“Besos” a las 8 de la mañana: el video de un buceador en Puerto Madryn rodeado de lobos marinos que se volvió viral

El video registró que varios lobos marinos se acercaron al joven con roces de hocico y contacto cara a cara

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Un joven que hacía snorkel en Puerto Madryn vivió una escena que explotó en redes cuando varios lobos marinos se le acercaron en el agua, le apoyaron el hocico en la cara y la cabeza y protagonizaron una secuencia que, para miles de usuarios, pareció una lluvia de besos en pleno mar.

Las imágenes fueron compartidas por @Soymanuelo y se volvieron virales en TikTok e Instagram, donde el usuario escribió: “Amanecer rodeado de lobos marinos, esto es el invierno”. En el video se ve cómo los animales nadan a su alrededor, se acercan una y otra vez y mantienen un contacto tan cercano que sorprendió a miles de personas.

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La escena con lobos marinos en Puerto Madryn reavivó una de las postales más conocidas del contacto con fauna marina en Chubut (Captura de video @Soymanuelo/ Tik Tok)

El episodio también llamó la atención por la actitud de los ejemplares, que en las imágenes se muestran activos, confiados y con un comportamiento amistoso durante la interacción. Entre los comentarios que dejó la publicación aparecieron mensajes como “mí vida son perritos me encanta” y “Que hermosura!!! Que país hermoso que tenemos”.

La escena volvió a poner a Puerto Madryn en el centro de una de sus postales más conocidas, vinculadas al contacto cercano con fauna marina. En esa zona de Chubut hay excursiones habilitadas para nadar o hacer snorkel con lobos marinos en sectores específicos y condiciones controladas.

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Por qué los lobos marinos se acercan tanto a las personas

La explicación científica quedó más clara en un estudio sobre interacciones submarinas con nadadores en el norte de la Patagonia. El trabajo describió que el lobo marino sudamericano suele nadar alrededor de las personas, observarlas de cerca y aproximarse con curiosidad en contextos turísticos regulados.

La investigación, publicada en la revista Applied Animal Behaviour Science, advirtió de todos modos que ese comportamiento no debe interpretarse como una invitación al contacto físico, ya que también pueden aparecer mordidas de advertencia o reacciones imprevistas.

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En Puerto Madryn hay excursiones habilitadas para nadar o hacer snorkel con lobos marinos en sectores específicos y condiciones controladas (Captura de video @Soymanuelo/ Tik Tok)

Otra referencia citada por especialistas aparece en la guía del Marine Mammal Center, donde se explica que los pinnípedos usan el acercamiento del hocico y el intercambio de aire u olor como parte de sus formas de reconocimiento social.

Ese dato ayuda a leer la escena viral desde otra perspectiva. La cercanía, los roces del hocico y el contacto cara a cara pueden responder a una conducta de exploración e identificación, aunque especialistas y organismos dedicados a fauna marina insisten en que no se debe tocar, perseguir ni alterar a los animales, incluso cuando parecen tranquilos o amistosos.

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