El Departamento de Justicia demandó a TikTok, alegando que infringió la ley de privacidad infantil

La demanda llega cinco años después de una multa a Musical.ly por infracciones similares. (AP/Matt Slocum)

El Departamento de Justicia demandó a TikTok y a su propietaria, ByteDance, con sede en China, alegando que habían violado una ley de privacidad infantil al recopilar datos de millones de estadounidenses menores de 13 años, una medida que avivará aún más las tensiones entre las autoridades federales y la propietaria china de una de las aplicaciones más populares del país.

TikTok, que cuenta con 170 millones de usuarios estadounidenses, facilitó demasiado a los niños la creación de cuentas y luego recopiló datos sobre los que lo hicieron, una violación “a gran escala” de la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet, conocida como COPPA, dijo el Departamento de Justicia el viernes en una denuncia legal.

Los niños podían saltarse las “puertas de edad” de la empresa creando cuentas a través de Google e Instagram, y en ocasiones la empresa “no atendía” las peticiones de los padres de eliminar las cuentas de sus hijos, según el Departamento de Justicia. Incluso el “Modo Niños” de la app, una versión simplificada diseñada para usuarios menores de edad, guardaba direcciones de correo electrónico y otros datos.

Las afirmaciones del DOJ se producen tras años de sospechas expresas de funcionarios federales de que la red social podría suponer una amenaza para la seguridad nacional al exponer potencialmente los datos personales de los estadounidenses al gobierno chino. La empresa ha dicho que nunca ha facilitado esa información a funcionarios chinos, y Estados Unidos no ha aportado pruebas que respalden esa afirmación.

La demanda podría alimentar aún más la inquietud en Washington ante la rápida expansión de las redes sociales y su potencial vulnerabilidad ante la propaganda en línea y el uso indebido de datos.

TikTok rebatió las acusaciones y afirmó mejorar protecciones de privacidad infantil. (REUTERS/Dado Ruvic)

ByteDance se enfrenta ya a una lucha existencial en los tribunales por una ley, firmada en abril por el Presidente Biden, que le obligaría a vender TikTok a un comprador no chino a partir del año que viene o a prohibir la aplicación en todo el país.

Pero más allá de Washington, la app ha ganado enorme popularidad y caché cultural como gigante de las noticias y el entretenimiento, entre otras cosas por albergar cuentas activas de los dos principales aspirantes a la presidencia, el vicepresidente Harris y el ex presidente Donald Trump.

TikTok es la segunda plataforma en línea más popular entre los adolescentes del país, por detrás de YouTube, y el 17% de los estadounidenses de entre 13 y 17 años afirma utilizarla “casi constantemente”, según una encuesta del Pew Research Center realizada este año.

La plataforma rebatió el viernes las afirmaciones del Departamento de Justicia y dijo que había eliminado de forma proactiva a usuarios sospechosos menores de edad e invertido en controles parentales y otras protecciones de la privacidad de los usuarios jóvenes.

En un comunicado, el portavoz de la compañía Alex Haurek dijo: “No estamos de acuerdo con estas acusaciones, muchas de las cuales se refieren a hechos y prácticas pasadas que son objetivamente inexactas o han sido abordadas.”

La demanda llega cinco años después de que los reguladores multaran a la predecesora de TikTok, la aplicación de sincronización de labios Musical.ly, con 5,7 millones de dólares por acusaciones similares. La red social acordó entonces eliminar los datos de los niños y promulgar cambios en la empresa en virtud de una orden judicial, que el DOJ afirmó que la aplicación comenzó a violar poco después de que entrara en vigor.

El Departamento de Justicia está “profundamente preocupado por el hecho de que TikTok haya seguido recopilando y reteniendo información personal de niños a pesar de una orden judicial que prohíbe tal conducta”, dijo el fiscal general adjunto en funciones Benjamin C. Mizer en un comunicado. “Con esta acción, el Departamento busca asegurar que TikTok honre su obligación de proteger los derechos de privacidad de los niños y los esfuerzos de los padres para proteger a sus hijos”.

La Comisión Federal de Comercio votó el mes pasado a favor de remitir el caso al Departamento de Justicia. La denuncia, presentada en un tribunal federal de California, podría dar lugar a sanciones civiles de hasta 51.000 dólares por infracción al día, según las normas de la FTC.

El caso es independiente de la demanda de TikTok contra la ley de venta forzosa, que se está dirimiendo en un tribunal de apelaciones de Washington. TikTok ha argumentado que la ley viola los derechos constitucionales de libertad de expresión; el Departamento de Justicia respondió la semana pasada que los estadounidenses “no tienen derecho a la app en virtud de la Primera Enmienda”.

El DOJ menciona que ByteDance no atendió peticiones de eliminación de cuentas infantiles. (EFE/Ritchie B. Tongo)

En los tribunales, los responsables de TikTok también han argumentado que sus políticas se examinan con un rasero diferente al de sus homólogos estadounidenses, gigantes de las redes sociales igualmente ávidos de datos como Facebook e Instagram.

TikTok se ha enfrentado a algunas críticas fuera de Estados Unidos por sus normas sobre usuarios jóvenes. El año pasado, los organismos reguladores de Irlanda multaron a TikTok con 368 millones de dólares por infringir las normas europeas sobre privacidad de datos, alegando que el proceso de registro de los usuarios adolescentes hacía que sus vídeos fueran públicos por defecto.

La empresa declaró entonces que ya había modificado algunas de sus políticas, entre ellas la de hacer privadas por defecto todas las cuentas de menores de 16 años.

La denuncia del Departamento de Justicia cita a antiguos empleados anónimos de la red social, así como comunicaciones internas, para argumentar que la empresa invertía muy poco en la seguridad de los menores.

El equipo de moderación de contenidos de la plataforma, cuyas responsabilidades incluían la eliminación de cuentas de usuarios menores de edad, tenía en algunos momentos desde 2019 “menos de dos docenas” de moderadores a tiempo completo, a pesar de los más de mil millones de usuarios de la aplicación en todo el mundo, según la denuncia.

En una audiencia en el Congreso el año pasado, el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, dijo que la compañía cumplía con COPPA y estableció reglas “altamente restringidas” para cualquier usuario menor de 13 años, incluido no permitirles publicar videos, ver anuncios o desplazarse por un feed personalizado.

En el interrogatorio, Chew dijo que sus hijos no utilizaban la app porque vivían en Singapur, donde la versión para menores de 13 años de la aplicación no está disponible, pero que no tendría ningún problema en que la utilizaran si vivieran en Estados Unidos.

(*) The Washington Post