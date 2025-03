Dilema viral: ¿cómo actuar cuando una amiga confiesa ser infiel?

Dos jóvenes generan debate viral sobre la lealtad entre amigas en redes sociales - (Vía TikTok - @maleriesgo_)

Un video protagonizado por dos jóvenes generó revuelo en las redes sociales al plantear un dilema moral que cruzó los límites de la vida privada y se instaló como tema de discusión pública: ¿cómo actuar si una amiga confiesa ser infiel a su pareja? La grabación, compartida originalmente en la plataforma TikTok, superó las 600 mil visualizaciones y provocó un intenso intercambio de opiniones entre los usuarios.

Todo comenzó con una escena sencilla. Una de las chicas mira a cámara y lanza la pregunta que serviría como disparador: “Supongamos que sos muy amiga de una piba que está de novia y le es infiel a su pareja. Pero vos no sos amiga del novio. ¿Qué hacés?”. A partir de allí, ambas jóvenes exponen opiniones enfrentadas que dividen aguas no solo entre ellas, sino también entre miles de personas que se sumaron a la discusión.

La primera joven sostiene una postura tajante. Considera que lo correcto sería interpelar a la amiga infiel para que revele la verdad a su pareja. Pero, si esta decidiera persistir en su actitud, la consecuencia sería cortar el vínculo. “Todas respondimos y coincidimos que le diríamos ‘che, sos una estúpida, decíselo a tu novio’. Pero lo que yo digo es que si ella decide no comentárselo y seguir en esa relación, yo tomaría distancia de esa amiga porque si le hizo eso a alguien que quiere tanto, a mí me puede hacer cosas peores”, explicó.

Dilema sobre lealtad y moralidad en amistades divide opiniones en redes - (Vía TikTok - @maleriesgo_)

Del otro lado, su amiga defendió la idea de separar los vínculos. Para ella, lo que una persona haga en su relación de pareja no necesariamente compromete su amistad. “Yo creo que la relación de amigos y de novios son independientes. Cada una es distinta. Y en definitiva, si tu amiga confía en vos como para contarte esto y vos te distanciás por algo que no influye en tu relación con ella, es de amiga medio medio”, argumentó.

Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde se multiplicaron las respuestas. Algunas personas apoyaron la idea del distanciamiento, al considerar que la infidelidad revela una falta de empatía que puede extenderse a otros vínculos. “Nuestras amistades nos definen. Si tus amigas no comparten valores como el respeto y la lealtad, es válido preferir alejarse”, escribió un usuario.

Otros optaron por relativizar la situación, y sostuvieron que lo que ocurre en la intimidad de una pareja no debería interferir con la amistad. “Que sea mala pareja no te hace mal amigo, así como ser amigo no te hace buena pareja, son relaciones totalmente distintas”, expresó otro internauta.