Una figura del Manchester City se separó en medio de un escándalo y un insólito desliz reveló su nueva relación con una modelo

El futbolista portugués Rúben Dias estaría saliendo con la modelo alemana

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Un video grabado desde la cama de una lujosa mansión en Cheshire (Inglaterra) exhibió, sin pretenderlo, el nuevo romance entre Rubén Dias y la modelo alemana Valentina Best. El registro, difundido en la cuenta de TikTok de la influencer, bastó para que seguidores y medios británicos identificaran el escenario y confirmaran la relación del futbolista del Manchester City con la creadora de contenido conocida como Vally. La noticia, detallada por The Sun y Daily Mail, se propagó rápidamente en redes sociales y portales deportivos.

La clave estuvo en los detalles del entorno. Los seguidores más atentos reconocieron en el video la decoración de la habitación principal y otros espacios como la cocina y el gimnasio privado. Estas áreas coincidían con las imágenes promocionales de la vivienda, una propiedad de cuatro millones de libras (USD 5,4 millones) ubicada en una exclusiva zona de Alderley Edge. El diario portugués A Bola sumó otra pista: una fotografía de Valentina Best frente a un local de Costa Coffee, establecimiento ubicado en inmediaciones de la residencia de Rubén Dias.

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El inmueble fue adquirido por el defensor portugués y la presentadora británica Maya Jama poco antes de las últimas navidades, tras resultar beneficiados por un sorteo benéfico de Omaze. La convivencia en la mansión se mantuvo hasta abril, cuando la pareja decidió disolver su vínculo sentimental debido, según informaron fuentes citadas por The Sun, a la imposibilidad de compaginar sus agendas profesionales. Mientras Jama encaraba nuevos proyectos televisivos, Dias se enfocaba en los compromisos deportivos con el Manchester City y la selección de Portugal de cara al Mundial 2026.

Cabe mecionar que por esas fechas, también se desataron los rumores sobre una supuesta infidelidad, cuando, de acuerdo conThe Sun, el futbolista fue vinculado con la actriz portuguesa Daniela Melchior.

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La separación de Rúben Dias y Maya Jama adquirió notoriedad por el perfil mediático de la pareja. Jama, conductora del reconocido reality Love Island, había abordado la ruptura en sus redes sociales. “Soy de las que lo dan todo o nada. No tengo citas casuales. Si se acaba, se acaba”.

La modelo compartió un video en sus redes desde lo que sería la habitación del futbolista

La publicación de la modelo alemana no solo expuso la ubicación, sino que también permitió a sus seguidores reconstruir el recorrido de la relación. Los primeros rumores de un vínculo sentimental entre Dias y Best surgieron en 2024 de manera discreta a través de interacciones en redes sociales y coincidencias geográficas antes de que el futbolista formalizara su relación con Maya Jama. Valentina, de 28 años, goza de una sólida presencia en internet, con más de 170.000 seguidores en plataformas como TikTok e Instagram. Suele compartir contenidos sobre viajes, rutinas diarias y colaboraciones con marcas europeas relacionadas al modelaje, moda y belleza.

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El video que originó el revuelo mediático muestra a Valentina Best recostada en la cama, grabando un clip humorístico sobre la pronunciación de palabras en inglés. No hizo falta una confirmación explícita: la combinación de la decoración, el mobiliario y las vistas a la calle permitió a los usuarios identificar la mansión de Rubén Dias. Una selfie de la modelo con la cafetería Costa Coffee de fondo cerró el círculo para los llamados “detectives digitales”, según describió Daily Mail.

Vally y Dias habían sido vinculados en 2024 por mantener interacciones en las redes sociales

Esta filtración casual se produce tras la ruptura de Dias y Maya Jama, presentadora del programa televisivo Love Island, quienes compartieron 18 meses de relación y adquirieron juntos la mansión de Cheshire. Tras su separación, en declaraciones a la revista Esquire Portugal, recogidas por The Sun, el futbolista reconoció: “Como cualquier otra persona, tengo la ilusión de encontrar una relación seria y estable”.

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El video de la influencer alemana se posicionó como el principal indicio del nuevo romance, desatando una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales. A día de hoy, ni el futbolista ni la modelo han emitido declaraciones públicas sobre la relación, pero las imágenes y la coincidencia de escenarios confirman lo que ya circula en la prensa del corazón británica.