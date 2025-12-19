Virales

Quiso sacarse una foto con Messi pero no se dio cuenta de que tenía un filtro puesto y el video no tardó en hacerse viral

Un creador de contenido intentó capturar una imagen junto al futbolista argentino y se volvió viral en redes sociales tras un error tecnológico que alteró la apariencia de ambos durante el encuentro inesperado

Guardar
Tuvo la suerte de encontrarse a Messi pero cuando se quiso sacar una foto, tenía un filtro puesto

El inesperado encuentro de un fanático con Lionel Messi se transformó en uno de los episodios más virales y comentados de las redes sociales en los últimos días. Jordi Tortosicrack, creador de contenido digital, relató el momento único en que coincidió cara a cara con el astro argentino, una oportunidad que muchos sueñan y pocos tienen la posibilidad de vivir. Sin embargo, lo que debía ser una foto inolvidable junto al capitán de la selección argentina terminó convirtiéndose en una escena cómica e inesperada.

Todo sucedió cuando Jordi se encontró con Messi y, sin dudarlo, decidió pedirle una selfie, sabiendo que se trataba de un instante irrepetible. Posicionado junto al auto donde el futbolista se encontraba, Jordi se preparó para inmortalizar el momento. Pero un descuido tecnológico marcó la diferencia: al activar la cámara de su celular, no notó que tenía activo un filtro de distorsión facial. Este filtro modificó por completo la apariencia de ambos en la imagen, arruinando la foto soñada frente a uno de los jugadores más idolatrados del mundo del fútbol.

El encuentro viral entre Jordi
El encuentro viral entre Jordi Tortosicrack y Lionel Messi generó furor en redes sociales por un insólito error tecnológico

Mientras tanto, Messi mostró una actitud cordial y relajada. Al advertir la intención de Jordi, no dudó en bajar la ventanilla de su vehículo, seguirle el ritmo y posar para la cámara, como suele hacer cada vez que algún seguidor le solicita una foto. El futbolista saludó amablemente y accedió sin inconvenientes, demostrando disposición y buena onda durante el encuentro. De este modo, contribuyó a crear el momento especial, con la sencillez que lo caracteriza fuera del campo de juego.

La escena, lejos de quedar en la anécdota privada de un fan, se convirtió en contenido viral minutos después. Jordi publicó el video en su cuenta de TikTok bajo el usuario @tortosicrackoficial, acompañándolo con la frase “POV: Me encuentro a Messi... y tenía un filtro puesto”, y la contundente descripción “¿El mayor error de mi vida?”. Estas palabras encapsularon el desconcierto y la ironía de la situación, que no pasó desapercibida entre los usuarios.

El video del encuentro con
El video del encuentro con Messi superó las 200 mil reproducciones y 16 mil 'me gusta' en pocas horas

La publicación no tardó en alcanzar una enorme visibilidad, superando rápidamente las 200 mil reproducciones y acumulando más de 16 mil “me gusta”, cifras que dan cuenta del interés y la empatía que el episodio generó en la audiencia digital. Además, el video cosechó más de 50 comentarios en diversas plataformas, donde la creatividad y el humor de los internautas fueron protagonistas. Entre las respuestas más destacadas se leían frases como “Se quedó sin foto y sin la aprobación de Messi”, “Noo, no te puede pasar algo así” o “Cómo vas a conocer a Messi y hacer eso”, reflejando la mezcla de incredulidad y diversión que experimentaron quienes visualizaron el curioso percance virtual.

El suceso protagonizado por Jordi Tortosicrack ilustra la rapidez con que un instante fortuito puede transformarse en fenómeno viral y alimentar la conversación global alrededor de grandes figuras del deporte. Más allá del error tecnológico, el episodio quedará en la memoria de su protagonista y de quienes siguieron la historia en las redes, como una combinación inesperada de fortuna, despiste digital y simpatía genuina de Messi ante sus seguidores.

Temas Relacionados

ViralesRedes socialesInstagramTikTokMessiNewsroom BUE

Últimas Noticias

Una propuesta de matrimonio terminó con una respuesta inesperada y se volvió viral: “Prefiero hablar en casa de esto”

Un evento en el Jardín de Infantes N.º 19 de Corrientes se volvió viral luego de que una joven respondiera de manera inesperada a la petición de su pareja, provocando reacciones diversas entre los asistentes y en redes sociales

Una propuesta de matrimonio terminó

La curiosa foto del elenco de Mi Pobre Angelito que se volvió viral y emocionó a los fans

La imagen, que muestra a Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern aparentemente reunidos, se difundió en plataformas digitales, despertó nostalgia y abrió debate sobre su autenticidad

La curiosa foto del elenco

Kristin Cabot, la mujer captada con su jefe en el concierto de Coldplay, habló con los medios por primera vez

En una entrevista con The New York Times, la exdirectiva de Astronomer se refirió al video viral, admitió que “no era consciente de lo que hacía” y relató haber recibido amenazas de muerte tras su difusión

Kristin Cabot, la mujer captada

Pionono bajo ataque: Argentina abrió su temporada de peleas en las redes sociales por las cenas navideñas

La controversia por los alimentos tradicionales de las fiestas se intensificó en X, donde miles de usuarios discutieron la permanencia del pionono en la mesa navideña, mientras el pan dulce lidera el interés en búsquedas digitales

Pionono bajo ataque: Argentina abrió

Un error administrativo mantuvo a una familia unida durante 50 años sin reconocimiento oficial en el registro civil

La pareja celebró su aniversario número cincuenta con una boda legal organizada por sus hijos, cerrando una historia de amor y perseverancia

Un error administrativo mantuvo a
DEPORTES
La impactante imagen de Cristiano

La impactante imagen de Cristiano Ronaldo a poco de cumplir sus 41 años que causó furor en las redes

Newell’s confirmó la llegada de la dupla Orsi-Gómez: el referente del plantel que no seguirá en el club

Luis Enrique reveló que el arquero del PSG se fracturó la mano durante el penal de la polémica ante Flamengo y atajó dos tiros lesionado

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

TELESHOW
La emoción de Belu Lucius

La emoción de Belu Lucius por el paso que dio junto a Javier Ortega Desio: “Llegó el gran día”

Wanda Nara se refugió en Martín Migueles tras el fallo que benefició a Mauro Icardi: la sugestiva foto en la cama

Se conoció el tráiler de Melania, el documental producido por un argentino que refleja la intimidad de la Casa Blanca

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

INFOBAE AMÉRICA

La adolescente australiana que protegió

La adolescente australiana que protegió a niños en el ataque de Bondi y fue herida: “No soy una heroína”

Autodiagnósticos en redes sociales: los riesgos de ponerle nombre a un malestar sin aval profesional

Más problemas para los ruralistas franceses: cortaron carreteras porque un virus afecta a su ganado y la ley los obliga a sacrificarlo

El efecto Emily in Paris: la nueva temporada ambientada en Roma dispara el turismo y enciende alarmas entre los vecinos

Las mafias chinas del cibercrimen apuntan a Latinoamérica: torturas, muertes y expertos reclutados que viajan engañados