El conmovedor retiro de una perra que dedicó su vida al servicio de la seguridad: "Esta es la última patrulla de la can Peki"

Su despedida laboral fue documentada en redes sociales, donde miles de usuarios reconocieron su trayectoria y dedicación, generando una ola de mensajes de gratitud y admiración por su labor

Peki, la perra que trabajó para una empresa de seguridad y se retiró tras 10 años de servicio conmueve en las redes sociales

Un momento cargado de emoción se vivió recientemente en redes sociales con la historia de Peki, una perra que dedicó 10 años de su vida al servicio de seguridad y cuyo retiro se ha convertido en una sensación viral. La historia fue compartida a través de TikTok por el usuario EEDDIINNSSOONN (@eeddiinnssoonn), quien documentó el último día de trabajo de esta compañera tan especial. El relato, acompañado de un video, ha tocado los corazones de miles de personas que aplaudieron la dedicación y entrega de la can.

Durante una década, Peki formó parte fundamental del equipo de una empresa de seguridad, participando activamente en patrullas y cumpliendo una función vital junto a sus colegas humanos. Su trabajo y su lealtad le ganaron el respeto y cariño de todos quienes la conocieron en el ámbito laboral. El retiro de Peki marca el fin de una etapa prolongada y ejemplar de servicio, que no pasó desapercibida ni para sus compañeros, ni para quienes siguieron su historia en redes sociales.

Peki, la perra de seguridad,
Peki, la perra de seguridad, se retira tras 10 años de servicio y emociona a miles en redes sociales

El homenaje de despedida fue uno de los momentos más destacados del relato compartido por EEDDIINNSSOONN. Durante su última patrulla, la empresa decidió emitir un mensaje especial a través de la radio interna, reconociendo públicamente los años de entrega y servicio de la perra. “Es para informarle que esta es la última patrulla de la can Peki”, se escuchó en la transmisión, marcando el cierre de su trayectoria profesional. “Este es un comunicado especial para Peki, acaba de terminar su último servicio de patrulla”, añadió la voz, en un tono que reflejaba la emoción del momento. Finalmente, el mensaje de despedida concluyó con palabras cargadas de gratitud: “A partir de ahora comienza su retiro”, seguido de un sentido “gracias por todos estos años de trabajo”.

El video, que registra la emoción palpable durante el homenaje, muestra al hombre que acompaña a Peki sin poder contener las lágrimas ante la despedida de su compañera canina. Las imágenes y palabras transmiten la importancia que tuvo Peki para el equipo y el profundo lazo creado a lo largo de los años compartidos en actividades de patrullaje y protección.

El video del último día
El video del último día laboral de Peki supera las 905 mil reproducciones en TikTok y genera una ola de mensajes de gratitud

El impacto del video fue inmediato en TikTok, donde superó las 905 mil reproducciones en poco tiempo, más de 110 mil “me gusta” y sobrepasó los 4.500 comentarios de usuarios de todo el mundo. Los internautas expresaron su admiración y ternura por Peki a través de mensajes como “Todos estamos llorando viendo este video”, “Amamos a la can Peki” y “Hermoso video”. La respuesta masiva evidenció cómo la labor y la despedida de esta perra de seguridad trascendieron las fronteras digitales para convertirse en símbolo de reconocimiento al compromiso y la lealtad animal.

Así, la historia de Peki, su emotivo retiro y la cascada de mensajes de apoyo en las redes sociales, dan cuenta de la huella imborrable que puede dejar un animal cuando forma parte activa de una comunidad de trabajo. El homenaje recibido y la ola de reacciones son testimonio de los vínculos auténticos que se crean a lo largo de años de dedicación y colaboración cotidiana.

