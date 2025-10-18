Virales

“Dating fatigue”, el fenómeno del agotamiento en las citas que encontró eco en un relato de TikTok

Cada vez más jóvenes expresan sentirse cansados de la presión por encontrar pareja. El caso compartido refleja cómo este término impulsa a priorizar la amistad y el autocuidado frente a la frustración amorosa

El video generó todo tipo de comentarios en TikTok (@catastolo)

El agotamiento emocional que puede provocar la búsqueda constante de pareja ha encontrado eco en las redes sociales, donde el fenómeno conocido como dating fatigue se ha convertido en tema de conversación tras la viralización de un video en TikTok.

En la grabación, la usuaria @catastolo narra la experiencia de una amiga que, tras una serie de citas insatisfactorias, decide hacer una pausa en su vida amorosa y priorizar el tiempo con sus amistades. Esta decisión, motivada por la fatiga acumulada tras múltiples encuentros fallidos, ha resonado entre quienes utilizan aplicaciones de citas y se enfrentan a la presión de encontrar una relación.

El caso relatado por @catastolo expone el sentir de su amiga, quien expresó su cansancio tras intentar reiteradamente conocer a nuevas personas y darles oportunidades, sin lograr una conexión significativa. “No para de salir con pibes para darles oportunidades, para ver si alguno le copa y ya está fatigada, está cansada de salir que sean malas citas”, compartió.

Esta situación llevó a la protagonista a replantear sus prioridades y a decidir tomarse un descanso de las citas, enfocándose en fortalecer su círculo de amistades y en su propio bienestar.

El agotamiento emocional en las
El agotamiento emocional en las citas se viraliza en TikTok y abre el debate sobre el “dating fatigue”

En el video, la joven protagonista del relato le manifestó a Cata su intención de cambiar de rumbo: “Intento salir con gente, ser copada pero ya me cansé... Voy a empezar a hacer planes con amigas para darme un tiempo y después retomar con las citas”, relató.

El término dating fatigue, que describe este tipo de agotamiento emocional vinculado a la vida amorosa, era desconocido para la protagonista hasta ese momento. La usuaria de TikTok reconoció en su video: “No lo conocía este concepto”.

Ante la situación de su amiga, le sugirió que no era necesario abandonar por completo las citas, sino que podría optar por ser “más selectiva” al momento de conocer a alguien, como una forma de proteger su bienestar emocional sin renunciar del todo a la posibilidad de nuevas relaciones.

La conversación generada en TikTok ilustra cómo el desgaste emocional asociado a las citas lleva a muchas personas a reconsiderar sus hábitos y a buscar alternativas que favorecen el autocuidado y el fortalecimiento de los lazos de amistad.

