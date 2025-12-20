Virales

El gesto de una maestra que conmovió a un streamer y desató una ola de nostalgia en redes sociales

El creador de contenido revivió un recuerdo clave de su infancia al recibir una fotografía original que solo conservaba de forma borrosa

Víctor Abad junto a la
Víctor Abad junto a la fotografía de su infancia, el recuerdo que su antigua profesora le entregó en formato físico y que desató la viralización (Imagen ilustrativa)

El reencuentro entre Víctor Abad, creador de contenido y streamer de automovilismo, y su antigua profesora de Primaria ha generado un notable impacto en redes sociales, donde se volvió viral.

La docente sorprendió a Abad al entregarle una foto de la infancia en formato físico, un gesto que desató una oleada de reacciones y comentarios en la plataforma X.

La imagen, que Abad describió como “la mejor foto de mi vida”, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en redes sociales, superando los 30.000 “me gusta” y acumulando cientos de mensajes de apoyo y nostalgia.

El momento central de este reencuentro fue la entrega de la fotografía, un recuerdo que hasta entonces Abad solo conservaba en una versión borrosa. La profesora, al obsequiarle la copia original, reavivó una memoria especial para el streamer, quien compartió su emoción en redes sociales.

La imagen corresponde a un
La imagen corresponde a un carnaval escolar: mientras toda la clase iba disfrazada de pingüino, Abad eligió el mono de Fernando Alonso, una decisión que hoy suma ternura y humor a la historia (X: @victorabadf1)

“He visitado a mi antigua profesora de primaria y me ha regalado, en físico, la mejor foto de mi vida. Hasta ahora solo tenía una foto borrosa”, expresó Abad.

La imagen corresponde a una celebración de Carnaval en la que la mayoría de los compañeros de clase de Abad aparecen disfrazados de pingüino. Sin embargo, él eligió un atuendo diferente: el mono de Fernando Alonso, el piloto español que alcanzó el bicampeonato mundial de Fórmula 1.

En su publicación, Abad recordó la anécdota con humor: “El día en el que me negué a ir de pingüino en carnaval junto a toda la clase porque ‘tenía un disfraz mejor en casa’”. Este detalle personal añadió un matiz entrañable a la historia, que conectó con la audiencia digital.

La repercusión del reencuentro no se limitó al círculo cercano de Abad. El tuit se propagó con rapidez, acumulando miles de interacciones y comentarios de usuarios que compartieron sus propias experiencias escolares y reflexionaron sobre la importancia de los recuerdos de la infancia.

