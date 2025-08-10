Virales

Dio un paso en falso durante un paseo por Mendoza y su caída al agua se volvió viral

El episodio, marcado por la espontaneidad y el humor, ilustra cómo los errores genuinos conectan con la audiencia

El video sumó miles de reproducciones en TikTok (@candebe7)

Caídas épicas si las hay”. Con esta frase, la usuaria de TikTok @candebe7 describió el instante en que perdió el equilibrio y terminó en el agua al intentar cruzar unas piedras en un entorno natural de Mendoza, Argentina.

En las imágenes, Cande aparece decidida a sortear un pequeño arroyo sin mojarse. Su acompañante le ofrece la mano para ayudarla a cruzar, pero un paso en falso bastó para que la joven terminara sumergida, en medio de gritos y risas de ambos.

Finalemnte, el video cierra como si se tratara de una obra de comedia, un recurso que es muy utilizado para los clips graciosos en plataformas como TikTok, donde ya es una marca registrada.

Una joven intentó cruzar un arroyo sin mojarse y terminó en el agua entre risas y gritos (TikTok)

El video se volvió viral, al superar las 320.000 reproducciones y acumular cerca de 32.000 “me gusta”, cifras que reflejan la capacidad de las redes sociales para amplificar situaciones cotidianas y convertirlas en contenido de consumo masivo. Este tipo de clips, que capturan momentos inesperados y reales, suelen atraer la atención de los usuarios y multiplicar su alcance en cuestión de horas.

En ese sentido, los usuarios se manifestaron en la sección de comentarios, donde reaccionar al clip viral. “Su caída no tiene sentido”, “Más bueno él, de una sin pensar que se iba a mojar las zapas, fue a ayudarla”, “Era saltar pero no al agua” y “Le dió un abrazo al río. Eso es querer la naturaleza”, son algunos de los mensajes en la publicación.

La popularidad de este video demuestra que la autenticidad y el humor continúan impulsando la viralización en el universo digital, donde los momentos espontáneos encuentran eco inmediato entre millones de personas.

