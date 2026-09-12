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Moda, surf, programación y yoga: ocho jóvenes que llegaron al Guinness antes de los 16

La selección Young Achievers de 2027 reúne historias de chicos y adolescentes que alcanzaron marcas destacadas a edades tempranas y fueron reconocidos por la organización

Guinness World Records 2027 incorporó a ocho menores de 16 años en Young Achievers por récords verificados en deporte, tecnología, moda, divulgación y recaudación de fondos (Créditos: Guinness World Records)
Guinness World Records 2027 incorporó a ocho menores de 16 años en Young Achievers por récords verificados en deporte, tecnología, moda, divulgación y recaudación de fondos (Créditos: Guinness World Records)
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La edición 2027 de Guinness World Records incorporó a ocho menores de 16 años a su apartado Young Achievers, dedicado a reconocer logros alcanzados a edades tempranas. Los seleccionados proceden de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, la Polinesia Francesa e India, y sus historias abarcan desde la programación y el diseño de moda hasta el deporte paralímpico y las iniciativas solidarias.

1. Max Alexander llevó sus diseños desde Denver hasta la pasarela de París

Entre los perfiles incluidos figura Max Alexander, diseñador estadounidense nacido el 25 de febrero de 2016. Su interés por la moda comenzó a los 4 años, cuando les dijo a sus padres que quería ser modista y confeccionó un vestido para su hermana.

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A los 7 años presentó una colección completa en la Semana de la Moda de Denver, en Colorado, y obtuvo el récord de diseñador de desfiles de moda más joven. Más adelante abrió una tienda en internet, realizó prendas a medida para figuras como la actriz Sharon Stone y reunió más de 13 millones de seguidores en sus redes sociales.

Guinness 2027: quiénes son los jóvenes que lograron récords antes de los 16 años
Max Alexander obtuvo dos récords Guinness al convertirse en el diseñador de moda más joven en desfilar en Denver y en presentar una pasarela en la Semana de la Moda de París (Créditos: Guinness World Records)

El 3 de marzo consiguió una segunda marca al convertirse, con 10 años, en el diseñador más joven en presentar una pasarela durante la Semana de la Moda de París. En declaraciones recogidas por Guinness World Records, afirmó que aspira a combinar varios oficios, entre ellos el diseño, la cocina y la ingeniería.

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2. Phoenix Giselle Hicks obtuvo el récord de instructora de yoga más joven

Phoenix Giselle Hicks, de Houston, Texas, asistió a su primera clase de yoga cuando tenía tres meses, acompañada por su madre, Sydney. A los cuatro años ya participaba en sesiones de mayor exigencia y poco después ambas comenzaron a dar clases juntas.

Guinness 2027: quiénes son los jóvenes que lograron récords antes de los 16 años
Phoenix Giselle Hicks fue reconocida por Guinness como la instructora de yoga más joven tras completar 200 horas de formación y dar clases en Houston con 5 años (Créditos: Guinness World Records)

La niña completó 200 horas de formación y el 22 de junio de 2025, con 5 años, fue reconocida como la instructora de yoga más joven. En la actualidad dirige clases para asistentes de distintas edades en la ciudad texana.

“Cuando enseño yoga, me siento honrada y orgullosa de que las personas me permitan guiarlas”, señaló Hicks a la organización. También indicó que busca que quienes participan en sus clases encuentren un espacio de calma y relajación.

3. Jude Owens logró dos marcas de snooker antes de cumplir tres años

Entre los casos de la selección también aparece el de Jude Owens, un niño británico nacido el 14 de diciembre de 2022 que comenzó a jugar al snooker en miniatura a los 2 años. Antes de cumplir tres pasó a utilizar mesas reglamentarias, a las que llama big snooks, según relató su familia.

El snooker es una modalidad de billar originaria del Reino Unido. Se disputa en una mesa más grande que la del pool, con troneras más pequeñas, y utiliza 22 bolas: una blanca, 15 rojas y seis de colores, cada una con una puntuación diferente.

Guinness 2027: quiénes son los jóvenes que lograron récords antes de los 16 años
Jude Owens logró antes de los tres años dos marcas en snooker al ser la persona más joven en realizar una doble tronera y un tiro con rebote en banda (Créditos: Guinness World Records)

El 1 de septiembre de 2025, cuando tenía 2 años y 261 días, Owens se convirtió en la persona más joven en lograr una doble tronera. La jugada ocurre cuando, tras un solo golpe a la bola blanca, dos bolas terminan en troneras distintas.

Un mes más tarde añadió otro récord: fue la persona más joven en realizar un tiro con rebote en banda. Con 2 años y 302 días, golpeó una bola de color contra uno de los cojines de la mesa antes de que entrara en una tronera.

Su padre, Luke, dijo a Guinness World Records que la familia espera, ante todo, que Jude tenga un buen desarrollo personal, aunque consideró que podría aspirar a un título mundial en el futuro.

4. Bly Twomey ganó dos bronces paralímpicos a los 14 años

Bly Twomey, nacida en Reino Unido el 27 de abril de 2010, empezó a practicar tenis de mesa y, tres años más tarde, representó a Gran Bretaña en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

El 29 de agosto de ese año obtuvo la marca de medallista paralímpica más joven en tenis de mesa, con 14 años. Durante la competencia consiguió dos medallas de bronce: una en la prueba individual y otra en dobles junto a Fliss Pickard.

Guinness 2027: quiénes son los jóvenes que lograron récords antes de los 16 años
Bly Twomey se convirtió en la medallista paralímpica más joven en tenis de mesa al ganar dos bronces para Gran Bretaña en los Juegos Paralímpicos de París 2024 (Créditos: Guinness World Records)

Twomey nació con parálisis cerebral, una condición que limita la movilidad en un lado de su cuerpo. La deportista explicó que uno de los aspectos que más valoró de los Juegos fue conocer a atletas con distintas discapacidades. “Sal ahí fuera y sé la persona que quieres ser”, sostuvo en una declaración difundida por la entidad.

5. Noah Williams publicó un programa informático con ocho años

Noah Williams, de Melbourne, Australia, aprendió el lenguaje de programación C++ a los seis años y comenzó a crear programas para resolver cálculos matemáticos. Al año siguiente ingresó en Mensa, organización para personas con alto cociente intelectual, tras obtener un resultado ubicado en el percentil 99,9.

Guinness 2027: quiénes son los jóvenes que lograron récords antes de los 16 años
Noah Williams consiguió el récord de programador informático más joven cuando una empresa publicó a sus 8 años uno de sus programas creados en C++ (Créditos: Guinness World Records)

El 8 de agosto de 2025, cuando tenía 8 años, una empresa independiente publicó uno de los programas creados por Williams. Ese logro le otorgó el récord de programador informático más joven.

Además de escribir código, el niño trabaja con robots y drones. “Solo necesitas aprender los fundamentos de la programación y luego las posibilidades son infinitas”, declaró a Guinness World Records, al referirse a la capacidad creativa que ofrece esa disciplina.

6. Carmela Chillery-Watson se convirtió en la receptora más joven de una MBE

Carmela Chillery-Watson, nacida en Reino Unido el 27 de marzo de 2014, recibió a los 4 años el diagnóstico de distrofia muscular congénita relacionada con LMNA, una enfermedad progresiva que provoca pérdida de masa y fuerza muscular.

Desde entonces reunió unos USD 670.000, para la organización Muscular Dystrophy UK mediante distintas campañas solidarias. En 2020 recorrió 10 kilómetros diarios durante un mes vestida como Wonder Woman. Caminaba un kilómetro y completaba el resto del trayecto en silla de ruedas.

Guinness 2027: quiénes son los jóvenes que lograron récords antes de los 16 años
Carmela Chillery-Watson fue designada la receptora más joven de la Orden del Imperio Británico después de recaudar unos USD 670.000 para Muscular Dystrophy UK (Créditos: Guinness World Records)

Entre sus acciones más recientes figura una caminata de 24 horas por los pasillos de cinco hospitales en los que recibió atención médica. En esa iniciativa registró cerca de 6.500 pasos y recaudó USD 4.343.

El 13 de junio de 2025, con 11 años y 78 días, fue designada la receptora más joven de la Orden del Imperio Británico. Superó la marca previa de 14 años y 50 días que ostentaba la nadadora paralímpica Ellie Simmonds. El príncipe Guillermo le entregó la condecoración en el castillo de Windsor en diciembre de 2025.

7. Kelia Mehani Gallina debutó en el circuito mundial de surf a los 12 años

Kelia Mehani Gallina, nacida en la Polinesia Francesa el 10 de agosto de 2012, empezó a surfear a los 4 años en Teahupo’o, lugar considerado uno de los escenarios más exigentes del surf por la potencia de sus olas.

Conocida comoMiss Teahupo’o”, participó por primera vez en las pruebas clasificatorias del Tahiti Pro en julio de 2025. Era la competidora de menor edad del cuadro y ganó la competencia, resultado que le otorgó una invitación para la prueba principal.

Guinness 2027: quiénes son los jóvenes que lograron récords antes de los 16 años
Kelia Mehani Gallina se convirtió a los 12 años en la persona más joven en competir en el Championship Tour de la World Surf League (Créditos: Guinness World Records)

El 8 de agosto de 2025, con 12 años, fue reconocida como la persona más joven en competir en el Championship Tour de la World Surf League. Gallina finalizó novena entre las 12 participantes de la rama femenina.

La surfista señaló que su objetivo es ganar el Tahiti Pro, conquistar un título mundial o alcanzar ambos resultados. También proyectó su presencia en el circuito mundial dentro de una década.

8. Anvi Vishesh Agrawal publicó un libro bilingüe y habló en TEDx antes de los seis años

Anvi Vishesh Agrawal, nacida en India el 1 de octubre de 2019, publicó su primer libro bilingüe a los 4 años. La obra, titulada Little Girl’s Big Emotions, vendió más de 1.160 ejemplares durante la primera semana posterior a su lanzamiento.

Guinness 2027: quiénes son los jóvenes que lograron récords antes de los 16 años
Anvi Vishesh Agrawal publicó un libro bilingüe a los cuatro años y antes de cumplir seis fue reconocida como la oradora TEDx más joven en la categoría femenina (Créditos: Guinness World Records)

El 11 de junio de 2024, esa publicación la convirtió en la persona más joven en editar un libro en dos idiomas. Meses después, el 5 de enero de 2025, obtuvo una segunda distinción al ser certificada como la oradora más joven de TEDx en la categoría femenina.

Con 5 años, Agrawal ofreció una charla en la que definió la creatividad como una capacidad presente en todas las personas. Al aludir a ambos hitos, comparó la experiencia con “comer dos helados a la vez” y dijo que quiere conseguir nuevas marcas.

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