historias de crímenes reales con la fascinación de su hijo por los jóvenes que mataban a tiros a niños en los lugares a los que iban a estudiar.

‘Estoy cometiendo un tiroteo masivo’

Colt, con la mirada baja y las manos en los bolsillos, se balanceaba nervioso en el porche delantero. Llevaba una gorra de béisbol y pantalones deportivos holgados. Iba descalzo. “¿Dijiste algo sobre un tiroteo en la escuela?”, le preguntó Daniel Miller, un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson, a Colt ese domingo por la tarde de mayo de 2023, según las imágenes de la cámara corporal.

—Jamás —dijo el chico de 13 años en voz baja—. Lo juro.

Un día antes, según consta en los registros, el FBI recibió mensajes sobre un usuario de Discord profano y homofóbico cuyo nombre de usuario, escrito en ruso, era el apellido del pistolero que mató a 26 personas en la escuela primaria Sandy Hook en 2012. La persona había amenazado con abrir fuego en una escuela y había compartido imágenes de un rifle estilo AR y una escopeta. “Estoy cometiendo un tiroteo masivo”, decía un mensaje. “Necesito ideas sobre dónde filmar”, decía otro. Y, en un poste con una foto de las dos armas apoyadas contra una pared: “Estoy listo”.

El FBI rastreó la dirección de correo electrónico detrás de la cuenta de Discord hasta Colt y notificó a la oficina del sheriff al día siguiente, lo que llevó a la entrevista en el porche. Colin abrió la puerta en ropa interior y luego llamó a su hijo. Miller, el agente, estuvo acompañado por un patrullero, Justin Elliott.

Miller realizó la entrevista sin haber visto las pruebas más importantes: capturas de pantalla del chat de Discord y las fotos de las armas. Más tarde, en su informe, señalaría que las pruebas estaban en un archivo adjunto a un correo electrónico que no sabía cómo abrir en su teléfono mientras estaba en la casa. Colt prometió que no escribió las amenazas y Miller sugirió que eso era suficiente para él.

“Tengo que creerte”, dijo. En su conversación con Colin, él les dijo que nunca había oído hablar de Discord. El informe de Miller indicó que Colin dijo que a Colt se le permitía usar las armas “cuando estaba supervisado, pero no tenía acceso ilimitado a ellas”.

Colin dijo a los agentes que Colt tenía acceso a sus armas descargadas, pero no le preguntaron cómo almacenaba las municiones ni sobre la supervisión, según muestran las imágenes. Dejó claro que si los investigadores descubrían que su hijo había hecho las amenazas, “todas las armas desaparecerían y él no tendría acceso a ellas”. En una llamada de seguimiento dos días después, Miller le dijo a Colin que la pista del FBI lo había dejado desconcertado, según una grabación, y que no tenía “sospechas razonables sobre Colt”.

Luego cerró el caso, sin haber pedido comparar las imágenes publicadas en línea con las armas de Colin ni ver el interior de la casa. La alfombra, el color de la pared y las molduras en las fotos compartidas por el usuario de Discord parecen ser consistentes con las imágenes de anuncios inmobiliarios en línea que muestran el interior de la casa en la que Colt vivía en ese momento, según una reseña del Post. Miller no respondió a los mensajes solicitando comentarios.

“Esta realmente fue una oportunidad perdida de investigar más a fondo lo que parecía ser una pista altamente creíble”, dijo Jacinta Gau, profesora de justicia penal en la Universidad de Florida Central.

En ese momento, la oficina del alguacil informó al FBI en un correo electrónico que los agentes habían alertado a las escuelas de la zona sobre la amenaza y que seguirían vigilando a Colt, según muestran los registros. Sin embargo, después del tiroteo en Apalachee High más de un año después, la alguacil Janis Mangum dijo públicamente que no pudo encontrar ninguna prueba de que las escuelas hubieran sido, de hecho, notificadas de la amenaza de 2023.

La fascinación de Colt por los tiradores escolares comenzó más de un año antes del ataque en Apalachee. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mangum defendió la investigación en una entrevista, afirmando que “no había pruebas suficientes para sostener una acusación”, pero Elliott, el agente de policía, ha llegado a creer que podrían haber hecho más. Ahora como investigador del departamento, Elliott dijo a The Post que le pidieron que acompañara a Miller, pero que nunca tuvo acceso a la información del FBI y que no sabía nada de las imágenes.

“En retrospectiva, fue posible llevarle esas fotos al padre y preguntarle: ‘¿Reconoces estas?’”, dijo Elliott, padre y veterano del ejército. “Creo que se podría haber hecho de otra manera”. En Georgia, realizar amenazas terroristas contra una escuela es un delito grave . Si el chico de 13 años hubiera sido acusado, según los expertos, un tribunal podría haberle prohibido vivir en una casa donde tuviera acceso a un arma de fuego.

Un episodio provocado por drogas deja a una familia tambaleándose

En el otoño de 2023, unas semanas después de que debería haber comenzado el octavo grado, Colt se mudó brevemente a Fitzgerald, en el sur de Georgia, para vivir con su madre, justo cuando Marcee, según su propio relato, comenzó a consumir metanfetamina.

Los registros muestran que no había comenzado la escuela antes de la mudanza. Y si bien Marcee prometió dejarlo inscribirse en clases en línea cuando llegara, reconoció que nunca terminó de inscribirlo. Marcee, quien admitió que su consumo de drogas afectó a Colt, dijo que regresó a Fitzgerald como una “persona diferente”, acosando a sus hermanos y rompiendo ventanas de la casa.

El 3 de octubre, después de una discusión que comenzó cuando Marcee intentó usar su teléfono, cortó los muebles con un cuchillo, dijeron miembros de la familia. Su abuelo llamó a la policía, que tomó un informe del incidente pero no arrestó a Colt. La policía de Fitzgerald también describió el incidente a The Post y confirmó la fecha.

A mediados de octubre, Colt se había mudado a Winder para vivir con su padre, y los servicios de atención infantil hicieron una visita sorpresa a Marcee y le realizaron una prueba de detección de drogas. No pasó la prueba, dijeron ella y otros miembros de la familia, y un asistente social le ordenó a Colin que fuera a buscar de inmediato a sus otros dos hijos.

“Ella le dijo que si no hubiera venido a buscar a los niños, los habrían llevado a un hogar de acogida”, le escribió la tía de Colt, Brown, a un familiar días después, explicando que Colt escuchó al asistente social leerle los resultados de la prueba a Colin: “alcohol, hidrocodona, OxyContin, metanfetamina, Adderall”. Marcee le dijo a The Post que sólo dio positivo para oxicodona y metanfetamina.

Colin se llevó a los niños de vuelta al norte, a Winder, según Marcee, quien se opuso y le envió un mensaje de texto a la trabajadora social diciendo que su esposo era “un abusador físico documentado de sus hijos”. Poco después, Marcee dijo que le dijeron que su caso había sido cerrado. Para entonces, dijo, Colin había cortado el contacto con sus hijos.

El 3 de noviembre de 2023, Marcee se presentó en la casa de sus padres en el sur de Georgia, drogada con metanfetamina y obsesionada con la venganza contra el marido que creía que le había robado a sus hijos, dijo Polhamus. Marcee quería que su madre la acompañara en el viaje de cuatro horas hacia el norte hasta Winder para poder matar a Colin, según le dijo Polhamus a la policía. Cuando ella se negó, dijo Polhamus, Marcee la arrojó contra una pared y la obligó a sentarse en una silla, sujetándola con cinta blanca mientras su brazo sangraba.

Antes de que Marcee saliera, Polhamus le dijo a The Post que su hija le dio un mensaje final: “Voy a matar a Colt, solo por ti”. Polhamus, que estuvo atada y sola durante 22 horas, fue rescatada después de que Brown, su otra hija, no pudo llegar hasta ella y envió a un vecino para que la revisara. El vecino liberó a Polhamus, se comunicó con la policía y le envió un mensaje de texto a Brown, describiendo la supuesta amenaza contra Colt. El Post revisó el mensaje.

Polhamus no mencionó el comentario cuando llegó la policía. Su omisión no fue intencional, dijo a The Post, pero no creía que Marcee le hiciera daño a su nieto de todos modos. Según los registros policiales, después de dejar a su madre, Marcee se dirigió a Winder en un coche con matrículas robadas de otro vehículo. Alrededor de las 8 de la mañana del día siguiente, según dijeron la policía y la familia, llamó a la puerta donde vivían Colin y los niños, pero él se negó a dejarla entrar. Luego, según la policía, rayó su camioneta y grabó la palabra “abuso” en el lateral.

Dos días después, la policía dice que encontró a Marcee en un Walmart cercano. Había cubierto su Nissan Rogue con lo que describió como notas de suicidio, garabateadas con pintura verde y marcador negro. “Todo lo que quería era un abrazo de mis 2 BEBÉS”, había garabateado en el volante, nombrando a sus dos hijos más pequeños, pero no a Colt.

Marcee fue acusada de un delito de violencia familiar y encarcelada de inmediato por los hechos ocurridos en Winder. Más tarde sería acusada de otros cargos, incluido el de privación ilegal de la libertad, en Fitzgerald, al sur. Finalmente se declararía culpable en el caso de Winder. Condenada a tiempo cumplido en diciembre, permanecería detenida durante varios meses más por los cargos del caso Fitzgerald, que aún están pendientes.

Después de que el tiroteo en Apalachee High generara un escrutinio sobre su pasado, Marcee emitió una declaración a los medios expresando su arrepentimiento y diciendo que ató a su madre a una silla “mientras sufría una psicosis inducida por metanfetamina y bajo la falsa creencia de que mis hijos estaban en grave peligro”. Hizo el viaje a Winder, dijo, para ver cómo estaban sus hijos.

Marcee dijo al Post que recuerda poco del incidente, pero que nunca amenazó a su hijo ni lastimó a su madre. Dijo que el hecho de que no mencionara a Colt en las notas de suicidio no tenía ningún significado y agregó que no estaba pensando con claridad.

Colt Gray ha sido acusado de cuatro cargos de asesinato tras el tiroteo en la escuela secundaria Apalachee. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los pocos días del incidente de noviembre, Colin le envió un mensaje de texto a Brown diciéndole que cuando Marcee finalmente saliera de la cárcel, “intentaría terminar lo que había empezado”. También compartió esos temores con sus hijos, según dijo la familia, y les advirtió que tuvieran cuidado con su madre y mantuvieran la puerta cerrada. También le dijo a Colt que su madre había amenazado con matarlo, dijo Polhamus, una idea con la que su nieto estaba obsesionado.

“¿De verdad crees que mi madre me mataría?”, preguntaba a menudo, dijo Polhamus. Ella siempre le dijo que no, dijo, pero no está segura de que él le creyera. Esa Navidad, confirmó un funcionario policial, el padre de Colt decidió comprarle un regalo: su propio rifle estilo AR.

Un año perdido

En enero, para su cumpleaños número 14, Colt le pidió a Polhamus que comprara municiones para su nueva pistola. Polhamus, que no sabía que el FBI lo había detectado ocho meses antes, le dijo al Post, aceptó con la condición de que Colin guardara las municiones en un lugar seguro y las usara para pasar tiempo con su hijo en el campo de tiro. Polhamus dijo que no cree que alguna vez hayan ido.

“Colt era como el niño desechado”, dijo. Para entonces, dijo, Colt había empezado a buscar en Internet qué le pasaba. Polhamus dijo que su padre no lo inscribió en terapia, ni siquiera cuando ella se ofreció a pagar y llevarlo a las citas.

Según Polhamus y Brown, que dijeron haber presentado la documentación en nombre de Colin al Sistema Escolar del Condado de Barrow, a semanas de iniciado el semestre de primavera, Colt todavía no había asistido a ninguna de las clases de octavo grado. Los registros muestran que se registró el 2 de febrero en la escuela secundaria Haymon-Morris. Pero Colt no fue.

“Te dejaremos pasar unos días”, le dijo Colin a su hijo, según Polhamus. Los registros del distrito indican que nunca asistió. Polhamus y Brown dijeron que llamaron a la escuela secundaria para exigir apoyo. “Necesito que sepas que él no vendrá a la escuela”, recordó Polhamus haberle dicho a un miembro del personal, quien, según ella, le aseguró que la escuela “se encargaría de ello”.

Según la ley de Georgia, los distritos escolares deben intervenir si un estudiante ha estado ausente durante un período prolongado y, si es necesario, remitir el asunto a los tribunales. Si un estudiante se da de baja de la escuela y no se vuelve a inscribir en otra, el distrito debe notificar a los funcionarios estatales de bienestar infantil.

El sistema escolar del condado de Barrow se negó a responder preguntas sobre qué esfuerzos, si los hubo, hizo el personal para que Colt asistiera a clase, citando las leyes de privacidad de los estudiantes. Dijeron que, según las reglas estatales, un estudiante debe asistir al menos un día a la escuela para ser considerado inscrito. Según las autoridades estatales, Colt no estaba registrado como estudiante de octavo grado que recibía clases en casa. Los funcionarios de cuatro escuelas estatales que imparten clases en línea confirmaron a The Post que Colt no se había inscrito.

En julio, cuando se acercaba el nuevo año escolar, Polhamus dijo que volvió a llamar a la escuela secundaria, suponiendo que su nieto tendría que repetir octavo grado. Pero dijo que un miembro del personal insistió en que, a pesar de su larga ausencia, Colt tendría que comenzar noveno grado en Apalachee High.

En respuesta a preguntas sobre por qué lo colocaron en noveno grado, el sistema escolar dijo que, en general, los estudiantes que llegan sin “registros transferibles” son colocados en el nivel de grado apropiado para su edad. En ese momento, dijo Polhamus, le dijo al miembro del personal de la escuela que su decisión de colocar a Colt en la escuela secundaria no tenía sentido, porque no había asistido a un solo día de clases el año anterior.

Señales de creciente paranoia

Una noche de finales de agosto, la abuela de Colt lo llevaba a un McDonald’s cerca de Winder cuando, según dijo, él mencionó a Nikolas Cruz. Polhamus no sabía quién era, por lo que dijo que Colt se lo explicó. Cruz había matado a tiros a 17 personas en un campus de Parkland, Florida, en 2018, cuando Colt tenía 8 años.

Polhamus estaba alarmada. Creía que la salud mental de Colt se había deteriorado desde que su madre regresó a casa en julio, tras pagar la fianza y pasar un tiempo en rehabilitación. A pesar de haberle dicho a sus hijos durante meses que su madre era una amenaza, Colin le había permitido volver a vivir con ellos.

Polhamus dijo que, a instancias de Colt, ella se llevó a Marcee de regreso al sur para vivir en Fitzgerald el día después de que Colt levantara su arma para empujarla fuera de su dormitorio. Para entonces, según Polhamus, Colt había comenzado a mostrar signos de paranoia extrema, y le preocupaba que extraños lo estuvieran observando cada vez que salía de la casa.

Marcee dijo que el declive de Colt precedió a su regreso de rehabilitación. Después del altercado con Colt, dijo, comenzó a instar a Colin a que guardara sus armas bajo llave. Su esposo se mostró reacio a quitarle el rifle a Colt, dijo, porque le preocupaba cómo podría reaccionar el adolescente.

Según los registros, Colt no se matriculó en Apalachee hasta dos semanas después de empezar su primer año, el 14 de agosto. A menudo se negaba a ir a clases y, uno de los pocos días que asistió, Polhamus dijo que tuvo un ataque de pánico y la llamó desde la oficina del consejero convencido de que sus profesores estaban hablando de él. Más tarde, dijo su abuela, confesó que había pensado en hacerse daño a sí mismo y a otras personas.

Polhamus, cuya hermana se había suicidado años antes, detectó un patrón familiar de delirio. El 27 de agosto, ocho días antes del tiroteo, dijo que llamó a un centro de crisis de salud conductual cerca de Winder y preguntó cómo ingresar a su nieto. El empleado le dijo que tenía que hacerlo uno de sus padres, pero que su padre podía traerlo el sábado, cuando no estaba trabajando.

Al día siguiente, Polhamus se dirigió a Apalachee y, según dijo, exigió reunirse con el consejero de Colt, y expresó su profunda preocupación por la salud mental de su nieto y la posibilidad de que se hiciera daño. Polhamus dijo que no pensó en decir nada (y que tampoco le preguntaron nunca) sobre el rifle de Colt o las otras armas que había en la casa de Colin, un descuido del que ahora se arrepiente.

Polhamus explicó su plan de admitirlo en el centro de crisis, dijo, y el consejero sugirió que Colt primero se reuniera al día siguiente con un terapeuta en la escuela. Su abuela salió animada, pero en un momento de infortunio, tropezó en la acera que conducía al estacionamiento y se rompió cuatro dedos. La lesión, que requirió cirugía, significó que tendría que irse temprano al día siguiente para ver a su médico cerca de Fitzgerald, antes de poder asegurarse de que Colt se reuniera con el terapeuta. Dijo que le rogó a su nieto que subiera al autobús ese jueves por la mañana. Nunca lo hizo.

Polhamus centró su atención en Colin. Le dijo que aún podía admitir a Colt en el centro de crisis el sábado, cuando no estuviera trabajando. Llegó el fin de semana, luego pasó y su hijo se quedó en casa. En un mensaje de texto a su madre ese lunes, el adolescente describió la falta de asistencia al centro de crisis del sábado como su última oportunidad de obtener ayuda.

Su abuela habló con él al día siguiente, 3 de septiembre, después de que faltó a la escuela otra vez. “Vas a tener que ir”, recordó haberle dicho, con la esperanza de que allí pudiera encontrar el apoyo que nunca encontró en casa. “Lo sé, Mamoo”, respondió, según Polhamus. “Me voy mañana. Ya me he decidido”.

Las horas antes del tiroteo

En la mañana del miércoles 4 de septiembre, otro estudiante dijo que Colt fue el último en subir al autobús. “¿Puedo sentarme aquí?”, le preguntó a una niña, según el estudiante de último año que estaba cerca, quien dijo que Colt esperó torpemente en el pasillo hasta que ella le hizo espacio. Durante el viaje, dijo el anciano, sostenía su mochila en su regazo.

A las 8:37 am, su padre envió un mensaje de texto a un chat grupal familiar, según uno de los más de una docena de mensajes de esa mañana revisados por The Post. “Bueno, crucemos los dedos”, escribió, explicando que Colt había tomado el autobús para ir a la escuela. “Oremos para que tenga un buen día”.

En el primer período, la maestra de Colt lo escuchó preguntar cómo responde Apalachee a los tiradores activos y notó que tenía una bolsa inusualmente pesada, según una persona cercana a la investigación y otra persona informada por los líderes de la escuela, ambos hablando bajo condición de anonimato para discutir asuntos confidenciales. El profesor se alarmó, dijo, y alertó al resto del personal mediante un correo electrónico.

Colt llevaba su rifle en la bolsa, según las dos personas. Una dijo que Colt ocultó el arma con un cartel enrollado y la otra dijo que utilizó un tubo para carteles. Entre clases, Colt le envió un mensaje de texto a su padre. “Lo siento”, escribió a las 9:42 am “no es tu culpa”. “¿Qué pasa, Bubba? ¿No hiciste nada?”, respondió Colin. “¿Oye? ¿Qué pasa?”. Colt le dijo a su padre que lo amaba a él, a su hermano y a su hermana. “No tienes la culpa”, continuó. “de nada de esto”.

Colin llamó inmediatamente a Polhamus, que estaba con Marcee en ese momento, dijeron los familiares. Desconcertado, describió los mensajes de Colt. Marcee llamó a su hijo, pero él no contestó. “Espero que estés bien, Coltie. Envíame un mensaje de texto y cuéntame que estás bien”, escribió, junto con un emoji de corazón.

El segundo período de Colt comenzó a las 9:45 am, pero su maestra de álgebra no había sido advertida sobre sus inquietantes comentarios, así que cuando pidió un pase para ver a la consejera, ella se lo dio, según las dos personas informadas sobre el asunto. Por casualidad, dijeron, un estudiante de la misma clase, con el mismo apellido y casi el mismo nombre, pidió un pase para salir aproximadamente a la misma hora. Dijeron que ambos adolescentes se dirigieron al mismo baño.

Los agentes de seguridad escolar, alertados por los comentarios amenazantes, se reunieron en el baño y ordenaron a “Colt Gray” que saliera, dijeron las dos personas, pero apareció el estudiante equivocado. Los agentes no se dieron cuenta de su error hasta que lo escoltaron de vuelta a la oficina principal.

Marcee llamó a la escuela a las 9:50 am y estuvo en línea durante 10 minutos, según los registros telefónicos. Dijo que habló con el consejero de Colt, describió los mensajes de texto y lo calificó de “emergencia extrema”. Pidió que el personal de la escuela localizara a su hijo de inmediato, según Marcee y Polhamus, quienes escucharon la llamada. “Lo siento”, le escribió Colt a su madre a las 10:02 am.

Colt le contaría más tarde desde la cárcel, dijo, que cuando estaba escondido en el baño, un miembro del personal entró y preguntó por “Gray” y luego se fue mientras el adolescente permanecía en silencio.

Lo que sucedió durante los 20 minutos posteriores a la llamada de Marcee aún no está claro, pero la persona informada por los líderes de la escuela dijo que, después de que el personal de Apalachee descubrió su identificación errónea, inmediatamente reiniciaron la búsqueda. A las 10:18 am, su madre le envió un mensaje de texto a su padre, sugiriéndole que abandonara el trabajo: “Te van a necesitar en la escuela”. Minutos después, su hijo estaba de pie en el pasillo, con el arma en la mano.