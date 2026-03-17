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El ministerio de Transportes obliga a 76 empresas a pintar de verde y turquesa todos los autobuses que integran la red pública estatal y que comunican 1.800 ciudades

El Gobierno actualiza la imagen de los 992 vehículos que transportan a 32 millones de viajeros al año. Las empresas concesionarias tienen que asumir el coste y pueden presentar recurso

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La nueva estética de los
La nueva estética de los autobuses del servicio estatal

El ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente ha decidido renovar la estética de todos los autobuses que forman parte de la red pública “de transporte regular permanente y de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la Administración General del Estado”. Se trata de 992 vehículos que forman parte de empresas concesionarias de 76 contratos que gestionan rutas que transportan a 32 millones de usuarios. La resolución que actualiza su imagen ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estas concesiones están reguladas desde el año 2007. Y en 2011 se dictó una resolución que establecía “las características y condiciones de utilización de los rótulos” para identificar todas las líneas adscritas a este servicio estatal. Entonces, solo se determinó una marca gráfica con el lema “Bus.es Autobuses de España” con unas ondas rojas amarillas y rojas entrelazadas. Ahora, 15 años después, Transportes ha decidido ir más allá y ha ordenado que la carrocería de los autobuses sea pintada o vinilada, en su totalidad, con dos colores: verde y turquesa. Solo en la parte central del vehículo, bajo las ventanillas laterales y adherido o directamente pintado sobre la carrocería, se reserva un espacio para la rotulación que establezca el operador de esa línea.

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También cambia el lema comercial. Ahora será ‘Bus.es Conectando España’ con el logo del ministerio de Transportes. El coste de estos cambios serán asumidos por las empresas que operan esta rutas, que ahora pueden interponer recurso contra esta resolución. Transportes ha decidido que el fondo de la parte lateral trasera (de color verde), “debe ocupar 4/5 del alto del autobús en la parte superior siendo más pequeño en su parte inferior formando un ángulo de 11,46 grados”. Luego, el logo de ‘bus.es’ “debe tener un ancho de 2/5 partes del alto total del autobús”. Se deberá colocar en la segunda quinta parte del alto del autobús. El logo del ministerio debe tener también un ancho de 2/5 partes del alto total del autobús.

Los colores y el logo
Los colores y el logo del nuevo diseño de los autobuses del servicio estatal

Para el Gobierno central “el transporte público interurbano en autobús juega un importante papel en la movilidad de personas. Es económico, sostenible, seguro, capilar y socialmente rentable, definiéndose como el modo de transporte más seguro y ofreciendo las tarifas más reducidas en comparación con los modos de transporte alternativos, brindando un alto nivel de calidad. El nivel de eficiencia del autobús, desde el punto de vista medioambiental, económico y social, es altamente destacable". En España el autobús produce el doble de viajeros kilómetro que el ferrocarril y el triple que el avión.

28 viajeros por autobús

Actualmente hay 76 contratos de gestión de este servicio, que cuenta con una red de 4.136 paradas que se encuentran repartidas entre 2.369 poblaciones pertenecientes a 1.814 municipios de la geografía nacional. La longitud total de líneas es de 67.616 kilómetros, con una longitud media de 889,7 Km por concesión. El número total de vehículos adscritos a dichas concesiones es de 992 de los cuales, el 87%, disponen de medidas que facilitan la accesibilidad y el transporte de las personas con discapacidad o movilidad reducida, siendo su edad media de 6,38 años.

El volumen global de viajeros transportados en el año 2024 (últimos datos) ascendió a 32.044.021. El recorrido medio realizado por cada viajero fue de 181 kilómetros, y la ocupación media por vehículo resultó estar en torno a los 28 viajeros. La facturación total de los contratos vigentes durante el año 2024 ascendió a 413.976.733 euros. La recaudación viajero-km fue de 0,071 euros y la recaudación vehículo-km de dos euros.

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