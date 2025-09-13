Virales

La insólita confesión de una joven que se escondió en el ropero tras pelearse con su novio

Un simple enojo de pareja terminó en un relato que explotó en redes sociales, que ya suma miles de reacciones

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @candeee.s)

Una escena cotidiana se transformó en un fenómeno viral cuando una joven, tras una discusión con su pareja, optó por esconderse en el ropero de su habitación para evitar un encuentro incómodo. El episodio, relatado por la propia protagonista en un video, se difundió rápidamente en redes sociales.

Todo comenzó con una pelea entre la joven y su novio. En un intento por mantener la distancia y “hacerse la importante”, ella le aseguró que no se encontraba en casa y le pidió que dejara sus pertenencias en la puerta.

Sin embargo, el plan se frustró cuando el joven, que tenía llave del departamento, decidió entrar. Ante la inminente llegada y sin querer admitir la mentira, la joven tomó una decisión inesperada: se ocultó dentro del ropero de su habitación, buscando evitar el encuentro y sostener su versión de los hechos.

El video de la joven
El video de la joven escondida en el ropero generó risas y comentarios en TikTok

Desde el interior del armario, la tensión aumentó. La joven relató que la experiencia le resultó similar a una escena de suspenso, al escuchar los pasos de su pareja y notar cómo la puerta de la habitación se abría lentamente. “Me sentí en una película de terror”, confesó en el video, mientras describía cómo la luz se encendió y su novio se acercó al mueble donde ella permanecía oculta. Finalmente, él no llegó a abrir el ropero y se retiró del lugar, sin descubrir la insólita maniobra.

Una vez que la situación se calmó, la joven decidió salir de su escondite y, para mantener la coartada, llamó a su novio fingiendo que la llamada había sido accidental. Al compartir la historia en video, reconoció entre risas que todo había sido producto de su propia exageración.

La frase “yo cuando me enojo me meto dentro del ropero”, pronunciada con humor y autocrítica, se convirtió en el fragmento más comentado y replicado por los usuarios de TikTok, quienes encontraron en la confesión una mezcla de autenticidad y comicidad.

