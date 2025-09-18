Arrastró un auto 100 metros envuelto en llamas y dejó a todos sin aliento: el increíble desafío de “Burning Joe” que dio la vuelta al mundo

El austríaco completó 100 metros envuelto en fuego, bajo estrictos protocolos de seguridad

El austríaco Josef Tödtling desafió los límites de la resistencia al establecer un nuevo récord mundial que dejó a todos sin aliento: arrastró un auto durante 100 metros con su cuerpo completamente envuelto de fuego.

La proeza, certificada por Guinness World Records, tuvo lugar en Viena, donde Tödtling completó el recorrido en 56,42 segundos, consolidando su estatus como uno de los especialistas en acrobacias más arriesgados.

Durante el desafío, avanzó por una calle tirando de un auto que llevaba un conductor en su interior, mientras el fuego cubría su cuerpo de pies a cabeza. La escena, registrada en video por Guinness World Records, mostró a un miembro del equipo avanzando junto a él con un extintor, listo para intervenir.

Josef Tödtling arrastra un auto en llamas y bate récord mundial en Viena (Créditos: Guinness World Records)

Al cruzar la meta, Tödtling se lanzó al suelo y, junto a dos asistentes, sofocó las llamas de inmediato bajo un protocolo de seguridad riguroso, lo que permitió finalizar la acrobacia sin consecuencias graves. La entidad responsable del récord subrayó el riesgo extremo de estas acrobacias, denominadas “quemadura corporal total”.

Según la organización, estas pruebas solo se deben realizar con supervisión profesional y formación especializada, ya que representan un riesgo mortal incluso para los especialistas más experimentados. La advertencia es contundente: intentar imitar este tipo de actos sin entrenamiento ni equipo adecuado puede resultar letal.

Burning Joe, como se conoce a Tödtling, es un referente en el universo de los récords extremos. Su trayectoria como especialista en acrobacias lo llevó a protagonizar numerosos desafíos con fuego, convirtiéndose en una figura destacada del entretenimiento de alto riesgo. Su experiencia y disciplina han sido claves para superar pruebas que exigen fortaleza física y absoluto control frente al peligro.

El austríaco completó 100 metros envuelto en fuego, bajo estrictos protocolos de seguridad (Créditos: Guinness World Records)

Los momentos destacados de Tödtling incluyen logros notables:

En 2013, mantuvo la mayor duración de una quemadura corporal total sin oxígeno, soportando el fuego durante cinco minutos y 41 segundos.

En 2015, alcanzó el récord de mayor distancia arrastrado por un vehículo estando en llamas, con 582 metros (1.909 pies y 5 pulgadas).

En 2022, cambió el automóvil por una bicicleta y, durante el programa italiano Lo Show dei Record , cubrió 200 metros en 49,55 segundos, también envuelto en fuego.

En 2023, recorrió 61,45 metros (201,60 pies) suspendido de una tirolesa, estableciendo un nuevo récord en esa modalidad extrema.

El reconocimiento internacional y la fama de Tödtling han crecido al ritmo de sus logros. Su nombre ya es sinónimo de acrobacias extremas con fuego, y el apodo “Burning Joe” se ha incorporado de manera inseparable a su leyenda.