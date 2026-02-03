Virales

La historia del italiano que camina descalzo y sin camiseta sobre la nieve: “El frío me hace sentir bien”

La vida del joven veronés conocido como “el hombre bajo cero” gira en torno a la exposición voluntaria a bajas temperaturas como disciplina física y mental, mostrando una alternativa a la cultura contemporánea de confort y evitando la búsqueda de notoriedad

Guardar
Zeno Stizzoli, conocido como 'el
Zeno Stizzoli, conocido como 'el hombre bajo cero', conquista popularidad por caminar descalzo y sin camiseta sobre la nieve

La imagen de Zeno Stizzoli, caminando descalzo y sin camiseta sobre un manto de nieve, desafía la lógica y los límites de lo habitual. Este joven veronés, conocido como “el hombre bajo cero”, ha atraído la atención por su insólita relación con el frío: lejos de buscar notoriedad o aprobar un reto, ha encontrado en las bajas temperaturas un espacio de transformación personal, fuerza y claridad.

El apodo que lo acompaña no fue elección propia. Stizzoli aclara que la denominación de “hombre bajo cero” surgió por iniciativa de quienes observan sus actividades extremas: largas caminatas sobre la nieve, inmersiones en lagos helados y travesías sin ropa de abrigo ni calzado. Para él, no se trata de una travesura ni de un acto de rebeldía. “Fue una invención de los demás. Lo dedujeron de las experiencias que emprendo en el frío, incluso bajo cero, sin ropa. No es una travesura. Es una disciplina”, explica.

La exposición al frío se ha convertido en el eje central de su vida. Stizzoli define su práctica como “hibernación”, un estilo que implica exponerse de manera consciente a temperaturas extremas como método de entrenamiento físico y mental. “Cuando estás cubierto, no sientes nada. Cuando estás expuesto, en cambio, el cuerpo reacciona de verdad. Es en ese momento cuando aprendes a escucharlo”, asegura. Esta actitud trasciende el simple desafío físico: responde a una necesidad interior de autoconocimiento y superación.

Las travesías extremas de Zeno
Las travesías extremas de Zeno Stizzoli incluyen largas caminatas sobre nieve y baños en lagos helados, según su singular disciplina personal

En diciembre pasado, Stizzoli realizó una de sus experiencias más notorias: atravesó la Toscana de norte a sur siguiendo la Vía Francígena hasta Asís, siempre con el torso desnudo. A diferencia de otros peregrinos, eligió el invierno y las bajas temperaturas para realizar el recorrido. “Una peregrinación fuera de temporada. Normalmente, estas rutas se realizan en temporada alta. Yo, en cambio, quise combinarla con la exposición al frío”, relata. Las temperaturas variaban entre diez y doce grados. “Para mí no hacía tanto frío. Pero para quienes me veían era algo inusual. Muchos tenían escalofríos solo con mirarme”.

La experiencia no terminó ahí. Comenzó el trayecto con zapatos, pero pronto decidió caminar completamente descalzo. Cada travesía, para él, es una oportunidad de práctica y autoconocimiento. Aunque suele avanzar solo, ha descubierto que hay otros que comparten su afinidad con el frío. “Pensaba que era el único en mi zona, pero he descubierto que somos pocos, pero estamos ahí”, revela.

El vínculo de Stizzoli con el frío no es reciente, aunque su exposición sistemática es fruto de una búsqueda deliberada. “Me di cuenta de lo natural que me resultaba. De niño ya tenía predisposición al frío, aunque no me exponía realmente a él”. Este reconocimiento lo llevó a profundizar, estudiar y practicar a diario, hasta convertir la disciplina en parte de su identidad.

El método de exposición al
El método de exposición al frío de Stizzoli, al que llama “hibernación”, se centra en el entrenamiento físico y mental consciente a bajas temperaturas

En el desarrollo de su método, Stizzoli se inspiró en el holandés Wim Hof, famoso por sus récords mundiales de resistencia al frío. El método Hof, basado en la exposición controlada a bajas temperaturas y técnicas de respiración, ha sido objeto de estudios universitarios. Según Stizzoli, existen investigaciones que avalan los beneficios de esta práctica: “La exposición al frío desencadena reacciones químicas que ayudan a gestionar el estrés, la ansiedad y las molestias físicas y psicológicas. No es magia”. Esta visión transforma el frío en un aliado, no en un enemigo.

Para Stizzoli, caminar en el frío no implica negar el cuerpo ni buscar el sufrimiento como fin en sí mismo. Su reflexión apunta a un problema más amplio: la tendencia social a evitar cualquier forma de malestar. “El frío no es el enemigo, el verdadero problema es la huida continua del malestar, vivimos siempre en la comodidad que, prolongada, nos hace frágiles”. Su experiencia pone en cuestión la cultura contemporánea del confort, defendiendo el valor del desafío y la incomodidad como herramientas para el crecimiento físico y mental.

Stizzoli ha convertido su particular relación con el frío en una filosofía: vivir lo incómodo como vía de aprendizaje y fortaleza. Cada caminata sobre la nieve, cada inmersión en aguas heladas, es un recordatorio de que el cuerpo y la mente pueden adaptarse y crecer cuando se enfrentan a lo adverso. La exposición al frío, lejos de ser una excentricidad, se revela como una disciplina consciente, una forma de escuchar el propio cuerpo y romper con la fragilidad que impone la vida moderna. El testimonio de este joven italiano, que recorre descalzo los caminos más gélidos, invita a repensar la relación entre el cuerpo, el entorno y los límites de la comodidad.

Temas Relacionados

ItaliaBajas temperaturasZeno StizzoliVeronaMundoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Se enteró que iba a ser papá de un varón y su reacción se volvió viral

La grabación difundida en TikTok muestra la efusiva respuesta de un futuro padre al enterarse del sexo de su bebé, generando una ola de reacciones y debate en redes sociales sobre expectativas familiares

Se enteró que iba a

El misterio de Mike “Madman” Marcum, un joven que asegura haber desaparecido en una máquina del tiempo

La historia de un hombre autodidacta de Missouri, que habría intentado experimentar con una máquina para alterar el tiempo y luego desapareció sin explicación, ha resurgido en redes sociales e impulsa nuevos debates entre curiosos y especialistas

El misterio de Mike “Madman”

Una reconocida influencer española caminó descalza por las calles de Tokio y sorprendió cuando mostró cómo quedaron sus medias

El reto viral de Marina Rivers consistió en recorrer sin zapatillas una de las zonas más transitadas de la capital japonesa para verificar el estado de limpieza de las calles y motivó un amplio debate sobre cultura cívica en redes sociales

Una reconocida influencer española caminó

Compraron una habitación en un hotel icónico de Río de Janeiro, les prometieron vista al mar, pero el ventanal daba a una favela

La pareja aseguró que la publicidad mostraba una panorámica al mar y prometía ingresos inmediatos, pero al conocer la unidad descubrieron que daba a la comunidad de Rocinha. Iniciaron una denuncia

Compraron una habitación en un

Un recolector de residuos encontró una extensa carta de amor dentro de la basura: “Se ve que estabas enamorada, pero él, me parece que no”

La aparición fortuita de un mensaje sentimental redactado en 2024 y arrojado recientemente a la basura captó la atención tanto de trabajadores como de miles de usuarios al difundirse un video con reacciones diversas en las redes sociales

Un recolector de residuos encontró
DEPORTES
Federico Gómez: cómo se dio

Federico Gómez: cómo se dio la convocatoria para la Copa Davis y por qué fue “un mimo al corazón”

Las razones por las que Faustino Oro es un fenómeno en el mundo del ajedrez: “Nunca hubo un caso igual”

“El abandono más insólito del año”: un tenista intentó una volea y se autolesionó

“Y va el tercero”: la emoción del Pity Martínez tras marcarle a Racing su primer gol en Tigre

La importante oferta por Exequiel Zeballos que rechazó Boca Juniors

TELESHOW
Quién fue eliminado en MasterChef

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

Santiago del Moro anticipó cambios fuertes en Gran Hermano Generación Dorada: “Llegan la placa planta y la puerta roja”

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity con Hija del fuego

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

Nicki Nicole se defendió de una supuesta polémica en los Premios Grammy con Billie Eilish: su descargo y el apoyo de Lali

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo contra instalaciones energéticas en Kiev: al menos 1.100 edificios no tienen calefacción

En medio de las advertencias de Trump, el régimen de Irán busca entablar negociaciones nucleares “equitativas” con Estados Unidos

El régimen cubano confirmó que hubo un “intercambio de mensajes” con Estados Unidos, pero aclaró que “no existe un diálogo”

Rusia advirtió que fuerzas militares extranjeras en Ucrania “se convertirán en objetivos legítimos”

Netanyahu advirtió que el régimen de Irán “sufrirá consecuencias insoportables” si decide atacar Israel