Virales

Una mujer con cáncer terminal logró cumplir su último deseo y murió tras la boda

La conmovedora despedida de Jade Tabra, que adelantó su casamiento ante el avance de la enfermedad, generó reacciones de solidaridad y admiración en la comunidad local y redes sociales por la fortaleza mostrada por la familia

Jade Tabra cumplió su último
Jade Tabra cumplió su último deseo al casarse con Adam Kemp horas antes de fallecer por cáncer terminal en Reino Unido (Instagram Adam Kemp)

Jade Tabra, de 37 años, murió el 3 de noviembre de 2025 en su casa de Milton Keynes, Reino Unido, luego de casarse ese mismo día con Adam Kemp, de 42 años, con quien compartió una relación de 19 años. Ambos organizaron la ceremonia en su vivienda debido al grave estado de salud de Jade. La boda se celebró a las 14:00, rodeados de sus cinco hijos y familiares. El fallecimiento de Jade se confirmó a las 22:45.

La historia comenzó en agosto de 2023, cuando Jade recibió el diagnóstico de cáncer de estómago en estadio 2. A pesar de recibir la noticia con esperanza, la evolución de la enfermedad fue rápida y agresiva.

De acuerdo con medios locales, en cuestión de semanas, los médicos detectaron el avance a fase 4, extendiéndose el tumor a otras zonas del cuerpo antes de que la paciente iniciara cualquier tratamiento. En septiembre, los especialistas informaron que le quedaban solo tres meses de vida.

La emotiva boda de Jade
La emotiva boda de Jade Tabra y Adam Kemp reunió a sus cinco hijos y familiares en una ceremonia íntima en Milton Keynes (Instagram Adam Kemp)

Ante la perspectiva del desenlace, la pareja decidió adelantar la boda, originalmente planificada para el 21 de noviembre de 2026, fecha de su 20° aniversario. Los dos priorizaron la celebración íntima, centrando la atención en la familia y el vínculo compartido, en vez de la fecha simbólica prevista.

Preparativos, despedida y acompañamiento familiar

Durante la ceremonia, Jade permaneció en silla de ruedas debido a la debilidad causada por la enfermedad. Pese a las dificultades físicas, compartió gestos de cariño y palabras de aliento con Adam. Se comprometieron formalmente frente a sus seres queridos y pronunció las palabras de compromiso matrimonial.

Adam narró los últimos momentos a los medios británicos: “Me miró a los ojos y me dijo que estaba muy contenta de ser la señora Kemp y de tener nuestra familia. Entonces su cabeza se desplomó y supe que su alma se había marchado”, indicó en testimonios recogidos por RT.

El diagnóstico de cáncer de
El diagnóstico de cáncer de estómago en estadio 2 de Jade Tabra evolucionó rápidamente a fase 4, impidiendo el inicio del tratamiento oncológico (Instagram Adam Kemp)

Los cinco hijos de la pareja participaron en la breve pero significativa celebración. Adam recalcó que Jade mostró valentía y serenidad ante el desenlace próximo, inclinándose para consolarlo en medio de la ceremonia y diciendo: “No llores, te quiero”.

Estas palabras cerraron el ciclo de vida compartida y remarcaron el deseo de acompañarse hasta el último instante disponible.

La enfermedad impidió que Jade iniciara el tratamiento oncológico previsto al detectar el estadio avanzado del cáncer. La rapidez con que se agravó la situación obligó a la familia a ajustar rápidamente sus planes. El proceso mantuvo la unidad de la familia y evidenció el afecto entre Jade, Adam y sus hijos durante los días previos.

El impacto de la historia y el valor de la despedida

Esta historia se difundió a través de medios británicos y portales internacionales por el carácter conmovedor e inusual de la secuencia de hechos.

La comunidad local expresó condolencias
La comunidad local expresó condolencias y admiración por la fortaleza de la familia Kemp ante la inminente pérdida de Jade Tabra (Imagen ilustrativa Infobae)

El entorno familiar decidió priorizar la unión de la pareja ante una situación terminal, dejando de lado cualquier protocolo o celebración mayor para centrarse en la oportunidad realista de acompañarse en el tramo final. La comunidad local expresó condolencias y admiración ante la capacidad de resiliencia mostrada por la pareja y sus hijos.

La decisión de adelantar el matrimonio fue producto de la conciencia sobre el tiempo disponible. Adam explicó ante la prensa que la familia entendió la inmediatez del desenlace y optó por crear un espacio íntimo y seguro donde la despedida resultara lo menos traumática posible para los hijos y el entorno cercano. “El final se acercaba muy rápidamente. Sabíamos que no nos quedaba mucho tiempo”, detalló.

La historia de Jade y Adam refleja la dimensión humana de los pacientes oncológicos en situación terminal, así como la importancia del entorno y la toma de decisiones afectivas bajo presión extrema.

