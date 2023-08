Envejecer sin filtros: cómo lucen realmente las mujeres a medida que envejecen

Envejecer con gracia o con bisturí: cómo cambia el rostro de las celebridades con el paso del tiempo

¿Qué significa “aparentar tu edad”? En una historia reciente publicada por Allure, Charlize Theron aborda una realidad que pocas personas en Hollywood quieren afrontar: estar envejeciendo.

Al hablar de las nuevas imágenes de sus dos décadas y de contar como la cara de los perfumes J’Adore de Dior, dijo que la sucesión de campañas es como un anuario que muestra las formas en que ha crecido y envejecido, pero que mucha gente parece pensar que estos cambios naturales son los desafortunados resultados de la cirugía plástica.

“Mi cara está cambiando y me encanta que mi cara esté cambiando y envejeciendo”, dijo a la revista, pero “la gente piensa que me hice un lavado de cara. Dicen: ‘¿Qué se hizo en la cara?’ Pienso, ‘P----, ¡simplemente estoy envejeciendo! Eso no significa que me haya hecho una mala cirugía plástica. Esto es simplemente lo que sucede’”.

Parece probable que Theron también tenga un dermatólogo fantástico y fabulosos productos para el cuidado de la piel de su lado, pero la actriz plantea un punto de gran confusión en un momento en el que lo único más disponible que los inyectables cosméticos son los filtros de las redes sociales.

¿Cómo luce ahora una mujer de 48 años? ¿Se supone que todas las personas de 82 años deben parecerse a la reciente modelo de portada de Sports Illustrated Swimmer, Martha Stewart? ¿Y qué pasa cuando tienes entre 20 y 30 años, cuando tu rostro comienza a parecer más adulto? ¿Qué significa “más adulto” cuando cualquiera puede pagar para tener la cara tranquila e inmóvil del momento?

En otras palabras: ¿Cómo es envejecer?

El rostro de Theron no es el único que Internet distingue. Durante las giras de prensa de este verano, tanto Jennifer Lawrence (promocionando su comedia “No Hard Feelings”) como Margot Robbie (la estrella titular de “Barbie”), ambas de unos 30 años, fueron temas frecuentes de discusión en TikTok e Instagram sobre el cuidado de la piel. Aunque no es difícil imaginar que ellas también tienen el arsenal habitual de especialistas de Hollywood y costosas cremas y tratamientos de su lado, la gente a menudo sospecha que se han sometido a mucho más que Botox, láseres y exfoliaciones.

Cuentas como @celebrityplastics y @igfamousbydana utilizan su experiencia autodidacta y consejos de fuentes anónimas para explicar las extensas cirugías y modificaciones que supuestamente sufren las estrellas. “Se le ha realizado una blefa superior ([especialmente] eliminación de algo de grasa debajo de la ceja), relleno debajo de los ojos u otro aumento, un levantamiento mínimo de cejas, aumento de mejillas, eliminación de grasa bucal, relleno de labios, cirugía de nariz para adelgazar la punta y reducir el ancho de sus fosas nasales”, se lee en una publicación de la fundadora de @igfamousbydana’a, Dana Omari-Harrell, sobre Robbie.

Cómo es envejecer en la era de los filtros y las cirugías: el impacto de las redes sociales en la percepción de la belleza (Imagen ilustrativa Infobae)

“Hay algunas personas a las que he visto o tratado personalmente”, dijo Shereene Idriss, una dermatóloga radicada en Nueva York que trabaja con clientes famosos y ofrece consejos sobre el cuidado de la piel en TikTok e Instagram. “La mayoría de las veces, [el vídeo] no es correcto”.

La confluencia de la cultura de las celebridades y la capacidad de manipular cada selfie casual ha creado la sensación de que no debemos parecer viejos en absoluto.

Estas imágenes han “deformado la forma en que la gente piensa sobre el envejecimiento y lo que se considera, entre comillas, ‘normal’”, afirmó Idriss. “Desafortunadamente, lo atribuyo a todos estos filtros de las redes sociales. Todas estas personas que están trabajando y parecen simplemente ambivalentes. No se parecen a nadie; simplemente se parecen a todos”.

“Le ha quitado la belleza que conlleva el envejecimiento”, añadió Idriss. “La gente puede envejecer con gracia, pero ya no sabe cómo es eso”.

Envejecer sin filtros: la importancia de aceptar los cambios naturales del rostro (Getty Images)

Linda Wells, que fundó Allure en 1991 y ahora edita la publicación de belleza de Air Mail, Look, vivió los grandes debates sobre el retoque de revistas en las décadas de 1990 y 2000. Las revistas de moda siempre han utilizado retocadores para crear una sensación de fantasía más allá de lo que es posible en la vida real, pero “los retocadores existieron en el momento en que nació la fotografía”. Editar o manipular una fotografía, o incluso pedirle a un amigo que vuelva a tomarse esa selfie para poder inclinar la cabeza en un ángulo un poco más favorecedor, “es un impulso humano”, dijo Wells.

Ahora, sin embargo, “creo que las herramientas están en manos de personas que no son profesionales, por lo que parece que tiene el potencial de volverse loco. Y cambia la percepción de todos”, dijo. “Todos miramos estas fotografías y pensamos: ‘Está bien, bueno, no es cierto, pero, claro, ¿qué lo es?’”.

Sin duda, la gente parece mucho más joven ahora que en décadas anteriores. Los abanderados pueden ser poco realistas: Gwyneth Paltrow, de 50 años, con sus abdominales, o Stewart con su sensual traje de baño SI.

Pero una mirada retrospectiva a las estrellas de las películas de los años 50, 60 o 70 —e incluso a principios de los 2000— muestra cómo la salud y nuestros propios estándares de mantenimiento físico han mejorado. Los avances en el uso de protectores solares, la introducción del retinol y el Retin-A recetado y la disminución de hábitos peligrosos como fumar cigarrillos hacen que las personas parezcan más jóvenes. (La propia Idriss es la receptora frecuente de este tipo de comentarios; tiene 39 años, pero los comentaristas de TikTok a menudo dicen que parece 10 años más joven, o más).

Cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el Botox para uso cosmético en 2002, su objetivo era suavizar las líneas del rostro. Ahora, muchos pacientes (y médicos y enfermeras) consideran que el objetivo es tener un rostro inmóvil.

Wells dijo que alguna vez se burlaron mucho de la apariencia congelada, pero ahora, los filtros de Instagram y TikTok que encogen la nariz, ensanchan los ojos y aclaran la piel (características incluidas aun cuando el filtro es tan anodino como ponerse un sombrero de vaquero en la cabeza) han llevado mujeres jóvenes a “esta creencia de que un rostro no animado nunca se arrugará. Por lo tanto, la inexpresividad y la congelación significan que evitarás las arrugas para siempre jamás, lo cual no es posible”.

Las mujeres Kardashian son quizás el epítome de este look. En su programa homónimo de Hulu, “The Kardashians”, Kim bromea sobre la cantidad de Botox que usa, y las hermanas hablan con una voz monótona y plana que parece tan carente de afecto como sus expresiones.

Puede estar relacionado con el hecho de que la demanda de inyectables se disparó durante la pandemia, cuando nos vimos obligados a mirarnos a la cara en Zoom y ver nuestras reacciones como las ven nuestros colegas.

“La belleza siempre tiene que ver con el control”, dijo Wells. “El mundo de la belleza siempre se trata de controlar la naturaleza, que no es controlable, aunque nos da el mito del control”.

Tanto Wells como Idriss dijeron que el objetivo de muchas mujeres sigue siendo envejecer con gracia, es decir, envejecer de una manera en la que te parezcas a ti misma. Algunos de los clientes de Idriss que trabajan en el sector del entretenimiento incluso le han pedido que no aborde cuestiones que podrían considerarse fallas. “Todos han visto a sus colegas lucir raros en algún momento”, dijo. “Creo que el péndulo está regresando a un mundo que es más realista y no tan inalcanzable”.

Con frecuencia, dijo Idriss, la respuesta a las preguntas de los pacientes sobre el envejecimiento no es el Botox o los rellenos; se trata de desarrollar una rutina que aborde la calidad del tono de su piel, más que las líneas o la flacidez.

“Creo que envejecer es algo hermoso”, dijo. “Creo que si no estás envejeciendo, estás muerto. El objetivo es envejecer tan bellamente como quieras, por ti mismo”.

*Rachel Tashjian

(c) 2023, The Washington Post

