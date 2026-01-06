El impresionante rescate de un perro atrapado en un lago helado en Rhode Island que conmovió a las redes sociales

Un perro cayó a un estanque congelado en Rhode Island

El rescate de un perro atrapado en un lago congelado mantuvo en alerta a la localidad de Westerly, en Rhode Island, durante la mañana del 1 de enero de 2026. El Departamento de Bomberos de Misquamicut logró salvar con vida a Phoenix, un Golden Retriever, en un operativo de alto riesgo registrado en video y ampliamente compartido en redes sociales, según informó Excélsior.

El incidente ocurrió cerca de las 9:00, cuando Phoenix paseaba con su dueño y se desvió unos metros del camino. El perro caminó sobre lo que parecía hielo firme, pero la capa era demasiado delgada y se rompió de inmediato, dejando al animal atrapado en las aguas frías, sin poder salir por sí mismo.

Las imágenes difundidas muestran a un bombero con un traje especial para rescates en agua fría acercándose con precaución sobre el hielo fragmentado hasta llegar a Phoenix. Durante la intervención, solo la cabeza del perro sobresalía del agua mientras esperaba ser rescatado. El socorrista logró sostener al animal, y con la ayuda de sus compañeros desde la orilla, ambos regresaron seguros a tierra firme.

Tanto el perro como el rescatista salieron del estanque sin lesiones graves. Personal de emergencia evaluó a Phoenix en el lugar y confirmó que estaba en buen estado, sin señales de hipotermia, precisó Excélsior. Los bomberos que participaron también fueron revisados por los servicios médicos y ninguno necesitó traslado hospitalario.

Las autoridades señalaron que la temperatura ambiental al momento del suceso era de aproximadamente -4 ℃ (24,8 ℉), lo que incrementaba el riesgo de hipotermia. Tras el operativo, el Departamento de Bomberos de Misquamicut emitió una advertencia acerca de los peligros de los cuerpos de agua congelados. En su comunicado, la corporación enfatizó que, aunque el hielo pueda parecer sólido, las variaciones de temperatura lo hacen impredecible y peligroso tanto para animales como para personas.

El video del rescate se volvió viral en redes sociales, generando reacciones de usuarios que celebraron el desenlace y destacaron el alto riesgo asumido por los bomberos. Excélsior informó que las autoridades reiteraron la importancia de mantener a las mascotas bajo control y con correa cerca de lagos, estanques o ríos congelados.

Los especialistas advirtieron que el tiempo de supervivencia en agua helada es de solo minutos y que cualquier acción impulsiva puede derivar rápidamente en una tragedia.

Frente a emergencias de este tipo, el cuerpo de bomberos recalcó la necesidad de actuar con prevención, recordando que, pese a su entrenamiento en rescates sobre hielo, estas operaciones siempre conllevan un peligro importante.