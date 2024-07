Cómo es ser un cazador de tornados y cómo se hace

Cazadores de tormentas captan imágenes de un tornado masivo, fuerte y violento, cerca de Duke, Oklahoma, el 23 de mayo. (Matthew Cappucci/MyRadar)

Hay pocas cosas tan emocionantes, y aterradoras, como un tornado. Es una manifestación de poder, belleza y caos que parece alienígena. Cuando se avista un tornado, la mayoría de las personas (sensatas) hacen todo lo posible para alejarse. Luego están los cazadores de tormentas.

Somos los que ves corriendo hacia las tormentas en camiones blindados o autos de alquiler destartalados, gritando al cielo con las cámaras apuntando hacia arriba. Algunos son investigadores. Otros son adictos a la adrenalina. Algunos trabajan para los medios, y otros son simplemente aficionados con una conexión de celular y un tanque lleno de gasolina.

Pero todos están ahí con el mismo objetivo: presenciar uno de los espectáculos más místicos, hipnotizantes y dañinos de la furia de la naturaleza. La película “Twisters”, protagonizada por actores de Hollywood en la búsqueda frenética de tornados, no está muy lejos de su representación de la persecución, pero la película omite parte del arduo trabajo y los desafíos que esto conlleva.

Así es en realidad vivir la vida de un cazador de tormentas.

Crédito: Matthew Cappucci/MyRadar

Realidades de la caza de tormentas

Imagina poner una olla de agua en la estufa e intentar predecir dónde surgirá la primera burbuja. La caza de tormentas es un poco así: el sol calienta la atmósfera inferior y tratamos de averiguar cómo se convectará, o transferirá el calor.

Pero no es fácil. La Tierra es un sistema rotativo con calentamiento desigual, topografía salvaje y cuerpos de agua. Cada nivel de la atmósfera se comporta de manera diferente, con diferentes velocidades y direcciones del viento, temperaturas y humedad. Y estamos intentando predecir dónde puede formarse un vórtice que puede tener solo el ancho de un campo de fútbol.

Es tanto un arte como una ciencia. Los nuevos cazadores de tormentas, e incluso los meteorólogos inexpertos, pueden ceñirse estrictamente a los modelos meteorológicos y los pronósticos “oficiales”, temerosos de confiar en su instinto. Los veteranos pueden detectar las sorpresas atmosféricas.

No importa qué, la caza de tormentas es frustrante y decepcionante el 80% del tiempo. Hay muchos días largos en el auto sin ver un tornado, comiendo comida de estación de servicio y terminando el día oliendo a agua de lluvia y sudor. Pero el 20% del tiempo, es lo más asombroso del universo. Y eso es lo que nos mantiene volviendo ahí fuera.

Un tornado al oeste de Anson, Texas, el 2 de mayo. (Matthew Cappucci/MyRadar)

Cómo persigo tormentas

Ser un buen cazador de tormentas significa estar íntimamente conectado con la atmósfera a todas horas.

Con días de anticipación, comienzo a planificar en qué región del país podría necesitar estar. ¿Las Planicies del Norte o las Planicies del Sur? ¿Los Ozarks o el Cinturón de Maíz? Aproximadamente uno o dos días antes, generalmente puedo reducirlo al estado que apuntaré. La noche anterior, a qué parte del estado: ¿centro o este de Nebraska, por ejemplo? Conduzco hasta allí, reservo un motel barato y empiezo a analizar los últimos mapas meteorológicos.

A la mañana siguiente, me despierto temprano, devorando mi desayuno económico gratuito tan pronto como abre a las 6 a.m. Después de revisar los modelos meteorológicos, o simulaciones futuras, y los últimos datos (temperatura, humedad, vientos, etc.), me pongo en marcha a las 10 a.m.

Alrededor del mediodía, comienzo a reducir mi objetivo a una zona de unos pocos condados de ancho. Los modelos se vuelven menos útiles, y las observaciones en tiempo real, lo que está ocurriendo ahora, importan más.

¿Dónde llegarán los vientos cerca del suelo más del este, incrementando la rotación a bajo nivel? ¿Dónde está la humedad - que ayuda a alimentar las tormentas - más alta? ¿Dónde está el límite más cercano, donde las masas de aire en colisión pueden ayudar a que el aire se eleve y gire? Una vez que he completado mi análisis e identificado una ubicación, me coloco en posición.

Luego es un juego de espera. A menudo, consiste en sentarse bajo cielos azules hasta que se rompe la “tapa”. Esa es una capa de aire caliente en altitudes más altas que impide que el aire cálido y húmedo se eleve. Solo una vez que la atmósfera inferior está suficientemente calentada por el sol, el aire cerca del suelo tiene suficiente flotabilidad para elevarse y romper la tapa.

Un tornado de múltiples vórtices gigantesco azota la zona rural de Oklahoma el 23 de mayo. (Matthew Cappucci/MyRadar)

Interceptar un tornado

A medida que las tormentas burbujean, es un juego de usar observaciones en tiempo real para determinar qué tormenta estará más preparada para intensificarse y sobrevivir más tiempo.

Si estoy listo para interceptar una tormenta saludable, me coloco en posición. Muchas tormentas se mueven a 48 o 64 km/h, por lo que no mantenerse al tanto de una tormenta puede significar quedarse atrás. Eso puede acabar con una persecución rápidamente.

Intento posicionarme al este de las tormentas. La mayoría se mueven al noreste, por lo que estar al este me ofrece una vista ideal. Desde esa posición, se puede ver la lluvia y el granizo cayendo a la derecha de la tormenta, con aire cálido y húmedo girando hacia la corriente ascendente. De esa corriente ascendente, emerge una nube de pared - una nube colgante y rugosa. Esa es la manifestación visible de la rotación de la tormenta. Es donde eventualmente puede surgir un tornado.

Antes de mucho tiempo, puede aparecer una bajada en forma de cono desde la baja rugosa donde las nubes desgarradas se consolidan. Se abre paso hacia el suelo. A veces, el polvo se levanta en la superficie donde la circulación invisible alcanza el suelo. Una vez que eso sucede, un tornado ha nacido.

Qué tan cerca bailo con el peligro depende de qué tan rápido y predeciblemente se esté moviendo el tornado.

Si la tormenta se mueve rápido, es más difícil mantenerse al tanto y obtener una buena vista, pero su movimiento es más predecible. Para una tormenta de movimiento rápido, solo tienes un paso cerca; después de que el tornado pasa por tu ubicación, generalmente es difícil volver a adelantarse a él.

Si un tornado se mueve más lentamente, es más fácil acercarse y tener tiempo para maniobrar con cuidado, pero los tornados de lento movimiento a menudo son más erráticos.

Un tornado se origina a partir de una tormenta eléctrica severa cerca de Midkiff, Texas, el 30 de mayo. (Matthew Cappucci/MyRadar)

Manteniéndose seguro

No importa cuán tentadora sea una tormenta, el objetivo final siempre es vivir para perseguir otro día. Las tormentas tornádicas a veces parecen sentientes, arrojando toda la furia de la atmósfera a aquellos lo suficientemente atrevidos para acercarse. Bombardeos de granizo gigante y rayos precisos hacen que acercarse a un tornado sea peligroso, y los propios tornados pueden rápidamente quedar envueltos en lluvia o hacer movimientos inesperados.

Siempre tengo múltiples rutas de escape en mente a medida que se acercan las tormentas. Eso también significa planificar rutas en la estela del tornado que pueden estar bloqueadas por escombros o árboles cayendo. Si pierdo la cobertura de radar o una vista visual del tornado, abandonaré la tormenta.

Ninguna persecución de tormentas viene sin riesgo. Pero los meteorólogos y cazadores de tormentas experimentados toman precauciones.

Un tornado arrasa áreas al oeste de Hawley, Texas, el 2 de mayo. (Matthew Cappucci/MyRadar)

Después de la tormenta

Para cuando conduzco hasta un hotel después de una persecución, generalmente estoy empapado de lluvia y exhausto. Al llegar al estacionamiento de un hotel, una sensación extraña me invade. El caos y la belleza de lo que he visto parecen un recuerdo lejano, reemplazado por las estrellas titilantes que se encuentran en los cielos nocturnos despejados detrás de las tormentas.

Al salir al aire fresco de la noche, con los grillos cantando, tomo una respiración profunda, antes de adentrarme al interior para prepararme para la próxima persecución.

(c) 2024, The Washington Post