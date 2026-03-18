EN VIVO: Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra la infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano

Los ataques cruzados entre Tel Aviv y Teherán activaron las alarmas durante la noche y la madrugada de este miércoles, según reportes desde ambos países y también desde naciones del Golfo. En ese contexto, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó sobre el impacto de un proyectil en el recinto de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán.
Tras la muerte del jefe de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, el Ejército de Israel anunció que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, figura entre sus objetivos prioritarios. “No lo escuchamos, no lo vemos, pero puedo decir una cosa: lo rastrearemos, lo encontraremos y lo neutralizaremos”, afirmó el portavoz militar, Effie Defrin.
Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su inquietud por el rol de la OTAN ante la escalada, al mencionar la escasa participación de aliados europeos en la misión para reabrir el estrecho de Ormuz, un punto estratégico en la crisis. “Desde hace tiempo me pregunto si la OTAN alguna vez estaría ahí para nosotros”, sostuvo.
La jornada en Medio Oriente comenzó con el anuncio de una nueva ofensiva de la Fuerza Aérea israelí contra infraestructura clave de la república islámica, utilizada para planificar operaciones contra territorio israelí.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
La cartera sanitaria informó que 192 israelíes fueron ingresadas en hospitales en las últimas 24 horas; cuatro presentan heridas de gravedad moderada y la mayoría, lesiones leves.
En una publicación en la red social X, el ministerio detalló que desde el inicio de la guerra han sido hospitalizadas 3.727 personas con heridas.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) experimentó una caída superior al 4% en las operaciones asiáticas de última hora del miércoles.
A las 06:30 GMT, el barril de WTI se cotizaba en USD 92,11, lo que representa una baja del 4,26% tras haber registrado un alza cercana al 3% en la jornada previa. Por su parte, el crudo Brent, referencia global, descendió un 2,82% y se ubicó en USD 100,50 por barril.
Bagdad anunció la reanudación de exportaciones limitadas de petróleo, alcanzando una cifra inicial de 250.000 barriles diarios a través del puerto turco de Ceyhan. Esta medida responde a la fuerte caída en la producción nacional tras las recientes interrupciones en el estrecho de Ormuz.
La estatal North Oil Company confirmó el restablecimiento parcial del flujo petrolero: “Ha comenzado a operar la estación de bombeo de Sarlo para reanudar el bombeo y la exportación de petróleo de Kirkuk al puerto de Ceyhan con una capacidad inicial de 250.000 barriles diarios”.
El crudo representa el 90% de los ingresos presupuestarios de Irak, miembro fundador de la OPEP. Antes del inicio del conflicto regional el 28 de febrero, el país exportaba principalmente desde los yacimientos del sur de Basora, enviando cerca de 3,5 millones de barriles diarios a través del estrecho de Ormuz.
La ciudad costera china de Zhuhai está conectada con Hong Kong por una impresionante obra de infraestructura: un puente y túnel de 55 km, el cruce marítimo más grande de su tipo. Algunos hongkoneses lo utilizan para visitar Chimelong Ocean Kingdom, un parque temático con un tiburón ballena, montañas rusas y un hotel con forma de nave espacial. Otros son automovilistas con un propósito más mundano: viajan a Zhuhai para llenar sus tanques de gasolina, que se consigue con un descuento lo suficientemente grande como para que el viaje valga la pena.
El poder judicial del régimen iraní informó que este miércoles fue ejecutado un hombre acusado de espiar para Israel, en un hecho que marca la primera ejecución relacionada con espionaje desde el estallido de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos.
La agencia Mizan Online, órgano oficial del sistema judicial, comunicó: “Esta mañana se ejecutó la sentencia de muerte de un espía del régimen sionista, que había estado proporcionando imágenes e información sobre lugares estratégicos del país a agentes del Mossad”.
El hombre, identificado como Kouroush Keyvani, fue arrestado durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, según precisó la misma fuente. En ese conflicto, Estados Unidos también participó con ataques a instalaciones nucleares iraníes.
Alrededor de 90 barcos, incluidos petroleros, cruzaron el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán, y continúan exportándose millones de barriles de petróleo, pese a que la vía marítima permanece prácticamente cerrada, según plataformas de datos marítimos y comerciales.
De acuerdo con Lloyd’s List Intelligence, muchos de los buques que atravesaron el estrecho lo hicieron por rutas clandestinas, eludiendo sanciones y supervisión de gobiernos occidentales, y probablemente mantienen vínculos con Irán. Recientemente, embarcaciones relacionadas con India y Pakistán también lograron cruzar el estrecho mientras ambos gobiernos intensifican las negociaciones.
El ejército israelí emitió el miércoles una orden de evacuación para los residentes de cuatro ciudades del sur del Líbano, advirtiendo sobre ataques inminentes contra Hezbollah, grupo respaldado por Irán.
“Por su seguridad, abandonen sus hogares inmediatamente y diríjanse al norte del río Zahrani”, indicó un portavoz militar en un comunicado publicado en línea, en el que se nombran cuatro localidades ubicadas cerca de la frontera israelí y en las inmediaciones de la ciudad de Tiro.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó este miércoles que el régimen de Irán notificó el impacto de un proyectil en el recinto de la central nuclear de Bushehr el martes por la noche, sin que se registraran daños en la instalación ni heridos entre el personal. La agencia, con sede en Viena, señaló que el incidente no afectó el funcionamiento de la planta.
El país del Golfo Pérsico acogerá este miércoles en Riad una reunión ministerial con la participación de ministros de Asuntos Exteriores de países árabes e islámicos, destinada a coordinar medidas de apoyo a la seguridad y la estabilidad regionales.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó este martes ante el Parlamento británico que su país envió más de 200 expertos en drones a países del golfo Pérsico, en respuesta a los ataques con este tipo de aeronaves desde territorio iraní tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel lanzada contra Teherán el 28 de febrero.
“En este momento, hay 201 ucranianos en Oriente Próximo y la región del Golfo. Y otros 34 están listos para ser desplegados”, señaló Zelenski durante su discurso ante los legisladores británicos, detallando que se trata de “expertos militares, expertos que saben cómo ayudar, cómo defenderse de los drones ‘shahed’”.