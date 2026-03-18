EN VIVO: Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra la infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano

Los ataques cruzados entre Tel Aviv y Teherán activaron las alarmas durante la noche y la madrugada de este miércoles, según reportes desde ambos países y también desde naciones del Golfo. En ese contexto, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó sobre el impacto de un proyectil en el recinto de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán.

Tras la muerte del jefe de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, el Ejército de Israel anunció que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, figura entre sus objetivos prioritarios. “No lo escuchamos, no lo vemos, pero puedo decir una cosa: lo rastrearemos, lo encontraremos y lo neutralizaremos”, afirmó el portavoz militar, Effie Defrin.

Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su inquietud por el rol de la OTAN ante la escalada, al mencionar la escasa participación de aliados europeos en la misión para reabrir el estrecho de Ormuz, un punto estratégico en la crisis. “Desde hace tiempo me pregunto si la OTAN alguna vez estaría ahí para nosotros”, sostuvo.

La jornada en Medio Oriente comenzó con el anuncio de una nueva ofensiva de la Fuerza Aérea israelí contra infraestructura clave de la república islámica, utilizada para planificar operaciones contra territorio israelí.