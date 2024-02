La cifra de estadounidenses no religiosos aumentó un 30% en los últimos años: ¿a qué se debe este fenómeno?

En Estados Unidos, casi el 30% de la población no tiene afiliación religiosa (REUTERS/Kevin Lamarque) REUTERS

En los últimos 50 años, cuando el número de estadounidenses sin afiliación religiosa ha pasado del 5% a casi el 30%, el énfasis se ha puesto a menudo en lo que dejaban. Un informe publicado el miércoles 23 de enero de 2024 sobre los “sin afiliación religiosa” concluyó que son diversos, jóvenes, de tendencia izquierdista y pueden ofrecer pistas sobre el futuro de la búsqueda de sentido en un país que se seculariza.

El informe, elaborado por el Centro de Investigación Pew, es uno de los más amplios hasta la fecha sobre los “sin afiliación religiosa”, y aporta más detalles sobre este colectivo que ha ido creciendo en una gran variedad de categorías demográficas, como edad, raza, tendencia política y nivel educativo. Al ser el segmento religioso (o no religioso) que más rápido ha crecido en el país en las últimas décadas, los “sin afiliación religiosa” pueden reflejar la primera línea de la espiritualidad del futuro.

El 56% dice creer en “algún poder superior” aparte del Dios de la Biblia; el 67% dice creer que los humanos tienen alma o espíritu, y la mayoría dice creer que los animales no humanos y partes de la naturaleza pueden tener energías espirituales.

Un 56% de los "ninguno" creen en "algún poder superior" aparte del Dios de la Biblia

Los resultados de Pew parecen desmentir, o al menos complicar, la idea de que las personas que abandonan la religión son hostiles a ella. La inmensa mayoría de los no creyentes afirma que la religión causa división e intolerancia y fomenta la superstición y el pensamiento ilógico, pero el 58% también afirma que la religión ayuda a la sociedad al dar sentido y finalidad a las personas.

El informe también cuestiona la idea, citada a menudo por grupos religiosos y otros líderes cívicos, de que la secularización hace que la gente sea menos activa cívicamente. Pew preguntó sobre diversos aspectos cívicos, como si los encuestados habían sido voluntarios en el último año, si habían votado en las últimas elecciones de mitad de mandato o si seguían de cerca los asuntos públicos.

Los índices de los no religiosos son similares a los de las personas que tienen una afiliación religiosa pero no asisten a servicios religiosos. En otras palabras, la cuestión parece estar más relacionada con la participación en grupos que con las etiquetas o asociaciones religiosas.

La mayoría de los ninguno ve beneficios sociales en la religión a pesar de sus críticas

Ryan Cragun, sociólogo de la Universidad de Tampa que colaboró con Pew en la elaboración del informe, afirmó que los datos apuntan a una nueva frontera de lo que podría denominarse investigación sobre la “creación de sentido”. El informe añade más detalles a lo que esta enorme franja de estadounidenses cree sobre la espiritualidad, pero no está claro si simplemente están abandonando poco a poco lo sobrenatural, o algo más, dijo a The Washington Post.

“Creo que es posible que estas personas no crean en nada sobrenatural, simplemente no tenemos todavía el lenguaje para describir lo que creen”, dijo. “Cuando alguien ve las estrellas y tiene una sobrecogedora experiencia espiritual de asombro, y lo llama un ‘poder superior’, ¿Qué significa eso realmente? Ése es el siguiente paso de la investigación. Aún no tenemos respuestas. Este informe muestra dónde tenemos que investigar más”.

Junto con el informe del Pew, otras investigaciones y libros de los últimos dos años han descubierto que los “nones” son más un indicador o un canario en la mina de carbón -según el punto de vista- que un grupo cohesionado que se aglutina en torno a un nuevo sistema de creencias. Los no religiosos, según el estudio de Pew, son un 17% ateos, un 20% agnósticos y un 63% “nada en particular”.

La secularización ha avanzado rápidamente en una generación, impactando la cultura familiar en Estados Unidos

Los ateos y los agnósticos son muy diferentes, según la mayoría de los indicadores, de los “nada en particular”, que tienden a ser menos cultos, más moderados políticamente y menos negativos respecto a la religión. En 1972, la Encuesta Social General reveló que el 5% de los estadounidenses se consideraban “sin afiliación religiosa”. En 2007, era el 16 por ciento. La cifra alcanzó el 30% en 2022, antes de descender al 28% el año pasado.

En los últimos años han aparecido varios libros populares que intentan determinar el efecto futuro de los “sin afiliación religiosa”, entre ellos el de Ryan Burge, politólogo de la Universidad Eastern Illinois que escribió “Los sin afiliación religiosa: de dónde vienen, quiénes son y adónde van”.

“Se trata realmente de la pregunta: ¿Cómo vivimos en una sociedad pluralista? Hace 30 años, el 90% de los estadounidenses eran cristianos; ahora son el 60 por ciento. ¿Cómo entienden los cristianos a los no religiosos? ¿Son su enemigo? ¿Cuánta libertad religiosa tengo?”, dijo. “Los religiosos tienen que poder hablar de estas cuestiones. ¿Y qué piensan los “sin afiliación religiosa” de las cuestiones religiosas? ¿Puede una mujer llevar un hiyab en la foto del carné de conducir? ¿Creen que la religión desempeña un papel productivo?”.

La búsqueda de mayor autonomía individual ha impulsado el ascenso de personas sin afiliación religiosa

En cuanto al futuro, la nueva encuesta de Pew revela que el 69% de los no religosos son menores de 50 años, en comparación con el 45% de los adultos estadounidenses que se identifican con una religión. En el crecimiento de este grupo complejo y heterogéneo, Burge ve a los humanos en un periodo transitorio y experimental. “Estamos en una fase de ‘derribémoslo todo y veamos cómo va’”, dijo.

Burge se centra en el segmento de los “sin afiliación religiosa”, el más numeroso con diferencia. Según su libro, el 32% de ese grupo tiene un título de enseñanza secundaria y unos ingresos familiares anuales de 50.000 dólares o menos, frente al 12% de los ateos y el 16% de los agnósticos. “Un tercio de este grupo tiene dificultades. Desde un punto de vista social, creo que los ‘sin afiliación religiosa’ son realmente importantes para el futuro de la democracia y la religión estadounidenses”, afirma Burge.

Otro libro reciente sobre los nones es “Nonverts: The Making of Ex-Christian America”, de Stephen Bullivant, profesor de Teología y Sociología de la Religión en la Universidad St. En una entrevista, Bullivant dijo que un aspecto clave de la experiencia estadounidense -en comparación con países europeos que están más avanzados en el proceso de secularización- es que los “sin afiliación religiosa” crecieron tan rápido.

La Encuesta Social General documentó un crecimiento constante de este segmento, que alcanzó el 30% en 2022 antes de descender ligeramente al 28% al año siguiente

“Lo que eso también significa es que es tan real y personal para la gente. En el espacio de una generación, en las familias, es una cuestión grande, presente, cruda, muy a menudo dolorosa para todos”, dijo Bullivant. Con el crecimiento y el paso del tiempo, dijo, “será un asunto menos importante en muchos lugares porque estaremos a otra generación de distancia de cuando era un asunto importante”.

De hecho, el estudio del Pew muestra que los no creyentes no se oponen a la religión, sino que simplemente se preocupan menos por ella. El 81% dice que la religión no es demasiado importante o nada importante en sus vidas. El 97% asiste a servicios religiosos unas pocas veces al año o no asiste en absoluto, según Pew.

Al tratar de entender cómo construyen sus valores los no creyentes, el estudio descubrió que este grupo concede un valor relativamente alto a la ciencia. El 44% de los no creyentes afirma que existe una explicación científica para todo, aunque no entiendan cómo funciona, en comparación con el 16% de los estadounidenses con creencias religiosas. El 56% de los no creyentes afirma que la ciencia hace más bien que mal, frente al 40% de los creyentes que dicen lo mismo.

A pesar de su indiferencia general hacia la religión, con un 81% de los "ninguno" afirmando que la religión no es importante en sus vidas, este grupo valora altamente la ciencia y basa sus principios éticos en evitar hacer daño a los demás y en la lógica y la razón

Pero cuando se trata de identificar factores importantes para decidir entre el bien y el mal, los “sin afiliación religiosa” y los estadounidenses de afiliación religiosa se parecen, con un 82% de los primeros y un 83% de los segundos que dicen “no querer hacer daño a la gente”. La motivación de “la lógica y la razón” fue elegida por el 82% de los “sin afiliación religiosa” y el 79% de los afiliados religiosamente.

Según Cragun, coautor del libro “Más allá de la duda: La secularización de la sociedad”, que se publicó el año pasado- está superando el debate entre los científicos sociales sobre si Estados Unidos se está volviendo más laico. Décadas de investigación global realizada por la Encuesta Mundial de Valores, a partir de la década de 1980, mostraron en la década de 2010 que la religión estaba disminuyendo, dijo Cragun. “Ese debate ha terminado. Ahora estamos debatiendo: ¿Cómo será el futuro? ¿A qué recurrirá la gente?”, afirmó.

Cragun dijo que suscribe la teoría del sociólogo suizo Jörg Stolz de que una fuerza impulsora clave del declive de la religión es “la culminación de la creciente autonomía de la sociedad. A la gente no le gusta que le digan lo que debe o no debe hacer, sobre todo cuando quien se lo dice no está especialmente cualificado. Cada vez más, la gente dice: ‘¿Por qué necesito que un pastor me diga lo que tengo que hacer? ¿Qué les hace más perspicaces que esta revista académica? El auge de los “sin afiliación religiosa” es la manifestación de un movimiento hacia una mayor autonomía de los individuos”.

(c) 2024 , The Washington Post