El tierno video de una pareja que conmovió en TikTok: “El amor verdadero no cuenta los años, los vive”

Una tierna pareja comparte una tarde de café en Cardales y retrata el momento (@jesitrailrun)

En un mundo donde los vínculos parecen cada vez más efímeros, las historias de amor que resisten el paso del tiempo se sienten cada vez más especiales y, por eso, resultan tan valiosas. Tal vez por esta razón, el video de una tierna pareja que disfrutaba de una tarde de café se volvió viral en TikTok. El video compartido por Jesi Ridner, una creadora de contenido, rápidamente alcanzó 1,3 millones de reproducciones y acumuló más de 132 mil likes.

En la descripción escribió: “el amor verdadero no cuenta los años, los vive. Cada momento juntos es eterno en el tiempo.” Y tituló al fragmento “si no es así no quiero nada”, en donde se puede ver a la pareja tomando un café en una heladería en Los Cardales, Buenos Aires. La mujer intenta retratar el momento con su celular, mientras su compañero posa orgulloso a su lado.

Lo que conmovió a los usuarios de TikTok fue la forma en que ambos, en lugar de alejar el brazo para entrar juntos en el encuadre, empiezan a inclinarse lentamente el uno hacia el otro, buscando que sus rostros queden bien encuadrados. Incluso, ella ajusta la posición de su taza de café para que sea parte de la imagen perfecta. Luego de tomar la foto, el hombre vuelve a su café con la misma serenidad, mientras ella sonríe contenta con el resultado.

Jesi Ridner grabó el momento sin interrumpir para preservar la naturalidad (@jesitrailrun)

“Fue un momento mágico”

Jesi Ridner comentó a Infobae que siempre busca instantes que transmitan algo único, pero no esperaba tal repercusión: “Estábamos merendando con mi marido y de pronto vi esa escena tan especial. Siempre estoy atenta a captar momentos únicos, y no pude resistirme cuando vi la ternura entre ellos. Estaban compartiendo un momento tan íntimo y lleno de amor que simplemente me pareció mágico,” relató.

La influencer reveló que, aunque deseaba saber más sobre esta pareja, prefirió no interrumpirlos para captar la naturalidad del momento. Ahora, tiene la esperanza de conocerlos y compartirles el impacto que causaron en tantas personas.

Las reacciones en TikTok

El video movilizó a los usuarios de las redes que se emocionaron con la historia de amor: “Cuántas veces se habrán pedido perdón para continuar”, “No sé quiénes serán, pero los amé!” escribieron. Entre las reacciones, muchos expresaron un sentimiento de nostalgia: “Qué lástima que ya nadie va a llegar a viejitos así en pareja”, “No sé quiénes serán, pero los amé!!!” y “Generación en la que sí existía el amor”. Otro usuario bromeó sobre el ángulo de la foto: “Mis viejos cuando hacemos videollamada, solo veo el ventilador de techo”.