“Te extraño, infiel”: el mensaje pintado en un auto que impactó tras una fiesta en San Juan

La creatividad o despecho detrás de la frase fue el detalle inesperado que robó toda la atención al finalizar una de las celebraciones más concurridas en la provincia

Las inscripciones como “Te extraño” e “Infiel” generaron curiosidad y humor entre miles de usuarios en TikTok (Créditos: Tiktok-@ericabeatrizagu41)

Un Peugeot 207 repleto de mensajes de amor y reclamos acaparó la atención de miles de usuarios en redes sociales durante la noche de Halloween en San Juan. El auto, estacionado en el predio de un boliche del Médano de Oro, presentaba inscripciones como “Te extraño”, “Volvé, hdp” e “Infiel” en sus laterales, lo que generó uno de los episodios más comentados y virales del fin de semana, según informó Canal 13 San Juan.

Las imágenes del vehículo intervenido circularon rápidamente en plataformas como TikTok, donde la usuaria @ericabeatrizagu41 publicó el video con el título: “Vas a Bailar y te encontraste con esto a la salida jajaja”. Los mensajes escritos en el auto combinaban declaraciones de afecto con reproches, despertando la curiosidad y el humor de quienes observaron la publicación. La variedad de frases llevó a numerosos espectadores a preguntarse por la historia que dio origen al episodio.

La viralización del Peugeot 207
La viralización del Peugeot 207 provocó una ola de comentarios sarcásticos y especulaciones sobre la identidad de los involucrados (Captura de video @ericabeatrizagu41/Tik Tok)

La viralización provocó una ola de comentarios que oscilaron entre la sorpresa y el sarcasmo. Algunos internautas bromearon sobre la identidad de quien dejó los mensajes, mientras otros se sumaron al tono festivo de la situación. Una usuaria ironizó: “Chicas, pongan su nombre, así no confundimos al infiel”, y otra reacción señaló: “Esa te ama”. Otros festejaron el suceso con frases como “Amo cuando pasa eso, algo habrá hecho”, reflejando el carácter desenfadado que predominó en las plataformas digitales.

De acuerdo con Canal 13 San Juan, horas antes la Policía de la provincia desplegó un operativo de tránsito en la zona y clausuró el local bailable, lo que incrementó la notoriedad del evento y propagó aún más las imágenes del auto pintado.

La creatividad y el humor
La creatividad y el humor de los usuarios de redes sociales intensificaron la difusión del auto pintado en San Juan (Captura de video @ericabeatrizagu41/Tik Tok)

Las identidades del propietario del Peugeot 207 y de la persona autora de los mensajes permanecen desconocidas. La conjunción de un hecho insólito, la viralización en redes y un trasfondo de control policial garantizó que el episodio se instalara en la conversación pública local. Canal 13 San Juan destacó las principales reacciones, remarcando cómo el humor y la creatividad de los usuarios intensificaron la repercusión del caso.

En medio de bromas y especulaciones, la comunidad digital mantuvo el interés en el misterio sobre la autora de los mensajes y el futuro del “infiel”, manteniendo viva la discusión sobre el auto intervenido durante la multitudinaria fiesta de disfraces en San Juan.

