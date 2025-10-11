Virales

La insólita torta de cumpleaños decorada con fotos de los ex que se volvió viral en TikTok

En pleno festejo, una joven se encontró con algo inesperado. El video del momento, compartido por su hermana, superó las ocho millones de reproducciones

El video se volvió viral en las redes sociales (@florjazmin2105)

Una celebración de cumpleaños se transformó en un fenómeno viral cuando una joven recibió una torta con una dedicatoria que será difícil de olvidar. El momento fue captado por la usuaria de TikTok @florjazmin2105, quien registró la reacción de su hermana al descubrir la inusual decoración mientras se preparaba para soplar las velas.

En las imágenes, se puede ver que la joven está esperando la torta para soplar las velitas y se encuentra con que estaba decorada con las fotos de todos sus exnovios.

La cumpleañera, sorprendida, no pudo contener la risa y comenzó a retirar una a una las fotos, lo que provocó un ambiente de humor entre los presentes.

La cumpleañera no pudo contener la risa al descubrir las fotos en la torta y comenzó a retirarlas entre carcajadas (TikTok)

La creadora del video acompañó la publicación con la frase “Torta de los ex a mi hermana”, reforzando el tono humorístico de la situación y conectando con la audiencia de la plataforma. El video superó las ocho millones de reproducciones y sumó cerca de 139.000 “me gusta”, consolidándose como uno de los contenidos virales más comentados en la red social.

Asimismo, los usuarios se refirieron el episodio en la sección de comentarios, dejando todo tipo de mensajes en la publicación que se viralizó en TikTok.

“Tenía más ex que años”, “Yo esperando que voltee la torta para ver si no estaba la foto de mi marido”, “El novio actual aplaudiendo con los invitados”, “No era cumpleaños feliz, era todos los que la hicieron feliz” y “Dicen que todavia sigue sacando fotos”, son algunos de los mensajes.

En tanto, la hermana de la homenajeada hizo una aclaración en la comentarios: “No todos son ex, algunos son de chiste por eso se caga de risa”.

