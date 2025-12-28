Intentó bailar en un aro de básquet en una fiesta en Filipinas y el poste se rompió

Tras subir y bailar sobre la estructura, la misma se desplomo (DailyMotion: TrendWire)

Las imágenes captadas durante una fiesta en Filipinas registraron un incidente que rápidamente cobró notoriedad en redes sociales. Una joven subió a un aro de básquet y trató de bailar, generando la atención del público entre gritos y aplausos. Sin embargo, el episodio terminó de una manera sorpresiva.

Mientras intentaba “perrear” sobre la estructura, el poste cedió y se fracturó de forma repentina, provocando que la joven cayera con fuerza al suelo y causando alarma entre los presentes.

De inmediato, varias personas se acercaron para brindarle ayuda. Posteriormente se informó que las lesiones sufridas habían sido leves y que la integridad física de la joven no estuvo comprometida.

Por su parte, no se difundieron detalles adicionales sobre su estado, aunque se confirmó que estaba fuera de peligro.

El momento en que el aro de básquet cedió durante una fiesta barrial en Filipinas quedó registrado en video y generó preocupación (Captura de video)

El video viral del accidente cruzó rápidamente las fronteras digitales, acumulando miles de visualizaciones y desatando un intenso intercambio de opiniones. Entre los comentarios generados, algunos usuarios manifestaron preocupación y apoyo, mientras que otros optaron por el sarcasmo y el humor, reflejando la variedad de perspectivas y respuestas habituales ante accidentes difundidos en el entorno online.

A raíz de la viralización, autoridades locales del municipio donde ocurrió el hecho recordaron que este tipo de fiestas barriales —conocidas en Filipinas como barangay fiestas— suelen montarse con estructuras temporales, entre ellas aros de básquet instalados para torneos comunitarios o celebraciones.

En ese sentido, usuarios locales en redes sociales indicaron que el aro había sido colocado de manera provisional para la fiesta y no contaba con refuerzos de anclaje. El caso reavivó el debate en Filipinas sobre la responsabilidad de los organizadores y la necesidad de reforzar controles básicos de seguridad en celebraciones populares, especialmente cuando los eventos son grabados y replicados masivamente en plataformas digitales.