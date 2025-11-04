Reclasifican como homicidio la muerte de la influencer Iris Hsieh en Malasia

La muerte de la influencer Iris Hsieh en Malasia fue reclasificada como homicidio tras nuevas pruebas policiales (Créditos: @irisirisss900/Instagram)

El hallazgo del cuerpo sin vida de la influencer taiwanesa Iris Hsieh en la bañera de un hotel de Kuala Lumpur el 22 de octubre impactó tanto a la comunidad digital como a las autoridades de Malasia. La investigación, que en un primer momento se trató como una muerte súbita, fue reclasificada como un caso de asesinato tras los primeros avances policiales, según informó People, aumentando la conmoción pública y poniendo el foco en el rapero malasio Namewee, quien fue la última persona vista con Hsieh antes de su fallecimiento.

Iris Hsieh, cuyo nombre real era Hsieh Yu-hsin y contaba con más de 546.000 seguidores en Instagram, fue encontrada muerta alrededor de las 13:40 hora local en un hotel ubicado en Jalan Conlay, en la capital malasia. Según la información recopilada por People, la policía local, liderada por el jefe Datuk Fadil Marsus, confirmó que la investigación cambió de una muerte repentina a un presunto asesinato tras una valoración inicial en el lugar de los hechos.

Investigación policial y papel de Namewee

El seguimiento de la investigación se centró en reconstruir los movimientos de la víctima y de Namewee, cuyo nombre real es Wee Meng Chee. De acuerdo con lo publicado por People, el rapero, conocido por abordar temas tabú en su música, fue detenido el mismo día del hallazgo acusado de posesión y consumo de drogas.

Las autoridades informaron que, durante la detención, encontraron pastillas que presuntamente contenían éxtasis y, tras los análisis, las pruebas dieron positivo para varias sustancias ilícitas, entre estas anfetaminas, metanfetamina, ketamina y THC. Namewee fue presentado ante el tribunal de Jalan Duta el 24 de octubre, donde se declaró no culpable de los cargos vinculados a drogas y recuperó la libertad después de permanecer dos días bajo custodia policial.

El hallazgo del cuerpo de Iris Hsieh en la bañera de un hotel de Kuala Lumpur conmocionó a la comunidad digital y a las autoridades (Créditos: @irisirisss900/Instagram)

En medio de la creciente atención mediática, Namewee utilizó su cuenta de Instagram para negar las acusaciones de consumo de drogas, asegurando: “Como mucho, he estado bebiendo más últimamente”. Además, manifestó su pesar por el fallecimiento de Hsieh y criticó la demora en la llegada de la ambulancia, afirmando que el auxilio sanitario tardó aproximadamente una hora. Estas declaraciones, transmitidas por People, provocaron debate en redes sociales y aumentó la presión sobre el desarrollo de la investigación.

Acciones policiales y próximos pasos

Las autoridades intensificaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Según informó The Star, el jefe policial Datuk Fadil Marsus afirmó que tomaron declaraciones a empleados, personal de seguridad del hotel y operadores de transporte, incluidos trabajadores del aeropuerto.

Además, la policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de la víctima y de la persona que la acompañaba. “La investigación abarca todos los ángulos, incluidas las personas que estuvieron con la víctima en sus últimas horas. Analizaremos cada desplazamiento para determinar si hay evidencias que lo conviertan en sospechoso”, indicó el oficial.

Namewee fue detenido el día del hallazgo por posesión y consumo de drogas, aunque se declaró no culpable ante el tribunal (Créditos: @namewee/Instagram)

Mientras la investigación sigue abierta y la policía continúa recopilando pruebas y testimonios, Namewee manifestó en redes sociales su esperanza de que el informe policial, que podría demorarse varios meses, aporte claridad sobre lo sucedido. El artista reiteró su pesar por la muerte de Hsieh y subrayó que la verdad se conocerá cuando las autoridades concluyan su labor, según recogió People.