Tiene solo cuatro años y sorprendió al demostrar cuánto sabe del espacio

Tiene solo cuatro años y sorprendió al mostrar cuánto sabe del espacio (@soyastromas)

Un niño chileno de tan solo cuatro años ha logrado captar la atención de millones de usuarios en redes sociales, consolidándose como un verdadero fenómeno viral debido a sus notables conocimientos sobre el espacio. Se trata de Thomas, cuya curiosidad y facilidad para hablar sobre galaxias, planetas y agujeros negros ha generado admiración y sorpresa.

La popularidad de Thomas nació a partir de un video compartido en TikTok, donde demostró su fascinación por el universo, así como una inquietud constante por aprender más allá de lo habitual para un niño de su edad.

Desde las primeras imágenes, Thomas se presenta como un niño de expresión despierta y mirada curiosa, capaz de entablar conversaciones sobre conceptos astronómicos que superan los temas comunes de los pequeños en edad preescolar.

Este interés desmedido por los misterios del cosmos, que a muchos sorprende pero que en Thomas es patente y genuino, se ha transformado en una inspiración y fuente de asombro para miles de internautas.

Un niño chileno de cuatro años sorprende en redes sociales por sus conocimientos sobre el espacio (@soyastromas)

El momento central del video viral muestra a Thomas sosteniendo una charla con Carol Jiménez, estudiante de astrofísica en la Universidad de Aberystwyth, en el Reino Unido. El diálogo transcurre de manera natural, poniendo en evidencia que el interés del menor no es superficial, sino que está respaldado por conocimientos precisos.

Jiménez le pregunta a Thomas si le gustaría asistir a clases con ella, a lo que el pequeño responde con entusiasmo afirmativo y expresa su interés en aprender sobre los agujeros negros, uno de los temas más complejos de la astrofísica.

La interacción adquiere un tono didáctico: Carol Jiménez muestra disposición para enseñarle, mientras Thomas expone ideas y comparaciones que dejan en claro lo mucho que sabe. En medio de la conversación, el niño menciona que el sol puede atraer incluso asteroides lejanos, mostrando así su comprensión sobre fuerza gravitacional.

Posteriormente, la estudiante de astrofísica aporta el dato de que un agujero negro posee una masa tan grande que es capaz de atraer todo a su alrededor. Thomas, lejos de limitarse a escuchar, agrega que si se compara el sol con un agujero negro gigante, el astro rey parecería tan solo un pequeño punto brillante.

Las expresiones faciales de asombro de Carol Jiménez subrayan lo inusual de las afirmaciones del niño, cuya edad contrasta visiblemente con la profundidad de su saber.

El video de Thomas junto a una estudiante de astrofísica supera los seis millones de reproducciones en TikTok (@soyastromas)

Cerca del final del video, en un gesto de emoción y deseo de continuar aprendiendo, Thomas le pide a Carol que guarde esas clases especialmente para él, demostrando así su motivación y pasión genuina por el aprendizaje del universo.

El video fue publicado en la cuenta de TikTok identificada como (@soyastromas) y en cuestión de días acumuló más de seis millones de reproducciones, consolidando la viralidad del fenómeno. Los usuarios también contribuyeron al alcance del contenido con más de 632.000 “me gusta” y una cifra superior a los 5.300 comentarios, en su mayoría positivos.

Las reacciones resaltan la admiración generada por el pequeño, con frases donde los internautas expresan emoción al ver a un niño tan apasionado por aprender y reconocer cómo, a esa edad, ellos apenas identificaban otros conceptos más simples, como la existencia de la Luna. Otro comentario destacado sugiere que parece que es el niño quien está dictando la clase, señalando la soltura y dominio con que Thomas aborda temas tan avanzados.