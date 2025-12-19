Quiso sacarse una foto con Messi pero no se dio cuenta de que tenía un filtro puesto y el video no tardó en hacerse viral

Tuvo la suerte de encontrarse a Messi pero cuando se quiso sacar una foto, tenía un filtro puesto

El inesperado encuentro de un fanático con Lionel Messi se transformó en uno de los episodios más virales y comentados de las redes sociales en los últimos días. Jordi Tortosicrack, creador de contenido digital, relató el momento único en que coincidió cara a cara con el astro argentino, una oportunidad que muchos sueñan y pocos tienen la posibilidad de vivir. Sin embargo, lo que debía ser una foto inolvidable junto al capitán de la selección argentina terminó convirtiéndose en una escena cómica e inesperada.

Todo sucedió cuando Jordi se encontró con Messi y, sin dudarlo, decidió pedirle una selfie, sabiendo que se trataba de un instante irrepetible. Posicionado junto al auto donde el futbolista se encontraba, Jordi se preparó para inmortalizar el momento. Pero un descuido tecnológico marcó la diferencia: al activar la cámara de su celular, no notó que tenía activo un filtro de distorsión facial. Este filtro modificó por completo la apariencia de ambos en la imagen, arruinando la foto soñada frente a uno de los jugadores más idolatrados del mundo del fútbol.

El encuentro viral entre Jordi Tortosicrack y Lionel Messi generó furor en redes sociales por un insólito error tecnológico

Mientras tanto, Messi mostró una actitud cordial y relajada. Al advertir la intención de Jordi, no dudó en bajar la ventanilla de su vehículo, seguirle el ritmo y posar para la cámara, como suele hacer cada vez que algún seguidor le solicita una foto. El futbolista saludó amablemente y accedió sin inconvenientes, demostrando disposición y buena onda durante el encuentro. De este modo, contribuyó a crear el momento especial, con la sencillez que lo caracteriza fuera del campo de juego.

La escena, lejos de quedar en la anécdota privada de un fan, se convirtió en contenido viral minutos después. Jordi publicó el video en su cuenta de TikTok bajo el usuario @tortosicrackoficial, acompañándolo con la frase “POV: Me encuentro a Messi... y tenía un filtro puesto”, y la contundente descripción “¿El mayor error de mi vida?”. Estas palabras encapsularon el desconcierto y la ironía de la situación, que no pasó desapercibida entre los usuarios.

El video del encuentro con Messi superó las 200 mil reproducciones y 16 mil 'me gusta' en pocas horas

La publicación no tardó en alcanzar una enorme visibilidad, superando rápidamente las 200 mil reproducciones y acumulando más de 16 mil “me gusta”, cifras que dan cuenta del interés y la empatía que el episodio generó en la audiencia digital. Además, el video cosechó más de 50 comentarios en diversas plataformas, donde la creatividad y el humor de los internautas fueron protagonistas. Entre las respuestas más destacadas se leían frases como “Se quedó sin foto y sin la aprobación de Messi”, “Noo, no te puede pasar algo así” o “Cómo vas a conocer a Messi y hacer eso”, reflejando la mezcla de incredulidad y diversión que experimentaron quienes visualizaron el curioso percance virtual.

El suceso protagonizado por Jordi Tortosicrack ilustra la rapidez con que un instante fortuito puede transformarse en fenómeno viral y alimentar la conversación global alrededor de grandes figuras del deporte. Más allá del error tecnológico, el episodio quedará en la memoria de su protagonista y de quienes siguieron la historia en las redes, como una combinación inesperada de fortuna, despiste digital y simpatía genuina de Messi ante sus seguidores.