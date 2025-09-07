Se tiró a buscar un pez pero nunca se imaginó que abajo del agua lo esperaba una anaconda

El hecho ocurrió en Bolivia y generó conmoción en las redes sociales (X: @porqueTTarg)

Un impactante clip grabado en un río de Bolivia paralizó a los usuarios en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo una anaconda emerge del agua, se abalanza sobre un joven pescador y lo muerde en el brazo, intentando envolverlo con su cuerpo.

Dos hombres que se encontraban con él reaccionan de inmediato: forcejean con el animal y logran desprenderlo antes de que estrangulara a la víctima. La escena fue descrita por Univision como un rescate desesperado que, de no haber ocurrido, pudo terminar en tragedia.

De acuerdo con la cobertura, el muchacho logró sobrevivir. Presentó lesiones en el brazo producto de la mordida y marcas por el forcejeo con la serpiente. El video no revela su identidad ni el nombre exacto del río, aunque medios locales lo ubican en la región amazónica boliviana.

El dramático rescate en un río de Bolivia mostró cómo la rápida reacción de los compañeros de un joven pescador evitó que una anaconda lo estrangulara (X)

La Amazonía de Bolivia es hogar de varias especies de anacondas, entre ellas la anaconda boliviana (Eunectes beniensis), documentada en Beni y Pando. Estos reptiles viven en ambientes acuáticos y sabanas inundables, donde encuentran alimento y cobertura vegetal.

Aunque no son venenosas, su mordida poderosa y la técnica de constricción —apretar y sofocar a la presa— las convierten en depredadores temidos.

Precauciones y recomendaciones de seguridad en ríos amazónicos

Expertos recuerdan que este tipo de ataques, aunque poco frecuentes, exigen precauciones básicas:

Evitar aguas turbias y orillas con vegetación densa, donde los reptiles se camuflan. No entrar solo al río: siempre trabajar en pareja o grupo, manteniendo contacto visual. En caso de mordida o constricción, mantener vías respiratorias libres y usar palos o remos como palanca en lugar de las manos. Buscar atención médica inmediata, ya que las mordidas pueden infectarse y requieren limpieza y profilaxis.

Por otra parte, las agencias de salud pública y los expertos recomiendan las siguientes acciones específicas en caso de mordedura de serpiente:

Mantener la calma

Llamar a emergencias: contactarse inmediatamente al 911 o al servicio de emergencias equivalente. Se debe tratar una mordedura de serpiente como una emergencia médica.

Inmovilizar: restringir los movimientos de la persona y mantener el lugar de la mordedura por debajo del nivel del corazón para reducir la propagación del veneno.

Limpiar la herida: lavar con agua y jabón tan pronto como sea posible.

Remover objetos: retirar cualquier prenda de vestir, joyas o relojes que puedan oprimir la zona afectada si esta se hincha.

Cubrir la herida con un vendaje limpio y seco.

Traslado: llevar a la víctima de inmediato al centro de salud más cercano.

Fotografiar: si es seguro hacerlo y sin acercarse, tomar una foto de la serpiente para ayudar a los médicos a identificarla.