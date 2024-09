Esto es lo que le pasó al sitio web más inútil del mundo

Nolen Royalty cierra One Million Checkboxes tras registrar 650 millones de clics. (Archivo)

Revisé tres temas que generaron interés y debate en los últimos meses.

El sitio web más tonto (y fantástico) ya no existe

Cómo comenzó: One Million Checkboxes era maravillosamente simple y raro. Tenía un millón de pequeñas casillas en fila que podías hacer clic para marcar. Cuando marcabas (o desmarcabas) una casilla, se marcaba (o desmarcaba) para todos.

“El sitio web más tonto de todos los tiempos”, como lo llamó el creador Nolen Royalty, mostró las simples alegrías de estar en línea juntos.

En julio, Royalty dijo que estaba abrumado por la cantidad de personas que usaban One Million Checkboxes y su creatividad para escribir código de software para automatizar el marcado de casillas o crear patrones entre las casillas marcadas.

Royalty insinuó entonces que One Million Checkboxes sería efímero, como una hermosa flor.

Cómo va: Royalty cerró su sitio web dos semanas después de que comenzara.

En total, Royalty dice que las personas marcaron y desmarcaron más de 650 millones de casillas. (Todavía puedes ir a One Million Checkboxes para una versión para jugar por tu cuenta).

Uno de los momentos favoritos de Royalty fue encontrar a un grupo de adolescentes y otras personas que se enviaban mensajes secretos entre ellos en código de software en One Million Checkboxes. Sus ingeniosos trucos, incluidos GIFs de Jake Gyllenhaal, te harán sentir bien sobre el futuro.

“La historia comienza con mi pensamiento de que había sido hackeado y termina conmigo llorando algunas (muy orgullosas) lágrimas”, escribió Royalty en un correo electrónico.

Usuarios crearon patrones y enviaron mensajes secretos en One Million Checkboxes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los mayores fanáticos de esta empresa aún están bastante molestos

Cómo comenzó: En mayo, la empresa de altavoces Sonos estaba siendo acosada por clientes que decían que una reciente revisión de su aplicación rompió funciones básicas como alarmas y características de accesibilidad o los obligó a desenterrar CDs del armario.

Fue una advertencia para todos nosotros: cuando tu altavoz, televisión, coche, impresora o libros digitales están conectados a Internet, nunca tienes el control total. El fabricante puede arruinar tu producto con una mala actualización de software.

Cómo va: Ay caramba.

Sonos ha pasado los últimos meses reparando elementos de su aplicación, pero muchos clientes aún están enojados.

Hace unas semanas, Sonos retrasó los planes para dos nuevos productos para concentrarse en arreglar su aplicación. Sonos está gastando más en soporte al cliente para ayudar a las personas descontentas. Wirecutter dejó de recomendar los sistemas de altavoces Sonos.

Chris Danielson, que es ciego, me dijo recientemente que Sonos en gran medida solucionó los problemas que él y otros tenían en mayo cuando la aplicación actualizada no funcionaba correctamente con los controles de voz.

Danielson dijo que aún no le gusta el nuevo diseño de la aplicación y dice que las cosas no son tan fluidas como antes.

Ken Schellenberg, cuyos 10 o más altavoces Sonos tuvieron múltiples problemas después de la actualización de la aplicación en mayo, dice que Sonos ha solucionado algunos problemas que tenía, pero creó otros.

Sonos dijo que está “decidido a recuperar la confianza de nuestros clientes y la comunidad de críticos”. La empresa dijo que está agregando nuevas funciones y reparando problemas rápidamente.

Royalty dijo que One Million Checkboxes sería efímero, como una hermosa flor. (Archivo)

Estás enamorado de la tecnología tonta

Cómo comenzó: El mes pasado, alenté la tecnología simple (o sin tecnología) que hace el trabajo mejor que las cosas complicadas. Había un altavoz sencillo, un reloj de pulsera, un Jeep de 2007 y una consola de videojuegos portátil de hace una década que es más divertida que sus sofisticados contrapartes de 2024.

Cómo va: Guau, enviaste tantos correos electrónicos con tus propios ejemplos favoritos de tecnología efectiva y tonta. Con su permiso, estoy compartiendo algunos correos electrónicos de lectores que han sido ligeramente editados.

“Recientemente compré una nueva afeitadora eléctrica. Tiene una aplicación conectada a través de Bluetooth. La aplicación me dijo que me estaba afeitando incorrectamente. Me he afeitado durante unos 45 años. Sé cómo afeitarme. Aplicación desinstalada. Pero la afeitadora es genial.” - Jim Sides, Jacksonville, N.C.

“¿Quieres baja tecnología? ¡Cuelgo mi ropa afuera en una cuerda para que se seque! Me ahorra el costo de una secadora eléctrica. Me desacelera, así que escucho los pájaros, vecinos y campanas de la iglesia.

Otro artículo de baja tecnología que tengo es un molino de café para moler los granos a mano. No necesito escuchar el zumbido cuando mis granos de café se pulverizan eléctricamente. Mis bíceps aman los molinos de café.” - Melanie Carter Gardner, Saugerties, N.Y.

“No compraré ningún electrodoméstico que tenga una placa base o controles digitales. Quiero perillas. Las perillas son buenas, agarrables y simples.” - Anita Baron, St. Croix, U.S. Virgin Islands

“Cuando mi hija mayor se dio cuenta de que escuchar música le ayudaba a mantenerse enfocada en sus tareas, quería cada vez más tiempo frente a la pantalla ‘solo para escuchar música’, pero inevitablemente se distraía con todo lo demás en la tableta.

Le compré una pequeña caja de música con radio AM/FM, un reproductor de cintas y un reproductor de CD. Explora los CDs de mi pareja y míos de la caja en el sótano. Tiene estaciones de radio favoritas.

Después de comprar la misma caja de música para su hermano, la escuché explicándole que era una forma de eludir las reglas de tiempo frente a la pantalla de mamá y papá para seguir escuchando cosas. Le mostró la sección de audiolibros en la biblioteca. A veces van a la habitación del otro para compartir música.

Es difícil tomar decisiones como padre. Esta sigue siendo mi recomendación más feliz y fácil para padres de niños en edad escolar y secundaria.” - Amanda Casari

