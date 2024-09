Por qué Donald Trump sigue hablando del trabajo de Kamala Harris en McDonald’s

Kamala Harris ha compartido su experiencia en McDonald's como parte de su narrativa personal para conectar con los votantes. (REUTERS/Brian Snyder)

Es uno de esos pequeños detalles biográficos destinados a dar color a cómo los votantes ven a un candidato, no a definirlos.

“Piénsalo. Dos hijos de clase media”, dijo la vicepresidenta Kamala Harris sobre el equipo demócrata en un mitin el mes pasado. “Primero, una hija de Oakland, California, que fue criada por una madre trabajadora. Yo tenía un trabajo de verano en McDonald’s. El otro, un hijo de las llanuras de Nebraska que creció trabajando en una granja. Piénsalo”.

Su oponente en las elecciones presidenciales de este año, en cambio, es un hombre rico que creció siendo rico. Hasta que se mudó a la Casa Blanca, el único lugar en el que Donald Trump ha trabajado fue la empresa privada que lleva su nombre. Nunca trabajó en una granja, ni en McDonald’s. Entiendes el punto.

En los últimos días, sin embargo, no es Harris quien ha estado hablando de su trabajo en la cadena de comida rápida, sino su rival. Porque, según el (notoriamente poco fiable) expresidente, ella nunca trabajó en la empresa.

“Ella es una mentirosa. Ella no trabajó en McDonald’s. Ella dijo que trabajó ahí, ¿cierto?”, dijo Trump en un mitin en Arizona este mes. “¿Cierto? Ella trabajó en McDonald’s. Y ella trabajaba tan duro. Solo hay un problema. No trabajó en McDonald’s. Ella es una mentirosa”, resaltó.

“Ella dijo que trabajó y que creció en condiciones terribles, y que trabajó en McDonald’s”, afirmó Trump en Pensilvania el lunes. “Era tal - ¡nunca trabajó allí! Y estos informes de noticias falsas nunca lo reportarán. No quieren reportarlo porque son falsos”, añadió.

Trump aseguró en una conferencia de prensa a principios de este mes que “el único que lo reportó fue Fox”. En Pensilvania, afirmó que los reporteros habían ido a restaurantes de McDonald’s y habían preguntado, siendo respondidos con “no sabemos quién diablos es ella”.

No hay artículos de noticias en el sitio web de Fox detallando alguna investigación. El presentador de Fox News, Jesse Watters, mencionó haber contactado tanto a McDonald’s como a la campaña de Harris este mes, sin éxito. La historia de Trump sobre los empleados actuales de McDonald’s que no saben quién es la vicepresidenta y que no conocen la historia laboral de alguien que trabajó en su tienda hace 40 años, no parece tener ninguna base en la realidad.

Trump acusa a Harris de mentir sobre su trabajo en McDonald's, a pesar de la falta de pruebas para sustentar su afirmación. (REUTERS/Megan Varner)

Durante el transcurso de esta semana, pasé algún tiempo investigando la historia yo mismo, no porque dudara de la afirmación de Harris (ya que no hay ninguna razón real para dudar de ella) sino porque tenía curiosidad por saber si era demostrable.

Harris ha indicado que trabajó en un restaurante en Alameda, una isla en el lado este de la Bahía de San Francisco, durante el verano de 1983. En el foro de discusión centrado en Alameda en Reddit, hubo cierta discusión sobre cuál restaurante habría sido, el de Grand Avenue o el de Shore Line Drive. El consenso parecía ser el primero, ya que no estaba claro si el segundo existía en ese momento.

Llamé a ambos, sin éxito. Nuevamente, comprensiblemente: Esto fue hace 40 años. También descubrí que ambos restaurantes son propiedad de miembros de la misma familia. Mi llamada a ellos no fue respondida, incluso cuando mencioné la potencial naturaleza histórica de sus franquicias. Luego me comuniqué con McDonald’s corporativo, tanto con la empresa como con el archivista de la empresa (lo cual, dicho sea de paso, parece un trabajo muy interesante). Sin suerte.

Técnicamente, entonces, la afirmación existe dentro del parámetro formal de “no comprobada”, que es lo que el sitio de verificación de hechos Snopes le ha otorgado. Pero podría existir igualmente como “incomprobable”, salvo que se liberen algunos registros de la Administración del Seguro Social.

El año 1983 existe al otro lado de una cortina digital, en las edades oscuras del análogo. Fue un tiempo en el que todo lo que hacía la gente no puede simplemente ser convocado a voluntad por personas con acceso a un navegador web. Si Harris hubiera frustrado un robo mientras trabajaba en la tienda, tal vez habría llegado a un periódico y se habría digitalizado en una base de datos en línea. (No encontré ningún artículo de ese tipo).

Tal vez si hubiera sido una empleada excepcional, habría terminado en algún material de marketing de McDonald’s en algún lugar. (Lo mismo). Pero si solo era una estudiante universitaria ganando un poco de dinero extra un verano, a los ojos de internet, es como si no hubiera existido.

No hay evidencia concreta que demuestre o desmienta el empleo de Harris en McDonald's durante su juventud. (AP/Gene J. Puskar)

Eso es lo que Trump busca explotar. Es posible que simplemente no entienda qué implica un trabajo de verano en McDonald’s, a la intención original de Harris, y piense que esto debería ser demostrable de alguna manera. De cualquier manera, está claro que quiere aprovechar la confusión, usándola como tantas afirmaciones demostrablemente falsas se han utilizado en su contra.

Después de todo, su objetivo al describir a Harris como una “mentirosa” en Arizona no era enfocarse en el trabajo en McDonald’s, sino utilizarlo para reforzar su afirmación de que ella estaba “mintiendo” de manera similar sobre temas relacionados con el aborto. Está utilizando un detalle biográfico aparentemente nebuloso para socavar a Harris, exactamente lo que hizo con sus afirmaciones sobre el lugar de nacimiento de Barack Obama.

Desde que Trump ha estado diciendo que la historia de McDonald’s no es verdadera, muchos de sus seguidores también lo dicen, apresurándose a probar que Harris estaba siendo deshonesta sobre su empleo en McDonald’s con el mismo rigor intelectual que aplicaron para descubrir el fraude electoral y el consumo de mascotas.

Por ejemplo: muchos críticos de Harris han sugerido que es raro que Harris no haya mencionado este detalle anteriormente. El Washington Free Beacon obtuvo un curriculum vitae que Harris presentó para un trabajo en la oficina del fiscal de distrito en 1987, señalando que McDonald’s no estaba incluido. ¡Sospechoso! En cambio, el documento de una página enumeraba su trabajo como asistente legal, asistente en la Comisión Federal de Comercio y su pasantía con el exsenador de California Alan Cranston.

Curioso por saber si esto era extraño, le pregunté a mi hermana, quien, durante la escuela secundaria a finales de los años 80, trabajó en “El McDonald’s más Magnífico del Mundo”, si incluía ese empleo en su currículum.

“Ja-ja”, respondió por mensaje de texto. “No lo creo, no”. Tal vez cuando recién salió de la universidad, dijo, “pero ciertamente no como profesional”.

Sin faltar al respeto a mi hermana, su experiencia justo después de la universidad tampoco incluyó trabajar como asistente legal o para un senador de Estados Unidos.

Durante una entrevista en MSNBC el miércoles, Harris fue preguntada sobre su trabajo en McDonald’s por la presentadora Stephanie Ruhle: ¿Había trabajado en McDonald’s?

“Sí”, respondió.

Ruhle intentó seguir adelante, pero Harris insistió.

“Parte de la razón por la que incluso hablo de haber trabajado en McDonald’s es porque hay personas que trabajan en McDonald’s en nuestro país que están tratando de mantener a una familia. Trabajé allí como estudiante, era una niña, y hay quienes trabajan allí tratando de mantener a sus familias y pagar el alquiler con eso”, añadió.

“Y creo que parte de la diferencia entre yo y mi oponente incluye nuestra perspectiva sobre las necesidades del pueblo estadounidense y cuál es nuestra responsabilidad entonces para satisfacer esas necesidades”, concluyó.

Otra diferencia es que Harris, a diferencia de Trump, se ha ganado el beneficio de la duda en afirmaciones que pueden no ser inmediatamente comprobables.

(*) The Washington Post