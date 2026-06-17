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Resolvió dos cubos de Rubik durante un salto en paracaídas y logró un récord mundial

Ishaan Hadkar, de 24 años, completó el desafío tras lanzarse desde casi 4.000 metros de altura y superar imprevistos técnicos durante un descenso a alta velocidad

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Ishaan Hadkar batió un récord mundial Guinness al resolver dos cubos de Rubik durante una caída libre en paracaídas sobre Oceanside, California

El aficionado estadounidense a los desafíos extremos Ishaan Hadkar batió el récord mundial Guinness al resolver dos cubos de Rubik durante una caída libre en paracaídas sobre Oceanside, California. Fue el primer salto en paracaídas de Hadkar, un joven de 24 años, que completó la marca pese a condiciones meteorológicas adversas y a la rotura de uno de los cubos en pleno descenso, según informó Guinness World Records.

El entusiasta de los cubos de Rubik empezó a competir a los 10 años y afrontó esta tentativa como su debut en el paracaidismo. Según Guinness World Records, tras un primer intento fallido, decidió repetir la prueba de inmediato con apoyo del centro de paracaidismo GoJump Oceanside.

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Hadkar recordó la previa con una mezcla de entusiasmo e incertidumbre: “No tenía la menor idea de lo que iba a sentir. En mi primer intento de récord, que además fue mi primer salto en paracaídas, uno de mis cubos se rompió en el aire”, relató a Guinness World Records.

El récord mundial de Ishaan Hadkar se concretó en su primer salto en paracaídas, a pesar del viento, el cielo cubierto y la rotura de un cubo en un intento previo (Créditos: Récord Guinness)
El récord mundial de Ishaan Hadkar se concretó en su primer salto en paracaídas, a pesar del viento, el cielo cubierto y la rotura de un cubo en un intento previo (Créditos: Récord Guinness)

Pese a ese contratiempo, optó por volver a intentarlo sin demoras. “No quise rendirme. Así que enseguida abordé otro avión e hice un nuevo intento de récord al minuto siguiente”, explicó, según el medio.

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El salto, la velocidad y la dificultad técnica

Hadkar se lanzó desde 3.960 metros (13.000 pies) sobre el litoral californiano. La jornada registró ráfagas de viento y cielo cubierto, factores que elevaron la complejidad del desafío.

En caída libre, alcanzó velocidades cercanas a 190 km/h (alrededor de 120 mph), lo que le exigió estabilidad corporal y precisión manual. “Empecé a resolver en cuanto el instructor me dio la señal de que estaba estable y listo. Casi al final, fallé el PLL, el último paso para resolver el cubo, sobre todo porque la presión del viento me afectó la memoria muscular”, contó.

El salto en paracaídas comenzó desde 3.960 metros de altura y la caída libre llevó a Ishaan Hadkar a velocidades cercanas a 190 km/h (Créditos: Récord Guinness)
El salto en paracaídas comenzó desde 3.960 metros de altura y la caída libre llevó a Ishaan Hadkar a velocidades cercanas a 190 km/h (Créditos: Récord Guinness)

Completó el primer cubo a los cinco o seis segundos de abrirse el paracaídas. El segundo lo terminó ya bajo la campana, en una fase distinta del descenso que le obligó a ajustar ritmo y coordinación.

Aunque se trató de su primera experiencia en el aire, Hadkar indicó a Guinness World Records que no temía que los cubos se le escaparan y que confiaba en sostener el control físico durante toda la maniobra.

De los torneos a los retos fuera de lo común

El vínculo de Ishaan Hadkar con el cubo de Rubik comenzó a los 10 años, tras ver a un primo resolver uno. Con rapidez desarrolló destreza y se incorporó a competencias, donde obtuvo triunfos en varias ocasiones.

Con el tiempo, su interés se orientó hacia pruebas poco habituales dentro de esta disciplina. Antes del salto, Hadkar ya había resuelto 10 cubos de Rubik bajo el agua, un ejercicio que también demandó adaptación a condiciones poco favorables.

Tras concretar el récord, sostuvo que no hay un punto final en este tipo de objetivos. “Con los récords no existe un final real. Justo al aterrizar, pensé que quizá habría podido resolver cinco cubos en el aire”, comentó a Guinness World Records.

Antes de este récord mundial, Ishaan Hadkar ya había resuelto 10 cubos de Rubik bajo el agua y ahora planea nuevos intentos en escenarios de alta exigencia (Créditos: Récord Guinness)
Antes de este récord mundial, Ishaan Hadkar ya había resuelto 10 cubos de Rubik bajo el agua y ahora planea nuevos intentos en escenarios de alta exigencia (Créditos: Récord Guinness)

Para Hadkar, la combinación de entornos extremos con la resolución del cubo no responde solo a la competencia formal: es una forma de exigencia personal y búsqueda de nuevas metas.

Al lograr la marca, Hadkar agradeció a GoJump Oceanside el acompañamiento logístico para un desafío inusual. Ahora planea seguir resolviendo cubos en escenarios de alta exigencia, con la intención de ampliar el alcance de sus próximos intentos.

La validación de Guinness World Records representó un hito en su recorrido de 14 años como resolutor de cubos y consolidó su nombre dentro de esta disciplina.

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