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Marcha atlética: claves y recomendaciones para quienes buscan una alternativa al running

El dominio de la técnica y la elección del equipo resultan determinantes para un entrenamiento seguro y eficiente. La marcha atlética mantiene su espacio en el programa olímpico, con la prueba de 20 km para hombres y mujeres, tanto a nivel masculino como femenino

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Especialistas destacan los seis consejos
Especialistas destacan los seis consejos esenciales para quienes se inician en la marcha atlética, enfatizando el dominio de la técnica, la elección correcta del calzado y la adaptación progresiva para asegurar un entrenamiento seguro con menores riesgos de lesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personas que buscan una actividad física eficiente y de bajo impacto encuentran en la marcha atlética una opción accesible. Esta disciplina, presente en los Juegos Olímpicos y practicada en todo el mundo, demanda atención a la técnica y constancia para obtener beneficios en la tonificación muscular y la salud cardiovascular. Los entrenadores insisten en seguir pautas técnicas y adaptar el equipo para reducir lesiones y progresar en forma segura.

Expertos de la revista deportiva internacional Runners World destaca que el primer consejo para quienes se inician en la marcha atlética es simular el movimiento natural de caminar, asegurando que la pierna que toca el suelo permanezca completamente estirada. La pierna de ataque siempre debe estirarse al tocar el suelo, lo cual previene la penalización por mala técnica y disminuye el riesgo de lesiones. El avance de la pierna trasera puede hacerse con flexión, pero la pierna delantera debe estar recta al apoyar.

Técnica básica de la marcha atlética

El segundo aspecto fundamental consiste en que cada paso debe iniciar con el talón. El pie completa su recorrido, favoreciendo un movimiento fluido. La revista advierte que quienes sufren de talalgia o dolor en el talón deben cuidar la ejecución y consultar ante síntomas, dado que la talalgia se presenta como una de las lesiones más frecuentes en aquellos que realizan marcha o carrera.

El tercer consejo enfatiza la importancia de mantener los brazos doblados a 90 grados, impulsando hacia atrás y algo separados del cuerpo. Esta estrategia mejora la velocidad y la eficiencia del movimiento, ayudando a avanzar con mayor facilidad. La coordinación entre brazos y piernas resulta esencial para sostener el ritmo y evitar desequilibrios.

Entrenadores y publicaciones deportivas aconsejan
Entrenadores y publicaciones deportivas aconsejan dominar la postura, elegir el equipo adecuado y cuidar el impacto, lo que facilita el progreso seguro de los nuevos practicantes en una disciplina presente en los Juegos Olímpicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto punto subraya la necesidad de controlar la técnica. El reglamento de la disciplina exige que siempre haya un pie en contacto con el suelo, lo cual la distingue de la carrera convencional. Para respetar este requisito y evitar sanciones, los expertos recomiendan alargar la zancada y mantener la cadera alineada. La publicación señala que adaptarse a esta regla puede ser el mayor desafío inicial para quienes vienen del running.

Beneficios de la marcha atlética

El quinto consejo remite al bajo impacto que caracteriza a la marcha atlética frente a la carrera. Esta práctica supone menor carga para las rodillas y representa una alternativa para personas con lesiones leves o molestias articulares. La marcha ofrece la posibilidad de acumular kilómetros con menor riesgo de daño estructural, por lo cual resulta útil tanto para corredores como para quienes buscan iniciar con una carga física más baja.

Elección del equipo y adaptación progresiva

El sexto consejo se enfoca en el calzado. Elegir zapatillas ligeras, con suela fina, facilita la técnica y reduce el esfuerzo innecesario. La revista recomienda realizar una mínima inversión en equipo, priorizando la comodidad y la funcionalidad en vez del diseño. Además, la hidratación, el calentamiento y el estiramiento antes y después del ejercicio deben formar parte de la rutina preventiva.

Con la mejora de la técnica, la disciplina ayuda a tonificar diferentes grupos musculares en comparación con el running y contribuye a trabajar la movilidad de la cadera y la coordinación global.

Marcha atlética y su importancia en los Juegos Olímpicos

Cumplir con el reglamento y
Cumplir con el reglamento y perfeccionar cada paso, desde la pierna estirada hasta la coordinación de brazos, permite progresar de forma segura en esta exigente disciplina olímpica recomendada por especialistas y entrenadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La marcha atlética figura entre las disciplinas históricas del programa olímpico y representa una de las pruebas más exigentes en cuanto a técnica y resistencia. Desde su incorporación en 1908, la marcha se mantiene como una especialidad de prestigio, con distancias oficiales que varían según la edición de los Juegos.

Actualmente, el evento de 20 kilómetros para hombres y mujeres concentra la atención internacional y reúne a los mejores especialistas del mundo. La visibilidad de la marcha olímpica impulsa la popularidad de la disciplina y motiva a nuevas generaciones de atletas a perfeccionar la técnica y buscar la excelencia deportiva en el máximo escenario global.

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