La reacción de una joven que olvidó desactivar la ubicación y fue acusada de infidelidad se volvió viral en TikTok

El clip se viralizó en redes sociales (TikTok: @lamafiadetaller)

Un clip viral en TikTok ha reavivado el debate sobre la influencia de la tecnología en las relaciones sentimentales, luego de que una joven identificada como Anto fuera descubierta en una situación de infidelidad por olvidar desactivar la ubicación del celular.

La grabación, publicada en la cuenta @lamafiadetaller, muestra a Anto visiblemente afectada, llorando y con el celular en la mano, rodeada por un grupo de amigas que documentan la escena. Vestida con una campera de cuero, la joven parece haber regresado recientemente de una salida.

El motivo de la viralización se resume en la descripción del video: “POV: tu amiga se olvida que está de novia y no apaga la ubi”, haciendo referencia al descuido tecnológico que permitió que su pareja descubriera la infidelidad.

Durante el clip, una de las amigas le pregunta entre risas: “Anto, ¿por qué llorás si vos lo cagaste?”, lo que evidencia el tono distendido y humorístico que adoptaron las presentes, a pesar del malestar de la protagonista.

Finalmente, Anto responde con ironía: “Bueno, dame la campera me voy con el otro”, una frase que logró distender el ambiente y combinar tristeza y humor en partes iguales.

El impacto del video fue inmediato. La publicación alcanzó 3,2 millones de reproducciones y superó los 3.400 comentarios en TikTok. La falta de detalles precisos sobre cómo se produjo la infidelidad o el momento exacto del descubrimiento llevó a muchos usuarios a pedir un “story time” para conocer la versión completa de los hechos. Otros, en cambio, especularon con la posibilidad de que todo se tratara de un malentendido, dada la ausencia de contexto en el material difundido.

Las reacciones en redes sociales reflejaron posturas encontradas. Mientras algunos usuarios defendieron a Anto con mensajes como “Grosa, ídola, máster”, otros cuestionaron su actitud, preguntando: “¿Pero no es más fácil dejar a tu novio y listo?”.

El episodio también sirvió para poner sobre la mesa la discusión sobre las diferencias de género en la percepción de la infidelidad. Una usuaria escribió: “Como les duele cuando una mujer lo hace”, aludiendo a la desigualdad en el juicio social, mientras que otra resumió la situación con la frase: “Infieles cuando sus acciones tienen consecuencias”, acompañada de emojis de llanto.