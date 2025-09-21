Virales

El asombro de una mexicana por las salidas nocturnas en Argentina: “A las tres salen al boliche”

El testimonio de la usuaria se volvió viral al describir el choque cultural que vivió en el país, donde las reuniones comienzan de madrugada, un hábito muy distinto al de México

Guardar
Una mexicana se sorprendió en TikTok al ver que en Argentina las salidas empiezan de madrugada (@yx2_barb)

La sorpresa de una joven mexicana ante los horarios nocturnos de las reuniones sociales en Argentina ha generado un intenso debate en TikTok y otras redes sociales.

Es que la usuaria @yx2-barb, recién llegada al país sudamericano, compartió su asombro al descubrir que en Argentina los encuentros entre amigos suelen comenzar pasada la medianoche, una costumbre que contrasta de manera marcada con sus hábitos.

En su video, la joven relató que las reuniones sociales en Argentina suelen iniciar alrededor de la una o dos de la madrugada, y que salir a bailar a las tres es algo habitual. “Se juntan muy tarde, una de la mañana, dos, y a las tres salen al boliche”, afirmó la mexicana, quien describió este aspecto como “uno de los mayores choques culturales" que tuvo.

En contraste, explicó que en México las cenas y el descanso suelen darse mucho antes: “¿Cómo les explico que, si se quieren juntar, no me puedo juntar porque a las diez ya estoy que me muero?”, comentó con humor, generando empatía y risas entre los usuarios de la plataforma.

Una joven mexicana viralizó en
Una joven mexicana viralizó en TikTok su sorpresa al descubrir que en Argentina las reuniones empiezan de madrugada y los boliches abren a las tres (Imagen ilustrativa Infobae)

El video no solo reflejó la sorpresa de la protagonista, sino que también abrió un animado intercambio entre internautas de México y Argentina. Muchos mexicanos expresaron su incredulidad ante la costumbre argentina de reunirse tan tarde, mientras que un usuario preguntó: “¿Pero quién sale un jueves?”.

Ante este tipo de comentarios, la tiktoker explicó que en Argentina es común organizar encuentros incluso entre semana después de la medianoche, lo que puso en evidencia la diferencia de ritmos sociales entre ambos países.

La conversación se enriqueció con aportes de usuarios argentinos, quienes ofrecieron una explicación cultural para estos hábitos nocturnos. Uno de ellos señaló que la práctica de dormir la siesta durante la tarde permite a las personas “aguantar hasta las siete de la mañana”, facilitando así la prolongación de las actividades sociales hasta altas horas.

De este modo, la experiencia compartida por la joven mexicana evidenció cómo una costumbre cotidiana puede convertirse en motivo de curiosidad y debate en el entorno digital, mostrando la diversidad de hábitos sociales en la región.

Temas Relacionados

Reuniones sociales en ArgentinaChoque culturalTikTokMéxicoViralesNewsroom BUE

Últimas Noticias

“¿Qué viene a ser eso?“: el gesto romántico con salchichas y puré que se volvió viral en TikTok

Un usuario compartió el peculiar plato que su pareja preparó. El clip conquistó a miles de personas que apoyaron a la mujer

“¿Qué viene a ser eso?“:

La insólita reacción de una perra durante la película “Marley y yo” que se viralizó en TikTok

Un usuario compartió el momento en el que intentó acariciar a su mascota y recibió una respuesta inesperada

La insólita reacción de una

“Esa mano la conozco”, la frase que marcó el reencuentro viral de dos hermanos tras cuatro años

La grabación, publicada por la hija de uno de los protagonistas, superó los dos millones de visualizaciones y conmovió a una amplia audiencia en TikTok

“Esa mano la conozco”, la

Casi 15 metros, un récord Guinness y un festejo que corta el aliento: así fue la pirámide humana más alta jamás registrada

Realizada en el marco de una festividad tradicional de Dahi Handi, en India, la proeza colectiva inédita que combinó destreza, coordinación y riesgo

Casi 15 metros, un récord

La inesperada escena de un fan de El Chavo del 8 mientras era detenido en Brasil por portación de marihuana

Un hombre de 24 años vestido como el popular personaje de Roberto Gómez Bolaños sorprendió con su actuación cuando lo trasladaban a la comisaría

La inesperada escena de un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Elisa

Elecciones 2025, en vivo: Elisa Carrió presentará mañana a los candidatos de la Coalición Cívica en la Ciudad

Fin de semana trágico en Mendoza: tres muertos en distintos accidentes de tránsito

Una encuesta muestra el deterioro en el apoyo al Gobierno y la mayoría pide un cambio de rumbo en la gestión

Impactante operativo en un búnker de Rosario: timbreo, descarte y detenciones

Una buena para la economía y el ingreso de dólares: el poder de compra de la soja tocó su máximo del último año

INFOBAE AMÉRICA
De la marginalidad al protagonismo:

De la marginalidad al protagonismo: el ascenso del arte fantástico en la era de Frank Frazetta

Kenia investiga el presunto tráfico de ciudadanos a Rusia para ser enviados al campo de batalla en Ucrania

El supertifón Ragasa avanza en el Pacífico: Taiwán emitió una alerta marítima y Filipinas ordenó evacuaciones preventivas

Israel reportó que dos proyectiles fueron lanzados desde la Franja de Gaza

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino

TELESHOW
El insólito lugar que buscó

El insólito lugar que buscó Wanda Nara para reencontrarse con Maxi López y su familia: de quién es la casa

Ovación y sorpresa en Madrid: Trueno cantó junto a Gorillaz su tema inédito “The manifesto”

La utopía de crear un Hamilton argentino: así es el musical que se propone contar la vida de Alberdi en clave de rap

Alacrán regresó al país para ser parte de ChaChaCha en el teatro: “Se sigue dando la magia”

Bernard Fowler celebra sus 35 años como corista de los Rolling Stones en Argentina: “Amo a Charly García, es un tesoro”