Amanda Seyfried pidió copiar el look de Julia Roberts y ambas fueron furor en el Festival de Venecia

Amanda Seyfried y Julia Roberts comparten look de Versace en el Festival de Venecia, impulsando el debate sobre sostenibilidad en la moda

Amanda Seyfried sorprendió en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia al lucir el mismo conjunto de Versace que Julia Roberts había llevado solo tres días antes en el mismo evento.

La actriz solicitó públicamente el atuendo a través de Instagram, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales y puso en primer plano la conversación sobre sostenibilidad en la moda. Este inusual intercambio fue documentado en detalle y rápidamente se volvió viral.

El intercambio de atuendo entre Amanda Seyfried y Julia Roberts se vuelve viral y destaca la creatividad y la reutilización en la industria del espectáculo - (REUTERS/Yara Nardi)

El 1 de septiembre de 2025, Amanda Seyfried, reconocida por su papel en Mamma Mia y Mean Girls - o también llamada Chicas Pesadas -, asistió al photocall de The Testament of Ann Lee en Venecia.

Para la ocasión, eligió un look informal de la casa de alta costura italiana Versace compuesto por un blazer extragrande y una blusa abotonada con rayas amarillas, ambas prendas arremangadas hasta los codos y con algunos botones desabrochados, lo que aportó un aire desenfadado.

La estilista Elizabeth Stewart coordina el préstamo del look de Versace, generando elogios y reacciones positivas en redes sociales - (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP)

Además, completó el atuendo con jeans ligeramente holgados, un cinturón de cuero negro con hebilla dorada y sandalias negras de tacón con tiras. Su característico cabello rubio, peinado en ondas suaves, y un maquillaje en tonos duraznos, terminaron de definir el estilo.

Este conjunto resultó inmediatamente reconocible para los asistentes y seguidores del festival, ya que Julia Roberts lo había llevado tres días antes, más específicamente el 29 de agosto, durante la sesión fotográfica de After the Hunt.

El gesto de compartir vestuario entre Seyfried y Roberts es celebrado como ejemplo de generosidad y sostenibilidad en la moda de alta costura - (Elizabeth Stewart/Instagram)

Roberts, célebre por su papel en Mujer Bonita y Comer, rezar y amar, en esa ocasión también arremangó las mangas del blazer y la camisa, aunque optó por tacos de cuero marrón y lució su cabello pelirrojo con ondas sutiles. Así, ambas actrices imprimieron su sello personal al mismo vestuario, demostrando cómo un mismo conjunto puede adaptarse a estilos distintos.

¿Fue todo una coincidencia?

La historia detrás de este intercambio comenzó en redes sociales. Tras ver una publicación de la estilista Elizabeth Stewart —quien trabaja con ambas actrices— mostrando a Roberts con el look de Versace, Seyfried comentó en Instagram: “Por favor, déjame usar el mismo atuendo”.

Julia Roberts regresa al drama con 'After the Hunt', dirigida por Luca Guadagnino, abordando dilemas éticos y el impacto del #MeToo en la academia - (REUTERS/Yara Nardi)

Stewart se encargó de coordinar el préstamo y hacer posible que Seyfried luciera el conjunto en su propia sesión fotográfica. El medio destacó cómo la gestión de la estilista fue clave para materializar este momento, que quedó documentado en las cuentas de Instagram de las protagonistas.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Stewart compartió una imagen de Seyfried con el atuendo y agradeció públicamente a Roberts por su generosidad: “Gracias @juliaroberts por tu generosidad y sostenibilidad. Compartir es cuidar”, escribió la estilista, mencionando también a Dario Vitale, director artístico de Versace, por su colaboración.

Amanda Seyfried protagoniza 'The Testament of Ann Lee', explorando el sufrimiento y la transformación de la fundadora de los Shakers - (REUTERS/Yara Nardi)

Los seguidores celebraron el gesto, comparándolo con una versión de alta costura de la “Hermandad de los Pantalones Viajeros”. Entre los comentarios, la actriz Jo Champa elogió la actitud de ambas: “¡Mujer bonita, generosa! ¡Me encanta! A Julia, tan generosa, le encanta su sonrisa. Y a Amanda, por su valentía al repetirla”. Más allá del revuelo mediático, el hecho puso en valor la reutilización de prendas en la industria del entretenimiento.

Amanda Seyfried encarna la transformación y el dolor de Ann Lee

La nueva película que protagoniza Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee, está dirigida por Mona Fastvold y explora la vida de Ann Lee, fundadora de los Shakers.

'The Testament of Ann Lee' destaca por su realismo y experimentación musical, con Amanda Seyfried en un papel transformador

Ambientada en el siglo XVIII, la historia recuerda el paso de Lee desde Manchester hasta Nueva York, donde lidera una comunidad religiosa marcada por el celibato, el liderazgo femenino y la ruptura de las normas tradicionales.

Seyfried asume el papel principal sin maquillaje y con una interpretación que se sumerge en el extremo realismo, enfocándose en el sufrimiento, la transformación y la entrega del personaje. La película destaca tanto por su enfoque crudo como por la experimentación musical, integrando himnos originales de la comunidad retratada.

El regreso de Julia Roberts a los dramas intensos bajo la dirección de Guadagnino

'After the Hunt' explora el poder, la verdad y las jerarquías universitarias, con Julia Roberts liderando un elenco estelar y una atmósfera tensa

After the Hunt, el nuevo proyecto cinematográfico de Julia Roberts, está dirigida por Luca Guadagnino y se desarrolla en la Universidad de Yale. El film explora las complejidades del poder, el prestigio y la verdad tras una acusación de agresión en el ámbito académico.

Julia Roberts interpreta a una profesora de filosofía cuya carrera se ve amenazada cuando un estudiante denuncia a un colega cercano. La película presenta un thriller psicológico que indaga en los dilemas éticos y personales provocados por la denuncia, con un enfoque crítico sobre las jerarquías universitarias y el impacto mediático de movimientos como #MeToo.

'After the Hunt' explora el poder, la verdad y el impacto del #MeToo en el ámbito académico, con Julia Roberts como protagonista - (REUTERS/Yara Nardi)

La narrativa propone una visión plural de la verdad y plantea interrogantes sobre el poder, las alianzas y la ambición en contextos cerrados. El reparto se destaca por la presencia de Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Chloë Sevigny y Michael Stuhlbarg, mientras que la atmósfera oscura y tensa es reforzada por la banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross.